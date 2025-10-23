Zverev si zajistil Turnaj mistrů. Ve Vídni měl nakonec volno a je v semifinále

Alexander Zverev (28) se stal čtvrtým jistým účastníkem letošního Turnaje mistrů. Místo na závěrečné akci sezony pro osmičku nejlepších hráčů mu zajistil postup do semifinále turnaje ve Vídni, kam dnes prošel bez boje. Jeho čtvrtfinálový soupeř Tallon Griekspoor k utkání kvůli zranění zad nenastoupil.
Zverev Alexander
Alexander Zverev si zajistil Turnaj mistrů (© PIERO CRUCIATTI / AFP)

Už dříve si start na Turnaji mistrů, který se uskuteční od 9. do 16. listopadu v Turíně, zajistili světová jednička Carlos Alcaraz, dvojka Jannik Sinner a vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič, u nějž je ale účast nejistá.

V semifinále ve Vídni je vedle druhého nasazeného Zvereva i turnajová jednička Sinner. Předloňský šampion ve čtvrtfinále přehrál dvakrát 6:4 Alexandera Bublika z Kazachstánu a jeho dalším soupeřem bude Australan Alex de Minaur.

Zverev bude v semifinále čelit kolegovi z TOP 10 žebříčku Lorenzovi Musettimu, nebo Corentinovi Moutetovi.

Výsledky turnaje ATP 500 ve Vídni

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
