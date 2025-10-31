Zverev přežil mečboly a překonal mentální blok. Po bitvě s Medveděvem dál obhajuje titul
Medveděv – Zverev 6:2, 3:6, 6:7
Letošní sezona je z pohledu Medveděva jednou z nejhorších po průlomu na nejvyšší okruh před necelými deseti lety. Přesto ho Zverev nedokázal porazit v Halle ani nedávno v Pekingu a v Paříži nastupoval po sérii pěti porážek s tímto neoblíbeným rivalem a mankem 7:14 ve vzájemné bilanci.
Nechybělo moc k tomu, aby se šňůra nezdarů protáhla. Medveděv totiž vedl o set a brejk a Zverev si v závěru úvodního dějství při dobíhání míče zranil zřejmě levý zadní stehenní sval. Němec se ale nevzdával, i když nebylo několik minut jisté, zda utkání dohraje.
Aktuálně třetí hráč světa se postupně zlepšoval a srovnal skóre. V rozhodující sadě však nepotvrdil brejk a za stavu 4:5 hlavně kvůli chybám z forhendu postupně čelil dvěma mečbolům. S prvním si poradil výborným servisem a další smazal aktivní hrou.
Rozhodnout musel tie-break. V něm byl Zverev o krok napřed a při skóre 6:5 se propracoval ke svému prvnímu mečbolu. Medveděv musel přes druhý servis a v kritickém momentu udělal lacinou chybu z bekhendu. Utkání trvalo dvě hodiny a 32 minut.
Medveděv po nevyužitých mečbolech definitivně přišel o možnost ještě zabojovat o start na Turnaji mistrů, který má Zverev naopak jistý. Německého tenistu, pokud mu to zdraví dovolí, čeká v sobotu další neoblíbený rival.
A sice světová dvojka a největší favorit Sinner. S Italem prohrál všechny tři souboje po skončení US Open 2023, odkdy Sinner prožívá nejlepší období své kariéry. Naposledy na něj nestačil před týdnem ve finále ve vídeňské hale, kde ale na rozdíl od lednového souboje o titul na Australian Open do poslední chvíle vzdoroval.
Druhé semifinále obstarají Félix Auger-Aliassime a Alexander Bublik, kteří stále usilují o poslední letenku na závěrečný vrchol sezony do Turína.
