Zverev překazil italský souboj o titul. Povedla se mu odveta a zahraje si jubilejní 40. finále
Zverev – Musetti 6:4, 7:5
První sadu druhého semifinále ve Vídni rozhodl jediný brejk, který v sedmém gamu získal Zverev po využití třetího brejkbolu. Na podání byl Němec suverénní, trefil šest es, po prvním servisu ztratil jen dva míčky a Musettimu nenabídl žádný brejkbol.
Ve druhém setu si svá podání oba hráči drželi suverénně až do jedenácté hry, kdy musel Musetti čelit prvnímu brejkbolu v celé sadě. Ten Zverev po skvělé výměně využil, po chvíli utkání dopodával a při druhém mečbolu ukončil devátým esem. Němec v zápase exceloval na servisu, úspěšnost prvního podání měl 83 % a stejnou porci bodů po něm také získal.
Povedla se mu tak odveta za loňský rok, kdy zde s Italem prohrál ve čtvrtfinále, přestože vyhrál snadno první set. V pátém vzájemném uspěl teprve podruhé, jedinou další výhru si připsal před třemi lety na antuce v Madridu, kde mu za stavu 6:3, 1:0 Musetti vzdal.
Zverev tak překazil čistě italské finále a v souboji bývalých šampionů vyzve Sinnera, s kterým sice ve vzájemné bilanci vede 4:3, většina duelů se ale odehrála v době, kdy ještě Ital nebyl ve vrcholové formě. Poslední dvě střetnutí patřily Italovi, který slavil i v letošním finále na Australian Open.
"Bude to velká výzva. Těším se na to. Budu hrát proti jednomu ze dvou nejlepších hráčů světa. Uvidím, na jaké úrovni doopravdy jsem," řekl po postupu do svého jubilejního 40. finále v kariéře. Pro aktuální světovou trojku se jednalo o 300. výhru na tvrdých površích na okruhu ATP a stal se osmým aktivním hráčem, kterému se to podařilo.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře