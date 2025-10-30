Zverevova další stížnost: Nechci vypadat jako ten, kdo má pořád problém, ale…

DNES, 17:30
Světová trojka Alexander Zverev (28) si znovu postěžoval, tentokrát na podmínky na kurtech, na kterých se odehrává pařížské Masters. Německý tenista, který se v minulosti opakovaně negativně vyjadřoval k různým aspektům některých turnajů, není spokojen ani v Paříži.
Alexander Zverev se na postup v Paříži hodně nadřel (@ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Podle Zvereva se podmínky v hale La Défense Arena výrazně oproti loňsku změnily. Zatímco v minulém roce hráči kritizovali extrémní rychlost kurtů, letos se objevují přesně opačné stížnosti – na jejich přílišnou pomalost.

Němec o tom promluvil po vydřeném vítězství nad svým úvodním soupeřem na turnaji, Argentincem Camilem Ugem Carabellim. Podle něj mají problémy s adaptací na povrch i další špičkoví hráči, což se odráží v řadě překvapivých výsledků.

"Nechci být každý týden tím, kdo si stěžuje, ale myslím, že povrch je tady docela zvláštní. Je velmi pomalý a míč se jen velmi málo odráží. Je těžké zahrát vítězné míče. I když trefíte dobrý úder, máte pocit, že to není k ničemu. Pokud odpálíte silně s rotací, míč zůstane nízko. Pokud odpálíte tvrdě, míč ztrácí rychlost," komentoval Zverev pro Eurosport.

Němec zároveň připomněl, že podobné potíže popisoval i Carlos Alcaraz, který na tiskové konferenci přiznal, že se necítí se na kurtu pohodlně. "Mám dojem, že údery nejlepších hráčů nejsou tak efektivní. Možná je to důvod právě kurtů a podmínek, které zde panují," dodal Zverev.

"Uvidíme, jak se turnaj bude vyvíjet. Možná odteď začnou vyhrávat všichni nasazení a všechno, co jsem řekl, najednou nebude dávat smysl," uzavřel s úsměvem.

Po loňské kritice pořadatelé kurt výrazně zpomalili, což podle hráčů vedlo k opačnému extrému. Někteří z nich dokonce tvrdí, že pařížský povrch působí spíše jako antukový.

Situace vyvolává otázky, proč se na tak významném turnaji stále objevují problémy s kvalitou a rychlostí kurtů. Hráči by podle Zvereva i dalších tenistů měli mít jistotu, že podmínky zůstanou mezi ročníky alespoň částečně konzistentní.

Nejdřív chvála, pak kritika. Tohle je antuka, rozčiloval se Alcaraz kvůli pomalému povrchu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
bardunek666
30.10.2025 17:59
Nechápu, proč tady ten násilník má každý den článek. Vážně si tato lidská stvůra zaslouží tolik pozornosti?
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.10.2025 18:06
Není to násilník. Respektive nejsou důkazy o tom, že by byl. Neboli presumpce neviny. A vy a x tuctů dalších tady ukazujete, jaké jste tupé ovce, které věří ve všem mainstreamu.
com
30.10.2025 18:10
jo nechte chudáčka Mlátičku
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.10.2025 18:21
Neexistuje pravomocné soudní rozhodnutí, které by ho za to odsoudilo. Existuje pouze pravomocné rozhodnutí soudu, které konstatovalo, že důkazy pro to, že je domácí násilník, neexistují. Každý člověk, který má v hlavě mozek (což vy dva očividně nejste), pak ctí presumpci neviny. Jedná se pouze a jen o mediální tlak. Který je v souladu s tím, co způsobuje naprostý úpadek Západní civilizace. A vlastně ne úpadek ale spíš fyzický zánik. Extremistický feminismus. Samozřejmě, že jsou další zničující fenomény kromě tohoto, ale tento je samozřejmě příčinou kauzy Zverev. Ale i kauzy Vukov-Rybakina. V té kauze také neexistují důkazy o tom, že by ji psychicky či fyzicky týral. Glenn Greenwald o tom natočil video o délce asi 25-30 minut. Ale zpět k Zverevovi. Má smůlu, že to je Rusák. Pak lidem bez mozku jako vám dvěma vůbec nevadí, že neexistují důkazy o jeho vině. Hlavní je, že to je Rusák a že je proti němu lživá mediální štvanice vedená feministy a beta samci, kterým ten nedostatek testosteronu leze na mozek.
com
30.10.2025 18:26
ale že je to Rus píšeš ty Já ho mám za Němce
