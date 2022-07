10. den ve Wimbledonu: Fritz se pokusí zaskočit Nadala, dalšími favority jsou Kyrgios, Halepová a Rybakinová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Tomljanovicová (Austr.) - Rybakinová (17-Kaz.) | No. 1 Court (14:00 SELČ) Halepová (16-Rum.) - Anisimovová (20-USA) | Centre Court (14:30 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Garín (Chile) - Kyrgios (Austr.) | No. 1 Court (15:30 SELČ) Fritz (11-USA) - Nadal (2-Šp.) | Centre Court (16:00 SELČ)



• Čtvrtfinále žen •

Ajla Tomljanovicová (44.) - Jelena Rybakinová (23.) | No. 1 Court (14:00 SELČ)

Ajla Tomljanovicová i Jelena Rybakinová odehrají své druhé grandslamové čtvrtfinále a pokusí se poprvé dostat do další fáze. Devětadvacetiletá chorvatská rodačka reprezentující Austrálii loni ve Wimbledonu schytala výprask od pozdější šampionky Ashleigh Bartyové, Rybakinová zase prohrála loňskou bitvu na French Open s pozdější finalistkou Anastasií Pavljučenkovovou. Dosud se střetly jen loni na antuce v Madridu, Rybakinová dominovala 6-4 6-0.

Obě aktérky potvrdily, že jejich loňská účast ve druhém týdnu Wimbledonu nebyla náhodou a travnatý povrch jim sedí. O něco těžší cestu měla asi Tomljanovicová, nicméně Rybakinová ještě neztratila set a skvěle zvládala klíčové momenty, což by se jí v případě těsnějšího průběhu mělo v tomto utkání hodit. Ruská rodačka hrající pod kazašskou vlajkou je celkově kvalitnější hráčkou, měla by si s touto výzvou poradit a stát se první kazašskou semifinalistkou grandslamů. Tomljanovicová má navíc s hráčkami Top 30 katastrofální úspěšnost 18-71, na grandslamech 5-19, a od roku 2019 čtvrtfinálovou úspěšnost 0-4.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Aktuální forma

Tomljanovicová po antukovém jaru nebyla v dobré formě, do této části sezony vstupovala se dvěma vítěznými sériemi v letošním roce a jen dvěma čtvrtfinále. Další postup mezi nejlepší osmičku zaznamenala hned v Nottinghamu, v Eastbourne ve druhém kole narazila na pozdější finalistku Jelenu Ostapenkovou.

Cesta turnajem

Do Wimbledonu přijela s negativní bilancí, přesto bez ztráty setu vyřadila Jil Teichmannovou i Catherine Harrisonovou a po obratech Barboru Krejčíkovou a Alizé Cornetovou.

Historie ve Wimbledonu

Hlavní soutěž hraje posedmé a až před rokem se podívala přes druhé kolo. Loňské a letošní čtvrtfinále je jejím grandslamovým maximem.

Ajla Tomljanovicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham, Rabat, Istanbul (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (ČF)

Bilance: 19-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 4-8 (kariérní 18-71)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Ajla Tomljanovicová - Wimbledon

Kariérní bilance: 10-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021-22)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Nottingham (ČF), Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: (18) Teichmannová (6-2 6-3), Harrisonová (6-2 6-2), (13) Krejčíková (2-6 6-4 6-3), Cornetová (4-6 6-4 6-3)

Aktuální forma

Rybakinová se stále drží okolo Top 20, ačkoli má letos časté zdravotní potíže a slabší formu. Vstup do sezony měla vynikající, v Adelaide ji až ve finále zastavila Ashleigh Bartyová. Dalšího postupu do závěrečných kol se ale před startem Wimbledonu dočkala už jen v březnu v Indian Wells. Travnaté generálky se jí nepovedly vůbec, v Hertogenboschi skončila ve druhém kole na raketě Shelby Rogersové a v úvodním zápase v Eastbourne neudržela vedení proti Lesje Curenkové.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu ovšem ještě neztratila set, ačkoli musela do tie-breaku s Coco Vandewegheovou, Biancou Andreescuovou i Qinwen Zheng a jednu těsnější sadu sehrála i s Petrou Martičovou.

