Životní úspěch pro českého teenagera. Brunclík v Monastiru postoupil do největšího finále
Brunclík – Gea 7:6, 6:2
Brunclík se teprve letos naplno začíná prosazovat mezi muži a daří se mu už i na challengerech. Ve skvělé sezoně pokračuje i v Monastiru, kde si po čtyřech výhrách bez ztráty setu vybojoval postup do premiérového finále na této kategorii a zároveň největšího v kariéře.
V semifinále zdolal Francouze Gea především kvůli skvěle zvládnuté náročné koncovce úvodní sady. Český talent nejprve v jedenácté hře nevyužil tři brejkboly a následně v maratónském gamu musel likvidovat čtyři setboly. Šance soupeře však smazal a následně psychickou i fyzickou výhodu využil v tie-breaku, ve kterém dominoval poměrem 7:1 a po hodině a půl ovládl první set.
Druhá sada už byla téměř jasnou záležitostí. Brunclík se ve čtvrté hře dostal do vedení o brejk a podání Francouze prolomil ještě v osmém gamu. Po využití druhého mečbolu hlasitě oslavoval svůj životní úspěch. Na challengerech totiž v předchozích dvou semifinále v Řecku a ve Španělsku neuspěl. Poslední krok k zisku trofeje se pokusí udělat proti Italu Lorenzu Giustinovi.
Na této úrovni poprvé prorazil na domácí půdě v dubnu v Ostravě, kde si připsal několik cenných skalpů a z kvalifikace se dostal až do čtvrtfinále. V hlavních soutěžích má sice jen mírně pozitivní bilanci 14:11, přesto může letošní sezonu hodnotit úspěšně. Postup do finále ho vystřelil o 63 míst na 316. pozici v žebříčku. V případě zisku titulu by se dostal do třetí stovky. Letošní rok začínal jako 908. hráč světa.
