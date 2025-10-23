Zverev si zajistil Turnaj mistrů. Ve Vídni měl nakonec volno a je v semifinále
Už dříve si start na Turnaji mistrů, který se uskuteční od 9. do 16. listopadu v Turíně, zajistili světová jednička Carlos Alcaraz, dvojka Jannik Sinner a vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič, u nějž je ale účast nejistá.
V semifinále ve Vídni je vedle druhého nasazeného Zvereva i turnajová jednička Sinner. Předloňský šampion ve čtvrtfinále přehrál dvakrát 6:4 Alexandera Bublika z Kazachstánu a jeho dalším soupeřem bude Australan Alex de Minaur.
Zverev bude v semifinále čelit kolegovi z TOP 10 žebříčku Lorenzovi Musettimu, nebo Corentinovi Moutetovi.
