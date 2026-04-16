Bude Šwiateková znovu hrozbou? Mám šíleně velkou motivaci, říká po týdnu s Nadalem
"Trénovat s Rafou pro mě byla pocta a bylo to pro mě hodně inspirující," uvedla Šwiateková po své první letošní antukové výhře, kterou zaznamenala na prestižní pětistovce ve Stuttgartu. S domácí veteránkou Laurou Siegemundovou si poradila snadno a ukázala, že by letos na oranžové drti mohla být opět hrozbou.
Její letošní výkony rozhodně nebyly takové, na jaké jsme u Polky zvyklí. Přestože je stále čtvrtou hráčkou světa, letos ještě neprošla přes čtvrtfinále a šokující byla především její poslední porážka v Miami, kde padla už v prvním kole s krajankou Magdou Linetteovou.
I proto se rozešla se svým trenérem Wimem Fissettem a začala spolupracovat s Franciscem Roigem, bývalým koučem právě Nadala. Následně se přesunula na Mallorcu, kde se i pod dohledem 14násobného vítěze French Open začala připravovat na oblíbenou antukovou sezonu.
Tréninky se svým idolem a antukovým králem Nadalem využila na maximum a podle svých slov se cítí lépe, než kdy dřív. "Vždy se před přechodem na antuku cítím super motivovaná, ale když jsem s ním byla na kurtu, dodal mi šíleně velkou dávku motivace," pochvalovala si. "Upřímně, asi nikdy jsem nestrávila na kurtu více času než na Mallorce. Byl to týden plný dřiny a tvrdé práce, jsem za to velmi ráda," dodala.
Ve Stuttgartu, kde v roce 2023 triumfovala, je nasazená trojka a postoupila už do čtvrtfinále, čímž vyrovnala loňský výsledek. Po německé akci se přesune na tisícovky do Madridu a následně do Říma. Jejím hlavním cílem je rozhodně grandslam v Paříži, kde už v minulosti čtyřikrát triumfovala.
