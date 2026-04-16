Bude Šwiateková znovu hrozbou? Mám šíleně velkou motivaci, říká po týdnu s Nadalem

DNES, 11:45
Iga Šwiateková po svém úvodním zápase na pětistovce ve Stuttgartu poprvé veřejně promluvila o nedávné spolupráci s Rafaelem Nadalem, která obletěla celý tenisový svět. Polka se pod jeho vedením připravovala na antukovou sezonu a podle svých slov nikdy neměla větší motivaci. "Upřímně, asi nikdy jsem nestrávila na kurtu více času než na Mallorce. Byl to týden plný dřiny a tvrdé práce, jsem za to velmi ráda," dodala.
Iga Šwiateková dostala od Nadala obrovskou dávku motivace (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

"Trénovat s Rafou pro mě byla pocta a bylo to pro mě hodně inspirující," uvedla Šwiateková po své první letošní antukové výhře, kterou zaznamenala na prestižní pětistovce ve Stuttgartu. S domácí veteránkou Laurou Siegemundovou si poradila snadno a ukázala, že by letos na oranžové drti mohla být opět hrozbou.

Její letošní výkony rozhodně nebyly takové, na jaké jsme u Polky zvyklí. Přestože je stále čtvrtou hráčkou světa, letos ještě neprošla přes čtvrtfinále a šokující byla především její poslední porážka v Miami, kde padla už v prvním kole s krajankou Magdou Linetteovou.

I proto se rozešla se svým trenérem Wimem Fissettem a začala spolupracovat s Franciscem Roigem, bývalým koučem právě Nadala. Následně se přesunula na Mallorcu, kde se i pod dohledem 14násobného vítěze French Open začala připravovat na oblíbenou antukovou sezonu.

Tréninky se svým idolem a antukovým králem Nadalem využila na maximum a podle svých slov se cítí lépe, než kdy dřív. "Vždy se před přechodem na antuku cítím super motivovaná, ale když jsem s ním byla na kurtu, dodal mi šíleně velkou dávku motivace," pochvalovala si. "Upřímně, asi nikdy jsem nestrávila na kurtu více času než na Mallorce. Byl to týden plný dřiny a tvrdé práce, jsem za to velmi ráda," dodala.

Ve Stuttgartu, kde v roce 2023 triumfovala, je nasazená trojka a postoupila už do čtvrtfinále, čímž vyrovnala loňský výsledek. Po německé akci se přesune na tisícovky do Madridu a následně do Říma. Jejím hlavním cílem je rozhodně grandslam v Paříži, kde už v minulosti čtyřikrát triumfovala.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

Kreuz
16.04.2026 12:45
Aby uplne nezesilela
PTP
16.04.2026 12:23
Úplně nadržená
aligo
16.04.2026 11:55
Proč tak moc blbne skóre v live výsledcích? Bude se s tím něco dělat, nebo máme prostě koukat jinam?
Vlk-v-trave
16.04.2026 11:52
Včera byla spíš hrozbou sama sobě, ale první zápas po měsíci a ještě s očekáváním médií co se změnilo po návštěvě u Nadala... teprve v dalších zápasech se uvidí... jestli se uklidní, nebo to bude dál takový hopsinkový koktejl... úderů, které buď padnou do kurtu nebo do saka, nebo mimo... :-)
Krisboy
16.04.2026 12:39
Chtěl jsem napsat něco podobného. Bylo to divoký, snad tou antukou? Na druhou stranu některý její forehandy byly jako prasknutí bičem. Myslím teda ty do kurtu, vítězné. Když to trefí, je to pecka.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

