Životní jízda Bejlek pokračuje! Využila obrovské šance a poprvé si zahraje o finále

DNES, 13:02
WTA ABÚ ZABÍ - Sára Bejlek (20) vyhrála na podniku WTA 500 v Abú Zabí už pátý duel v řadě a zatím všechny soupeřky naprosto suverénně smetla. Češka využila obrovské šance a ve svém největším kariérním čtvrtfinále přehrála v souboji kvalifikantek Britku Sonay Kartalovou (24) 6:0, 6:2. Poprvé v kariéře tak na hlavním okruhu postoupila mezi čtyřku nejlepších. O finále si zahraje s turnajovou trojkou Clarou Tausonovou.
Sára Bejlek v Abú Zabí pokračuje ve skvělé jízdě (@ ALI HAIDER / EPA / Profimedia)

Bejlek – Kartalová 6:0, 6:2

Bejlek hned v úvodu zápasu ukázala, proč se jí v Abú Zabí letos tak daří a nedala soupeřce žádnou šanci. Hned v úvodním gamu sebrala Kartalové servis a otočkou z 0:30 brejk po vítězném forhendu potvrdila. Češka pokračovala v jízdě, na returnu uspěla tentokrát čistou hrou a po další hře na podání, kde si pomohla i přechodem na síť a zvýšila na 4:0. O chvíli později už svítilo na tabuli číslo šest, když Bejlek nadělila během turnaje už třetího kanára.

O 40 pozic výše postavenou soupeřku drtila i nadále. Hrála agresivněji než obvykle a soupeřku rozběhávala hned od prvního úderu výměny. Za stavu 2:0 uspěla v dlouhém gamu a po využití pátého brejkbolu sebrala Britce servis popáté v řadě.

Premiérový game prohrála až v jedenácté hře zápasu. Začala dělat nezvyklé chyby a poprvé v utkání zaváhala na podání. Nenechala se však výrazně rozhodit a další komplikace už nedopustila. Sedmou hru vybojovala, když otočila z 0:30 a proměnila hned první brejkbol. Při premiérovém mečbolu předvedla skvělou obranu a po vyhozené smeči Kartalové slavila po 64 minutách hry postup. Bejlek v zápase trefila 13 vítězných úderů oproti 12 nevynuceným chybám. Britka zahrála jen 8 nechytatelných míčků a dopustila se 20 minel.

V Abú Zabí si Češka připsala svůj nejcennější skalp, když vyřadila grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou a postoupila teprve podruhé do čtvrtfinále na hlavním okruhu, v tom předchozím loni na domácí dvěstěpadesátce v Praze neuspěla. Tentokrát ale využila velké šance, když proti ní stála až 61. hráčka žebříčku, a proměnila ho v největší kariérní semifinále. O finále si zahraje s turnajovou trojkou Clarou Tausonovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Už postupem mezi osmičku nejlepších měla Češka nejen jistotu návratu do TOP 100, ale také vylepšení kariérního maxima, kterým byla zatím 75. příčka. Díky páté výhře na turnaji v řadě se vyhoupne dokonce ještě výš a v živém žebříčku je aktuálně na 63. místě.

Výsledky turnaje WTA 500 v Abú Zabí

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

17
tommr
05.02.2026 13:45
Sára opět příjemně překvapila. Viděl jsem jen druhej set ale nezdálo se mi že by Kartal hrála vyloženě špatně. Sára byla prostě lepší ... smile
V dalším kole narazí Sára na mlátičku Tauson a to bude asi její konečná. To už jsem si ale myslel několikrát a tak nás třeba Sára překvapí znova ...
Otmar
05.02.2026 13:42
Tak to bylo hodně dobrý, jen co je pravda. Až jsem byl překvapen. Už jsem Sáru dost dlouho neviděl a takovou hru snad vůbec. Katral, popravdě, hrála tužku a Sára ji dohromady moc nedovolila.
Mony
05.02.2026 13:46
No, od 2.gamu ve 2.sadě se Sára musela kousnout..na 4:0ujela se štěstím.., pak od stavu 2:4 jsem se obával, Sonay chytla slinu i formu.
tommr
05.02.2026 13:56
jj když Kartal začala ve druhým setu hrát jako živá zeď tak jsem se taky začal trochu bát o výsledek. Sára je ale opravdu v dobrý formě a zvládla to ...
bardunek666
05.02.2026 13:21
Paráda! Kartalka je mi silně nesympatická, takže výhra potěší dvakrát. Sára opět ukazuje svůj potenciál, ale tentokrát na vyšší úrovni. Hlavně ať drží zdraví
The_Punisher
05.02.2026 13:18
Velka gratulace.
NOLE_unvaccinated_GOAT
05.02.2026 13:16
Totální gratulace! Jsem překvapený ještě víc než když Nikola B. na AO porazila Bencic! Vůbec jsem netušil, že na něco takového má! Jen tsk dál, ale obávám se, že ranařka Tauson ve formě bude její konečná.
subaru
05.02.2026 13:11
Ve 2. setu bez prvního servisu, to je zázrak. Ale skvělé i když síly trochu docházely. Důležité bylo na 5:2 to urvat.
com
05.02.2026 13:10
smile
Levinest
05.02.2026 13:09
Jen tak dále
George_Renel
05.02.2026 13:09
Sára chytla šanci za pačesy.
Krisboy
05.02.2026 13:07
Chasník si ani neškrtl. Gratulace!!!
JLi
05.02.2026 13:06
To bude tím hadérkem u pasu. Na finále dobré ještě zkrátit.
PTP
05.02.2026 13:08
Postavil se jí a nemohla běhat.
JLi
05.02.2026 13:16
Nenela
05.02.2026 13:06
Absolutni valec, videla jsem par gemu, Kartak bez sance, akvele Saro
I kdyz, budme uprimni, Kartal hodne prispela
HAJ
05.02.2026 13:04
Gratulace Sáře.
