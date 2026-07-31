Životní výsledek pro Viďmanovou. Češku nezastavila ani grandslamová šampionka

DNES, 06:45
Aktuality 4
WTA MEMPHIS - Jízda Darji Viďmanové (23) na turnaji v Memphisu bude mít pokračování. Česká tenistka si ve druhém kole poradila s bývalou světovou trojkou a šampionkou US Open z roku 2017 Sloane Stephensovou (33), vyhrála 6:2, 6:4 a postupem do čtvrtfinále tak zapsala svůj nejlepší výsledek na okruhu WTA. V boji o semifinále vyzve další americkou soupeřku Katie Volynetsovou. 
Profily hráčů
Stephens Sloane A.
Vidmanova Darja
Darja Viďmanová je v Memphisu ve čtvrtfinále (@ Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Stephensová – Viďmanová 2:6, 4:6

Třiadvacetiletá Češka vstupovala do utkání proti zkušené Američance v roli mírné favoritky a svou pozici také potvrdila. Úvod zápasu přinesl poměrně nervózní tenis z obou stran. Viďmanová ve svých úvodních dvou gamech na podání pokaždé čelila brejkbolové hrozbě, vždy si však dokázala poradit.

Její o deset let starší soupeřka se pro změnu dostala do složité situace ve čtvrté hře, i ona ale všechny tři brejkbolové hrozby zlikvidovala a srovnala na 2:2. To byl ovšem také její poslední vítězný game v prvním setu. Češka získala vedení 4:2, a když v následující hře otočila na svém servisu stav z 0:40 a odvrátila čtyři brejkboly, bylo o osudu prvního setu jasno. Stephensová přišla o svůj druhý servis v řadě a první dějství ztratila za 51 minut hry jasně 2:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Do druhého setu vstoupily obě hráčky velmi aktivně. Podstatně zlepšily podání, která si také v prvních čtyřech gamech bez problémů držely. Jako první o něj přišla v páté hře rodačka z Moskvy, Američanka ale brejk potvrdit nedokázala a bylo vyrovnáno na 3:3.

Rozhodující moment tak přinesla desátá hra. Viďmanová při svém vedení 5:4 povedenými returny dostala slavnější soupeřku do stavu 40:15, proměnila hned první mečbol a po hodině a 35 minutách se mohla radovat z postupu do čtvrtfinále.

Viďmanová v zápase odvrátila šest ze sedmi brejkbolových hrozeb, sama naopak využila čtyři příležitosti z devíti. V live žebříčku jí patří 109. příčka, maximem zůstává 90. pozice z června letošního roku. Se svou další vyzyvatelkou, 93. hráčkou planety Volynetsovou, se dosud na okruhu nepotkala.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Mephisu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

4
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misa
31.07.2026 10:11
Až dnes jsem se dozvěděl, že Marie Bouzková se nepřihlásila do Monterrey, kde loni hrála semifinále :( Z bodů za loňské léto tak letos neobhájí vůbec nic a její pobyt v top 30 se pomalu blíží ke konci. Může sice získat nějaké body na dvou tisícovkách, ale s její malou konkurenceschopností proti elitní třicítce jich moc nebude. Vždyť v Praze nestačila ani na hodně průměrnou Valentovou...
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bardunek666
31.07.2026 10:23
Já byl také velmi překvapený, že tam nebude hrát. Škoda, slabší obsazení a oblíbené Mexiko většinou nějaké body přináší.
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George_Renel
31.07.2026 11:09
Jen se vrátí tam kam patří.
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GaelM
31.07.2026 09:32
Tenhle turnaj představuje hodně dobrou příležitost vrátit se do stovky, nikdo nehratelný tam v pavouku není
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