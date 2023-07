Zverev v Hamburku porazil francouzského teenagera a po 14 měsících je ve finále

Alexander Zverev si loni na French Open v těsné semifinálové bitvě s Rafaelem Nadalem při dokluzu ošklivě zranil kotník, musel na operaci a sezona pro něj i kvůli dalším zdravotním potížím skončila.

Po návratu na kurty ještě neporazil hráče TOP 10, prohrál s nimi všech osm zápasů a jeho letošním maximem bylo semifinále. Sérii šesti semifinálových porážek uťal až dnes na domácí antuce v Hamburku, kde přehrál Arthura Filse a ani ve čtvrtém duelu na severu Německa neztratil set.

Souboj se čtvrtfinálovým přemožitelem nasazené jedničky Caspera Ruuda zvládl dokonce bez ztráty servisu. Šestadvacetiletý Němec proti o sedm let mladšímu Francouzi odvrátil všechny tři brejkboly a zvítězil 6:2, 6:4.

"Věděl jsem, že já a Casper máme odlišný styl hry. Casper hraje vyšší míče s rotací, což asi Arthurovi sedělo. Věděl jsem, že musím míčky trefovat včas a hrát mnohem rychleji. Mám pocit, že se mi to dnes povedlo," radoval se Zverev.

Bývalý druhý hráč světa a aktuální světová devatenáctka Zverev postoupil do 31. finále a prvního od loňského května. Proti Laslu Djeremu bude usilovat o celkově 20. titul, na který čeká od triumfu na Turnaji mistrů 2021. Vyhrát turnaj v Hamburku může jako teprve druhý Němec v open éře (od roku 1968), dosud jediným šampionem je Michael Stich (1993).

Djere v prvním semifinále přehrál 6:3, 6:2 Číňana Zhizhena Zhanga, jemuž nenabídl jedinou šanci na brejk, a pátou sezonu po sobě si zahraje ve finále.

"Jsem extrémně spokojený se svou hrou. Dnes šlo všechno podle mých představ. Byl to asi můj nejlepší letošní zápas, minimálně na antuce. On je skvělý hráč, má dobrý servis, ale já mu nedal moc šancí. Až mě to překvapilo, jak jsem hrál," pochvaloval si Djere.

FLAWLESS!



Laslo Djere powers his way into the Hamburg final with a 6-3 6-2 win over Zhang#hamburgopen pic.twitter.com/b7jes6g6qC — Tennis TV (@TennisTV) July 29, 2023

V neděli bude usilovat třetí titul, opět z antuky. 'Pětistovku' osmadvacetiletý Srb může vyhrát podruhé, premiérově slavil před čtyřmi lety v brazilském Riu de Janeiro.

"Bude se snažit na finále dívat jako na jakýkoliv jiný zápas. Myslím, že je klíčové si z toho nedělat těžkou hlavu. V sázce je hodně a nervy mohou pracovat, ale bude důležité zůstat v klidu, soustředit se a být uvolněn jako v předchozích kolech," plánuje Djere, jenž ve dvou vzájemných duelech s o dva roky mladším Zverevem prohrál všech pět setů.

• ATP 500 HAMBURK •

Německo, antuka, 1,981.470 eur

sobotní výsledky (29. 07. 2023) • Dvouhra - semifinále • Zverev (4-Něm.) - Fils (Fr.) 6:2, 6:4 Djere (Srb.) - Zhizhen Zhang (Čína) 6:3, 6:2