0:10 s Djokovičem? To, co umí on, dokáží jen ti nejlepší z nejlepších, ví Fritz
Fritz se na tiskové konferenci ještě vrátil k duelu s Macháčem: "Když jsme spolu hráli naposledy, šel mu výborně servis, díky kterému získal spoustu bodů. Dnes mi ale výborně fungoval return, údery měly délku. Odehrál jsem velmi dobrý zápas. Macháčova úroveň je výborná, umí hrát světový tenis. Naštěstí neměl svůj den.“
Fritzovu pozornost však už poutá nadcházející duel s Djokovičem. "Potkáváme se na tour už řadu let. Většinou jsem proti němu neměl moc šancí. Nedokázal jsem uspět ani když jsem hrál opravdu dobře a jemu se tolik nedařilo. Přesto vždy našel cestu k výhře," vzpomíná na duely s legendou Američan.
"V posledních dvou zápasech to už ale bylo o něčem jiném. V Šanghaji jsem měl setbol ve druhém setu, ten zápas měl jít určitě do rozhodující sady," dodává Fritz.
A co považuje za nejsilnější stránky čtyřiadvacetinásobného grandslamového šampiona? "Skvěle podává, agresivně útočí na váš druhý servis, má vynikající return, výborně kontroluje a předvídá hru. Je fakt těžké ho přehrát."
K bilanci 10:0 ve prospěch Djokoviće poznamenal: "V hlavě si nevzpomínám na všechny prohry. Vím, že jsem často nedokázal uspět v klíčových momentech. To právě dokáží jen ti nejlepší z nejlepších."
Že by Djokovič ztrácel na síly, si ale domácí hvězda nemyslí. "Novakova aura nevymizela. Pořád je výborný, jeho kvalita je neuvěřitelná. Stále věřím, že pokud jde o grandslamy, jeho úroveň zůstává stejná."
