Šalková byla bez šance. V Rouenu proti veteránce na poslední chvíli odvrátila kanára
Šalková – Mariaová 3:6, 2:6
Jako první v osmifinálovém klání ztratila podání Šalková, která neuspěla v dlouhém pátém gamu. V něm neproměnila stav 40:15 a celkem čtyři gameboly. České hráčce se navíc absolutně nedařilo na příjmu. Při servisu Mariaové uhrála v úvodním dějství pouhé dva míčky. V deváté hře zaváhala na podání znovu a Němka se ujala vedení 1:0 na sety.
Ve druhé sadě už udělala Mariaová s Šalkovou rychlý proces. Češce absolutně nedokázala najít recept na nepříjemnou hru zkušené Němky a rychle prohrála úvodní čtyři hry. V pátém gamu se ještě dostala k premiérovému brejkbolu, ten ale nevyužila. Na poslední chvíli alespoň odvrátila kanára po ztrátě sedmi her v řadě snížila na 1:5. V závěru ještě zabojovala, když poprvé uspěla na příjmu a nenechala soupeřku zápas dopodávat. Na další game už se ale nezmohla a servis ztratila čistou hrou.
Šalková se v Rouenu do hlavní soutěže dostala na poslední chvíli jako šťastná poražená z kvalifikace. V prvním kole předvedla famózní obrat proti favorizované Anně Blinkové, proti které od stavu 0:4 v první sadě vyhrála 13 z 15 gamů. Napodobit tento skvělý počin už ale nedokázala.
Češka tak od listopadového semifinále na dvěstěpadesátce v Jiujiangu čeká na pořádný výsledek na nejvyšším okruhu. V této sezoně ji zachraňuje především titul na menším francouzkém podniku WTA 125. Celkovou letošní bilanci si zhoršila na 10:10.
Výsledky turnaje WTA 250 v Rouenu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
