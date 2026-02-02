ŽIVĚ: Skvěle! Bartůňková navázala na Melbourne a slaví cennou výhru. Vede i Fruhvirtová
Bartůňková – Blinkovová 6:4, 6:4
Před velmi spoře zaplněnými tribunami musela Bartůňková hned při svém úvodním gamu na podání odvracet brejkovou hrozbu, díky výbornému servisu si ale dokázala s nepříjemnou situací poradit. Domácí tenistka v úvodu utkání několikrát prověřila soupeřku na síti a na Blinkovovou tato taktika platila. I Ruska tak musela hned na úvod řešit hrozbu ztráty podání, také ona si ale se štěstím poradila a srovnala na 1:1.
Bartůňková byla postupem času na kurtu aktivnější hráčkou. Svou soupeřku trápila řadou kraťasů, ale i přesnou hrou na síti. Za stavu 3:2 měla další dvě možnosti na prolomení podání, Ruska ale hrou na hraně rizika vše zvládla a srovnala krok. Na svou šanci si rodačka z Prahy počkala do desáté hry. Blinkovová za stavu 4:5 ze svého pohledu poprvé v zápase neudržela své podání a česká tenistka přesně provedeným stopbalem získala po 44 minutách první set 6:4.
Zkušená Ruska se ale nezvládnutou koncovou sady nenechala zlomit a hned v úvodním gamu také ona poprvé uspěla na příjmu a šla do vedení. Bartůňková z odpovědí čekala jen do následují hry, kdy soupeřce vrátila stejnou mincí a vyrovnala na 1:1. Do problémů se český talent dostal za stavu 3:3, Blinkovová ale brejkovou možnost proměnit nedokázala.
Rodačku z Moskvy mohly zahozené šance velmi mrzet. Za stavu 4:5 ze svého pohledu naprosto nezvládla game na svém podání, podruhé v setu ztratila servis a Bartůňková tak mohla po hodině a 31 minutách slavit zasloužený postup. Další soupeřkou české tenistky bude Francouzka Fiona Ferrová, která v prvním kole deklasovala Brendu Fruhvirtovou dvakrát 6:1.
L. Fruhvirtová – Barthelová 7:6, hraje se 2. set
Fruhvirtová nevstoupila do utkání se zkušenou Němkou vůbec dobře, když si čistou hrou prohrála hned úvodní servis. Barthelová následně brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 2:0. Domácí tenistka se ale dokázala z mizerně rozehraného zápasu rychle vzpamatovat a třemi gamy v řadě otočila průběh úvodního setu.
Nepříliš pohledný úvod utkání nabízel řadu chyb z obou stran. Němka se se střídavými úspěchy snažila rychle ukončovat výměny, Fruhvirtová se zase nemohla opřít o své podání. Nervózní první set nakonec dospěl do tie-breaku, kde měla jistější ruku česká tenistka, která ho získala poměrem 7:4 a po hodině a 11 minutách šla do vedení.
Ostrava Open: Obrovské trápení. Brenda Fruhvirtová si nevyhrála jediný servis, končí s debaklem
Az neuveritelne, ze je ted nekde ve treti stovce...
...WTA se rovnala do jednojo velkeho davu...
Takove Nikole staci vyhrat turnaj, a je najednou v top70...
HL Story...
https://www.wtatennis.com/tournaments/1154/ostrava/2026/scores/LS027#match-details
Rýsuje se zajímavý tandem Nosková, Valentová, Bartůňková, kde Nikola má nejlepší techniku, Terka nejlepší mentální nastavení a Linda nejlepší ránu.
Snad nezaváhá a využije dobrého losu, v dalším kole bude výraznou favoritkou.
I FLinda na závěr by mohla být dobrá podívaná, jestli předvede to co na AO.
Jsou rozmazleni Igou s Krejčou a nové české Komety je nezajímají.
Ale fandit budu!