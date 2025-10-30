Životní úspěch Šalkové! Po bitvě udolala hráčku TOP 100 a postoupila do největšího čtvrtfinále

WTA JIUJIANG - Dominika Šalková (21) na podniku WTA 250 v čínském Jiujiangu porazila hráčku TOP 100 a osmou nasazenou Anastasiji Zacharovovou (23). Česká hráčka zvítězila po bitvě 7:6, 2:6, 6:2 a postoupila do svého největšího čtvrtfinále v kariéře a premiérového na nejvyšším okruhu. V něm vyzve vítězku domácího derby mezi Hanyu Guo a Zhuoxuan Bai.
Zakharova Anastasia
Šalková Dominika
Dominika Šalková v Jiujinagu postoupila do největšího čtvrtfinále v kariéře (@ Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Zacharovová – Šalková 6:7, 6:2, 2:6

Šalková se v souboji s osmou nasazenou Zacharovovou dlouho držela a byla jí naprosto vyrovnanou soupeřkou. I přes tři ztracená podání se dostala do vedení 5:4 a dostala se celkem ke třem setbolům. Ani jeden ale nevyužila a dovolila soupeřce srovnat. I v další hře Češka zahodila vedení 40:15 a musela odvracet dva brejkboly. Podání ale udržela a zajistila si tie-break. V něm se od začátku dostala do vedení, když od stavu 0:1 získala čtyři body v řadě. Náskok sice ztratila, ale v závěru zkrácené hry byla opět lepší a vyhrála ji poměrem 7:4.

Ve druhém setu se jako první do vedení brejku dostala Šalková, potvrdit ho ale nedokázala a navíc se od té chvíle na nic nezmohla. Česká naděje prohrála pět her v řadě a zápas dospěl po hodině a půl do rozhodujícího setu. Ten odstartovala nejlepším možným způsobem a po dvou získaných servisech soupeřky se dostala do vedení 3:0 a 40:30 při vlastním podání, to si však neudržela a Ruska následně snížila na rozdíl jediné hry.

Češka ale vedení nepustila a v závěru byla znovu lepší hráčkou a v osmé hře si vypracovala mečbol. Ten ještě nevyužila, game si zkomplikovala a musela odvrátit dva brejkboly. Těžkou situaci však ustála a po dvou hodinách a osmi minutách využila druhý mečbol. Mohla se tak radovat z jednoho z největších úspěchů kariéry. Dvě další letošní osmiifnále v Singapuru a v Praze totiž prohrála.

Šalková i přes výhru podle statistik vůbec lepší hráčkou nebyla. Připsala si méně es a spáchala osm dvojchyb, trefila do kurtu méně prvních servisů a po tom druhém získala menší procento míčků a také odvrátila jen pět z 12 brejkbolů, zatímco soupeřka osm z 15. Na vyhrané body získaly hráčky úplně stejně.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Češka v prvním kole přerušila sérii čtyř porážek a po více než měsíci a půl se mohla radovat z výhry. Nyní si zahraje své největší čtvrtfinále v kariéře a premiérové na nejvyšším okruhu WTA. V něm vyzve vítězku domácího derby mezi Hanyu Guo a Zhuoxuan Bai.

Výsledky turnaje WTA 250 v Jiujiangu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
