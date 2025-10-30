Zverevova další stížnost: Nechci vypadat jako ten, kdo má pořád problém, ale…
Podle Zvereva se podmínky v hale La Défense Arena výrazně oproti loňsku změnily. Zatímco v minulém roce hráči kritizovali extrémní rychlost kurtů, letos se objevují přesně opačné stížnosti – na jejich přílišnou pomalost.
Němec o tom promluvil po vydřeném vítězství nad svým úvodním soupeřem na turnaji, Argentincem Camilem Ugem Carabellim. Podle něj mají problémy s adaptací na povrch i další špičkoví hráči, což se odráží v řadě překvapivých výsledků.
"Nechci být každý týden tím, kdo si stěžuje, ale myslím, že povrch je tady docela zvláštní. Je velmi pomalý a míč se jen velmi málo odráží. Je těžké zahrát vítězné míče. I když trefíte dobrý úder, máte pocit, že to není k ničemu. Pokud odpálíte silně s rotací, míč zůstane nízko. Pokud odpálíte tvrdě, míč ztrácí rychlost," komentoval Zverev pro Eurosport.
Němec zároveň připomněl, že podobné potíže popisoval i Carlos Alcaraz, který na tiskové konferenci přiznal, že se necítí se na kurtu pohodlně. "Mám dojem, že údery nejlepších hráčů nejsou tak efektivní. Možná je to důvod právě kurtů a podmínek, které zde panují," dodal Zverev.
"Uvidíme, jak se turnaj bude vyvíjet. Možná odteď začnou vyhrávat všichni nasazení a všechno, co jsem řekl, najednou nebude dávat smysl," uzavřel s úsměvem.
Po loňské kritice pořadatelé kurt výrazně zpomalili, což podle hráčů vedlo k opačnému extrému. Někteří z nich dokonce tvrdí, že pařížský povrch působí spíše jako antukový.
Situace vyvolává otázky, proč se na tak významném turnaji stále objevují problémy s kvalitou a rychlostí kurtů. Hráči by podle Zvereva i dalších tenistů měli mít jistotu, že podmínky zůstanou mezi ročníky alespoň částečně konzistentní.
