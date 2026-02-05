Životní jízda Bejlek pokračuje! Využila obrovské šance a poprvé si zahraje o finále
Bejlek – Kartalová 6:0, 6:2
Bejlek hned v úvodu zápasu ukázala, proč se jí v Abú Zabí letos tak daří a nedala soupeřce žádnou šanci. Hned v úvodním gamu sebrala Kartalové servis a otočkou z 0:30 brejk po vítězném forhendu potvrdila. Češka pokračovala v jízdě, na returnu uspěla tentokrát čistou hrou a po další hře na podání, kde si pomohla i přechodem na síť a zvýšila na 4:0. O chvíli později už svítilo na tabuli číslo šest, když Bejlek nadělila během turnaje už třetího kanára.
O 40 pozic výše postavenou soupeřku drtila i nadále. Hrála agresivněji než obvykle a soupeřku rozběhávala hned od prvního úderu výměny. Za stavu 2:0 uspěla v dlouhém gamu a po využití pátého brejkbolu sebrala Britce servis popáté v řadě.
Premiérový game prohrála až v jedenácté hře zápasu. Začala dělat nezvyklé chyby a poprvé v utkání zaváhala na podání. Nenechala se však výrazně rozhodit a další komplikace už nedopustila. Sedmou hru vybojovala, když otočila z 0:30 a proměnila hned první brejkbol. Při premiérovém mečbolu předvedla skvělou obranu a po vyhozené smeči Kartalové slavila po 64 minutách hry postup. Bejlek v zápase trefila 13 vítězných úderů oproti 12 nevynuceným chybám. Britka zahrála jen 8 nechytatelných míčků a dopustila se 20 minel.
V Abú Zabí si Češka připsala svůj nejcennější skalp, když vyřadila grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou a postoupila teprve podruhé do čtvrtfinále na hlavním okruhu, v tom předchozím loni na domácí dvěstěpadesátce v Praze neuspěla. Tentokrát ale využila velké šance, když proti ní stála až 61. hráčka žebříčku, a proměnila ho v největší kariérní semifinále. O finále si zahraje s turnajovou trojkou Clarou Tausonovou.
Už postupem mezi osmičku nejlepších měla Češka nejen jistotu návratu do TOP 100, ale také vylepšení kariérního maxima, kterým byla zatím 75. příčka. Díky páté výhře na turnaji v řadě se vyhoupne dokonce ještě výš a v živém žebříčku je aktuálně na 63. místě.
Výsledky turnaje WTA 500 v Abú Zabí
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
V dalším kole narazí Sára na mlátičku Tauson a to bude asi její konečná. To už jsem si ale myslel několikrát a tak nás třeba Sára překvapí znova ...
I kdyz, budme uprimni, Kartal hodne prispela