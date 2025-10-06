Zverevova noční můra, znovu nestačil na Rinderknecha. Na Francouze čeká Lehečka
Zverev – Rinderknech 6:4, 3:6, 2:6
„Zverev je světová trojka, to mluví za vše. Zápas ve Wimbledonu bude navždy jednou z nejlepších vzpomínek mé kariéry, ale další zápas bude úplně jiný. Neříkám, že ho nemůžu porazit, protože už jsem ho porazil, ale laťka bude nastavena velmi vysoko.“ Těmito slovy popsal očekávaný duel Rinderknech.
A nemýlil se. Alespoň zpočátku. Zverev vstoupil do druhého vzájemného zápasu mnohem agresivněji. Hned při prvním Francouzově podání si vypracoval tři brejkboly. Ty ještě neproměnil, při další možnosti se už ale nemýlil a ujal se vedení 3:1.
Zverev byl naprosto dominantním hráčem na svém podání, Rinderknech při Němcově servisu uhrál v úvodním setu maximálně dva míčky a po 44 minutách hry šel favorit do vedení po výhře 6:4.
Ve druhém dějství se ale v Šanghaji začal odehrávat úplně jiný příběh. Francouz podstatně zpřesnil hru, rodák z Hamburku naopak začal na kurtu působit unaveným dojmem a to se brzy projevilo.
Ve čtvrté hře Rinderknech poprvé uspěl na returnu, vzápětí to potvrdil na svém podání a vedl už 4:1. Ve zbytku setu už Zvereva k zdramatizování nepustil, sadu získal 6:3 a poslal utkání do třetího setu.
A i do závěrečného dějství vstoupil lépe 54. hráč světa. Ve třetí hře to byl znovu on, kdo donutil Zvereva na servisu kapitulovat. Francouzský tenista působil v horkém a dusném počasí na kurtu mnohem živějším dojmem a definitivně svého soupeře srazil v sedmé hře, kdy mu podruhé v řadě vzal podání.
Vedení 5:2 už Francouz nepustil, utkání s přehledem dopodával čistou hrou a po dvou hodinách a 14 minutách boje se mohl radovat z postupu do osmifinále.
Rinderknech si tak připsal vůbec první vítězství nad hráčem z TOP 10 na tvrdém povrchu (dosavadní bilance 0:13) a po dvou letech se znovu vrátí do elitní padesátky světového žebříčku.
S Lehečkou se francouzský tenista zatím utkal dvakrát – v roce 2023 v Indian Wells uspěl český tenista, v loňském roce v Marseille se radoval Rinderknech.
