Životní úspěch pro českého teenagera. Brunclík v Monastiru postoupil do největšího finále

DNES, 19:15
ATP CHALLENGER MONASTIR - Petr Brunclík (19) pokračuje ve skvělé sezoně a na challengeru v Monastiru vybojoval své životní finále. Český mladík přehrál 7:6, 6:2 nasazenou šestku Francouze Arthura Gea (20) a zahraje si o premiérový titul na challengerech. Poslední krok k zisku trofeje se pokusí udělat proti Italu Lorenzu Giustinovi (34).
Petr Brunclík je poprvé ve finále challengeru (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Brunclík – Gea 7:6, 6:2

Brunclík se teprve letos naplno začíná prosazovat mezi muži a daří se mu už i na challengerech. Ve skvělé sezoně pokračuje i v Monastiru, kde si po čtyřech výhrách bez ztráty setu vybojoval postup do premiérového finále na této kategorii a zároveň největšího v kariéře.

V semifinále zdolal Francouze Gea především kvůli skvěle zvládnuté náročné koncovce úvodní sady. Český talent nejprve v jedenácté hře nevyužil tři brejkboly a následně v maratónském gamu musel likvidovat čtyři setboly. Šance soupeře však smazal a následně psychickou i fyzickou výhodu využil v tie-breaku, ve kterém dominoval poměrem 7:1 a po hodině a půl ovládl první set.

Druhá sada už byla téměř jasnou záležitostí. Brunclík se ve čtvrté hře dostal do vedení o brejk a podání Francouze prolomil ještě v osmém gamu. Po využití druhého mečbolu hlasitě oslavoval svůj životní úspěch. Na challengerech totiž v předchozích dvou semifinále v Řecku a ve Španělsku neuspěl.  Poslední krok k zisku trofeje se pokusí udělat proti Italu Lorenzu Giustinovi.

Na této úrovni poprvé prorazil na domácí půdě v dubnu v Ostravě, kde si připsal několik cenných skalpů a z kvalifikace se dostal až do čtvrtfinále. V hlavních soutěžích má sice jen mírně pozitivní bilanci 14:11, přesto může letošní sezonu hodnotit úspěšně. Postup do finále ho vystřelil o 63 míst na 316. pozici v žebříčku. V případě zisku titulu by se dostal do třetí stovky. Letošní rok začínal jako 908. hráč světa.

Výsledky ATP challengeru v Monastiru

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
