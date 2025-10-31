Zverev přežil mečboly a překonal mentální blok. Po bitvě s Medveděvem dál obhajuje titul

VČERA, 23:31
Aktuality 5
ATP MASTERS PAŘÍŽ - Alexander Zverev (28) prohrál posledních pět soubojů s Daniilem Medveděvem (29) a přes dva roky ho nedokázal porazit. Ve čtvrtfinálové bitvě na Masters v Paříži ale odvrátil dva mečboly, mentální blok překonal a po vydřeném vítězství 2:6, 6:3, 7:6 pokračuje v obhajobě loňského triumfu. V semifinále vyzve Jannika Sinnera, kterému může oplatit týden starou porážku.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Medvedev Daniil
Alexander Zverev ustál bitvu s neoblíbeným rivalem (© JULIEN DE ROSA / AFP)

Medveděv – Zverev 6:2, 3:6, 6:7

Letošní sezona je z pohledu Medveděva jednou z nejhorších po průlomu na nejvyšší okruh před necelými deseti lety. Přesto ho Zverev nedokázal porazit v Halle ani nedávno v Pekingu a v Paříži nastupoval po sérii pěti porážek s tímto neoblíbeným rivalem a mankem 7:14 ve vzájemné bilanci.

Nechybělo moc k tomu, aby se šňůra nezdarů protáhla. Medveděv totiž vedl o set a brejk a Zverev si v závěru úvodního dějství při dobíhání míče zranil zřejmě levý zadní stehenní sval. Němec se ale nevzdával, i když nebylo několik minut jisté, zda utkání dohraje.

Aktuálně třetí hráč světa se postupně zlepšoval a srovnal skóre. V rozhodující sadě však nepotvrdil brejk a za stavu 4:5 hlavně kvůli chybám z forhendu postupně čelil dvěma mečbolům. S prvním si poradil výborným servisem a další smazal aktivní hrou.

Rozhodnout musel tie-break. V něm byl Zverev o krok napřed a při skóre 6:5 se propracoval ke svému prvnímu mečbolu. Medveděv musel přes druhý servis a v kritickém momentu udělal lacinou chybu z bekhendu. Utkání trvalo dvě hodiny a 32 minut.

Medveděv po nevyužitých mečbolech definitivně přišel o možnost ještě zabojovat o start na Turnaji mistrů, který má Zverev naopak jistý. Německého tenistu, pokud mu to zdraví dovolí, čeká v sobotu další neoblíbený rival.

A sice světová dvojka a největší favorit Sinner. S Italem prohrál všechny tři souboje po skončení US Open 2023, odkdy Sinner prožívá nejlepší období své kariéry. Naposledy na něj nestačil před týdnem ve finále ve vídeňské hale, kde ale na rozdíl od lednového souboje o titul na Australian Open do poslední chvíle vzdoroval.

Druhé semifinále obstarají Félix Auger-Aliassime a Alexander Bublik, kteří stále usilují o poslední letenku na závěrečný vrchol sezony do Turína.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Paříži

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
Mantra
31.10.2025 23:49
Zverev na zrzka nemá.
Reagovat
com
31.10.2025 23:53
tak pred tydnem mu chybel kousicek.. Ja si myslim, že to zitra da smile Není to GS, aby selhal na plny čáře
Reagovat
com
31.10.2025 23:35
Obrozený Medveděv: Zase můžu vyhrávat velké turnaje, hraju skvělý tenis To se mu to kecá, když vyhraje ušmudlanou 250ku, kde nenarazil na hráče top 30

A ted Mlátičkou umlátit Sypače smilesmile
Reagovat
enfee
31.10.2025 23:55
Tak celkove ma ted dobre vysledky. Nemuzes vyhrat vsechno, ale citis posun vpred
Reagovat
Patik
01.11.2025 00:52
No len aby mu náhodou nepreplo a zas bude jak neporazitelná stena..u neho človek nejak nikdy nevie.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist