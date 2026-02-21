Životní jízdu Kopřivy v Riu zastavil déšť. Po návratu na kurt bude podávat na zisk úvodní sady
Kopřiva – Etcheverry 5:4 přerušeno
Kopřiva ve čtvrté hře odvrátil brejkbol a srovnal. V následujícím gamu při podání Etcheverryho sám sahal po šancích, ve vyrovnaném gamu se však k žádné nedostal. K premiérovým brejkbolům se český tenista dostal za stavu 4:4. Hned ten první proměnil vítězným bekhendem a vytvořil si možnost sadu dopodávat.
V tu chvíli se však v Riu de Janeiru spustil prudký déšť, který Kopřivu v pokusu dopodávat úvodní dějství zastavil. Kurt zaplavila voda a minimálně několik hodin se tenisté na kurt nebudou moci dostat. Zápas se tak bude dohrávat v neděli ráno SEČ. Na programu je i druhé semifinále mezi Alejandrem Tabilem a Ignaciem Busem.
Kopřiva na brazilské pětistovce prožívá jeden ze svých životních turnajů a bojuje o největší finále v kariéře, které by bylo zároveň jeho premiérovým na nejvyšším okruhu. Cestou mezi čtyřku nejlepších vyřadil domácí divokou kartu Gustava Heideho a dva Argentince Romána Andrése Burruchagu i Juana Manuela Cerúndola, bratra svého přemožitele z Buenos Aires.
Vypravit se poprvé v kariéře na jihoamerickou šňůru antukových turnajů s názvem Golden Swing se tak českému hráči výrazně vyplatilo. V Argentině, kde si připsal i skalp někdejšího člena TOP 10 Mattea Berretiniho, skončil ve čtvrtfinále na pozdějším vítězi Franciscu Cerúndolovi, v Brazílii je stále ve hře a příští týden tuto pouť zakončí v chilském Santiagu.
Už teď má Kopřiva jistotu, že si po životním turnaji vylepší své kariérní maximum. Aktuálně je v živém žebříčku na 65. pozici, čímž by své nejlepší umístění překonal o 13 příček. V případě postupu do finále by mohl vyletět až na 53. místo na světě.