Historie ve Wimbledonu

V hlavní fázi debutovala loni a až v osmifinále ji zastavila Aryna Sabalenková.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (ČF)

Bilance: 25-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 4-9 (kariérní 31-43)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K)

Jelena Rybakinová - Wimbledon

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Hertogenbosch (2K), Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Vandewegheová (7-6 7-5), Andreescuová (6-4 7-6), Qinwen Zheng (7-6 7-5), Martičová (7-5 6-3)



Simona Halepová (18.) - Amanda Anisimovová (25.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Šampionka ročníku 2019 a jedna z největších favoritek Simona Halepová se pokusí prodloužit svou neporazitelnost v All England Clubu na 12 zápasů proti Amandě Anisimovové. Třicetiletá Rumunka má ve čtvrtfinálových bojích na grandslamech bilanci 8-7 (naposledy dál prošla na Australian Open 2020), Anisimovová si zatím o semifinále majorů zahrála jen jednou a na French Open 2019 uspěla. Poslední souboj se uskutečnil na generálce v Bad Homburgu, Halepová ztratila pouhé tři gamy a ujala se ve vzájemné bilanci vedení 2-1.

Halepová má na trávě vynikající letošní úspěšnost deseti výher a jedné porážky, navíc na londýnském pažitu v posledních 11 duelech ztratila jediný set. Anisimovová dosáhla na stabilní výkony v těchto podmínkách až letos, čtvrtfinále si zahraje i na druhém turnaji a se svým agresivním pojetím hry má určitě šanci bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou vítězku "umlátit". Zkušenosti jsou nicméně na straně Halepové, která je i kvůli jasnému průběhu posledního střetnutí favoritkou a měla by své první čtvrtfinále na grandslamech od loňského Australian Open zvládnout.

Tip na vítězku: Simona Halepová

Aktuální forma

Halepová má letos solidní bilanci 30-8. Hned v lednu na generálce v Melbourne dosáhla na svůj první triumf od sezony 2020 a ještě čtyřikrát byla v semifinále. Po zklamání v podobě vyřazení ve druhém kole v Římě a na French Open prošla na obou travnatých generálkách do semifinále. V Birminghamu nedokázala zastavit rozjetou Beatriz Haddadovou Maiaovou a v Bad Homburgu kvůli zranění krku k souboji o finále nenastoupila.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu ještě nemusela do tří setů, postupně si poradila s Karolínou Muchovou, Kirsten Flipkensovou, Magdalenou Frechovou a světovou čtyřkou Paulou Badosaovou, které povolila jen tři hry.

Historie ve Wimbledonu

Letos absolvuje svůj jubilejní desátý start v hlavní soutěži Wimbledonu, při posledním (2019) získala svůj druhý grandslamový titul. Ve druhém týdnu je popáté.

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (T); Bad Homburg, Birmingham, Indian Wells, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg, Birmingham (SF)

Bilance: 30-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 10-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 7-4 (kariérní 159-114)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 8-7)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K)

Simona Halepová - Wimbledon

Kariérní bilance: 28-8

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 2-2

Generálka: Birmingham (SF), Bad Homburg (SF)

Cesta turnajem: Muchová (6-3 6-2), Flipkensová (7-5 6-4), Frechová (6-4 6-1), (4) Badosaová (6-1 6-2)

Aktuální forma

Rovněž Anisimovová do sezony vstoupila triumfem na generálce v Melbourne, na nějž navázala postupem do osmifinále Australian Open. Poté měla slabší období, ale na antuce se zase rozjela a na všech čtyřech podnicích včetně French Open prošla minimálně mezi nejlepší šestnáctku. Celkem solidní měla přípravu i na Wimbledon, v Bad Homburgu došla do čtvrtfinále.

Cesta turnajem

V All England Clubu si poradila s Yue Yuan, po obratech vyřadila Lauren Davisovou a jednu z největších favoritek Cori Gauffovou a pak suverénně zastavila Harmony Tanovou.

Historie ve Wimbledonu

Na nejslavnějším turnaji startuje potřetí, premiérově se dostala dál než do druhého kola.

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (T); Charleston (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (ČF)

Bilance: 29-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 7-6 (kariérní 13-25)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (OF)

Amanda Anisimovová - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Bad Homburg (ČF)

Cesta turnajem: Yue Yuan (6-3 6-4), Davisová (2-6 6-3 6-4), (11) Gauffová (6-7 6-2 6-1), Tanová (6-2 6-3)



• Čtvrtfinále mužů •

Cristian Garín (43.) - Nick Kyrgios (40.) | No. 1 Court (15:30 SELČ)

Cristian Garín ve svém prvním čtvrtfinále na grandslamových turnajích nastoupí proti Nickovi Kyrgiosovi, který v této fázi majorů neuspěl před osmi lety v tomto dějišti ani o necelý rok později na domácím Australian Open. Sedmadvacetiletý australský bouřlivák má ale tentokrát papírově mnohem snazšího soupeře, předtím mu vystavili stopku Milos Raonic a Andy Murray. O rok mladší Garín, první chilský čtvrtfinalista Wimbledonu od roku 2005, podnikne útok na své premiérové semifinále na trávě a teprve druhé letošní, Kyrgios si dvě účasti mezi nejlepším kvartetem připsal během dvou týdnů na generálkách.

