Zverev znovu po týdnu vyhrál turnaj v Kolíně nad Rýnem, ve finále smetl Schwartzmana

V Kolíně nad Rýnem se během uplynulých dvou týdnů konaly dva turnaje ATP 250, které byly dodatečně doplněny do letošního koronavirovou krizí prořídlého kalendáře ATP.



A oba je vyhrál domácí favorit Alexander Zverev. Minulý týden si došel pro první titul od května 2019 a po sedmi dnech triumf zopakoval. I když v prvních dvou zápasech pokaždé ztratil set a v sobotu byl před semifinálovým duelem na magnetické rezonanci s bolavou kyčlí a uvažoval o odstoupení.



V dnešním finále, v němž se po třech a půl letech na turnaji kategorie ATP 250 utkali dva hráči Top 10, ale 23letý Němec předvedl suverénní výkon proti Diegu Schwartzmanovi. O pět let staršího Argentince smetl 6-2 6-1 a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2-2.



"Ještě před dvěma dny jsem nevěděl, jestli vůbec turnaj dohraju do konce. Jsem rád, že jsem to nevzdal," prohlásil Zverev.







Finalista letošního US Open Zverev ve svém celkově 21. finále získal 13. titul. V domácím prostředí zvítězil počtvrté, v letech 2017 a 2018 triumfoval dva roky po sobě na antuce v Mnichově.



Semifinalista letošního Roland Garros Schwartzman hrál finále turnaje ATP podesáté v kariéře a počtvrté v řadě v něm prohrál. V hale hrál finále počtvrté a stejně jako v Antverpách (2016, 2017) a ve Vídni (2019) neuspěl. Své tři triumfy slavil v Istanbulu 2016, Riu de Janeiro 2018 a Los Cabos 2018.



Zverev v závěru sezony plánuje ještě start na halovém Masters v Paříži a poté na Turnaji mistrů, který předloni vyhrál. O postup do Londýna ještě bojuje i Schwartzman, který bude v příštím týdnu obhajovat finále ve Vídni.

• ATP 250 KOLÍN NAD RÝNEM II •

Německo, tv. povrch / hala, 325.610 eur

nedělní výsledky (25. 10. 2020) • Dvouhra - finále • A. Zverev (1-Něm.) - Schwartzman (2-Arg.) 6-2 6-1 • Čtyřhra - finále • Klaasen/McLachlan (JAR/Jap.) - Krawietz/Mies (3-Něm.) 6-2 6-4