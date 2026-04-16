Šalková byla bez šance. V Rouenu proti veteránce na poslední chvíli odvrátila kanára

DNES, 13:03
WTA ROUEN - Dominika Šalková na podniku WTA 250 ve francouzském Rouenu nenavázala na svůj famózní obrat z prvního kola a v osmifinále nestačila na německou veteránku Tatjanu Mariaovou. Česká tenistka proti velmi zkušené 63. hráčce světa na poslední chvíli odvrátila kanára a s turnajem se loučí po jasné porážce 3:6, 2:6.
Dominika Šalková v Rouenu končí v osmifinále (@ Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy / Profimedia)

Šalková – Mariaová 3:6, 2:6

Jako první v osmifinálovém klání ztratila podání Šalková, která neuspěla v dlouhém pátém gamu. V něm neproměnila stav 40:15 a celkem čtyři gameboly. České hráčce se navíc absolutně nedařilo na příjmu. Při servisu Mariaové uhrála v úvodním dějství pouhé dva míčky. V deváté hře zaváhala na podání znovu a Němka se ujala vedení 1:0 na sety.

Ve druhé sadě už udělala Mariaová s Šalkovou rychlý proces. Češce absolutně nedokázala najít recept na nepříjemnou hru zkušené Němky a rychle prohrála úvodní čtyři hry. V pátém gamu se ještě dostala k premiérovému brejkbolu, ten ale nevyužila. Na poslední chvíli alespoň odvrátila kanára po ztrátě sedmi her v řadě snížila na 1:5. V závěru ještě zabojovala, když poprvé uspěla na příjmu a nenechala soupeřku zápas dopodávat. Na další game už se ale nezmohla a servis ztratila čistou hrou.

Šalková se v Rouenu do hlavní soutěže dostala na poslední chvíli jako šťastná poražená z kvalifikace. V prvním kole předvedla famózní obrat proti favorizované Anně Blinkové, proti které od stavu 0:4 v první sadě vyhrála 13 z 15 gamů. Napodobit tento skvělý počin už ale nedokázala.

Češka tak od listopadového semifinále na dvěstěpadesátce v Jiujiangu čeká na pořádný výsledek na nejvyšším okruhu. V této sezoně ji zachraňuje především titul na menším francouzkém podniku WTA 125. Celkovou letošní bilanci si zhoršila na 10:10.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Otmar
16.04.2026 15:47
Má-li Dominika nějaké ambice, tak s takovýma hráčkama prohrávat nemůže, to nejde. Navíc si s ní "babča" poradila hladce, o to hůř!
Vlk-v-trave
16.04.2026 15:45
Copatá, copatá, copatá, copatá pěkná holka,
ta tě na kolena dostala, po tobě jen tak kouká,
špinavý, špinavý, špinavý má od antuky záda,
nepije, nekouří, nesladí, a má tenis tolik ráda.
:-))
Vlk-v-trave
16.04.2026 15:46
pod PTP
tommr
16.04.2026 15:06
Další propadák. V poslední době jich je poměrně dost. Dneska jí vyškolila 39letá mamina. Dominika by se měla stydět. Takhle aspirantka na top-100 prostě hrát nemůže ...
PTP
16.04.2026 13:35
Škoda, no. A přitom takovej pěknej cop má. Kdyby hrály na Rujáně místo v Rouenu, možná by to dopadlo líp.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

