Zvláštní vysvětlení Ósakaové: Nezmínit vítězku? Nechtěla jsem opakovat stejný proslov
Ve finále čtyřnásobná grandslamová šampionka podlehla domácí vycházející hvězdičce a senzaci turnaje Mbokové, která si připsala největší triumf své dosavadní kariéry.
Ósakaová po utkání pronesla jen stručná slova směrem k publiku, bez obvyklého pogratulování soupeřce. Situace vyvolala ohlasy i proto, že Mboková před zápasem přiznala, jak velkým vzorem pro ni Ósakaová byla a přes poněkud kontroverzní závěrečnou řeč stále je.
"Nechci zabírat moc času. Jen vám všem poděkuji. Děkuji mému týmu, sběračům, organizátorům a dobrovolníkům. Doufám, že jste si užili dnešní večer," řekla zklamaná favoritka.
Napětí na kurtu gradovalo už během utkání. Od poloviny druhého setu působila Ósakaová rezignovaně, mezi výměnami spěchala a závěr zápasu dohrávala bez viditelného zájmu. Kanaďané tak o to hlasitěji podporovali svou mladou hrdinku.
Po utkání se Ósakaová rozhodla reagovat. Na svém účtu zveřejnila omluvu a vysvětlení: "Děkuji, Montreale, bylo to několik neuvěřitelných týdnů. Také se chci omluvit a poblahopřát Victorii. Hrála jsi úžasně a hlavně máš před sebou fantastickou kariéru!"
A pokračovala: "Uvědomila jsem si, že jsem ti na kurtu nepoblahopřála. Upřímně řečeno, byla jsem ohromená a soustředila jsem se na to, abych neopakovala stejný proslov jako v Indian Wells 2018 nebo v případě Jenny/Jennifer, takže jsem se snažila být co nejstručnější. Děkuji vám všem za tento týden, uvidíme se v New Yorku."
Ósakaová tak připomněla dvě své předchozí zkušenosti s pozápasovými projevy – v Indian Wells 2018 téměř zapomněla pogratulovat Darje Kasatkinové a při vítězství na Australian Open zase přerušila řeč, aby se finalistky Jennifer Bradyové zeptala, jak si přeje být oslovována.
Podle Japonky právě snaha vyhnout se podobným situacím vedla k příliš krátkému projevu v Montrealu.
Zda omluva fanoušky a kritiky přesvědčí, ukáže až čas.