U Kyrgiose je velkým otazníkem zdravotní stav, protože v posledním utkání měl potíže s ramenem. Pokud ho ale nebude zranění nijak výrazně limitovat, měl by si s Garínem v premiérovém souboji bez větších potíží poradit. Na trávě má podstatně více odehráno (45-19 vs 15-9) a je celkově kvalitnějším i talentovanějším hráčem.

Tip na vítěze: Nick Kyrgios

Aktuální forma

Garín si už nějakou dobu prochází krizí, a to i na svém nejoblíbenějším povrchu, antuce. Jeho nejlepšími letošními výsledky jsou semifinále v Houstonu a čtvrtfinále v Římě. I na třetím grandslamu roku se podíval mezi nejlepší dvaatřicítku. Generálky se mu vůbec nepovedly, v prvním kole skončil v Halle (Sebastian Korda) i Eastbourne (Alex de Minaur).

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu si ovšem vede skvěle, postupně vyřadil Eliase Ymera, Huga Greniera, ve čtyřech setech Jensona Brooksbyho a po obratu z 0-2 na sety a dvou odvrácených mečbolech dalšího favorita Alexe de Minaura.

Historie ve Wimbledonu

Na trávě nikdy úspěšný nebyl, ale v posledních dvou letech si v Londýně vede nad očekávání. Zatímco při úvodních třech startech vypadl hned v prvním kole, loni uhrál osmifinále a letos své maximum znovu vylepšil.

Cristian Garín - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (ČF)

Bilance: 16-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 4-2

Bilance proti hráčům Top 50: 8-10 (kariérní 32-46)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (3K)

Cristian Garín - Wimbledon

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Halle (1K), Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: E. Ymer (6-3 7-5 6-4), Grenier (6-3 6-1 6-1), (29) Brooksby (6-2 6-3 1-6 6-4), (19) de Minaur (2-6 5-7 7-6 6-4 7-6)

Aktuální forma

Kyrgios absolvuje svůj teprve osmý letošní turnaj. Letos mu motivace evidentně nechybí a na všech předvedl velmi solidní výkony a v každém zápase bojoval. Jeho maximem v aktuálním roce je semifinále, poslední dvě si zahrál na přípravkách ve Stuttgartu (Andy Murray) a Halle (Hubert Hurkacz), v obou případech ho zastavil kvalitní travař. Na Mallorce kvůli zranění břišního svalu nenastoupil k utkání druhého kola.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu však v úvodních kolech vypadal fit, po pětisetové bitvě s domácím outsiderem Paulem Jubbem deklasoval nasazeného Filipa Krajinoviče a ve třetím kole po další skvělém výkonu vyřadil vítěze generálky na Mallorce Stefanose Tsitsipase. V osmifinále ale bojoval kromě s Brandonem Nakashimou i se zraněním ramene a musel opět do pěti setů.

Historie ve Wimbledonu

Ve Wimbledonu při úvodních třech startech exceloval, při debutu v roce 2014 si vyšlápl na Rafaela Nadala a prošel až do čtvrtfinále, v následujících dvou ročnících byl v osmifinále. Znovu se do druhého týdne podíval až letos.

Nick Kyrgios - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, Stuttgart, Houston (SF)

Největší úspěchy na trávě: Halle, Stuttgart (SF)

Bilance: 20-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 11-2

Bilance proti hráčům Top 50: 10-5 (kariérní 95-79)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (-)

Nick Kyrgios - Wimbledon

Kariérní bilance: 19-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014, 2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Stuttgart (SF), Halle (SF), Mallorca (2K)

Cesta turnajem: Jubb (3-6 6-1 7-5 6-7 7-5), (26) Krajinovič (6-2 6-3 6-1), (4) Tsitsipas (6-7 6-4 6-3 7-6), Nakashima (4-6 6-4 7-6 3-6 6-2)



Taylor Fritz (14.) - Rafael Nadal (4.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Taylor Fritz ve svém premiérovém čtvrtfinále na grandslamech vyzve dvojnásobného šampiona a jednoho z největších favoritů Rafaela Nadala, který naopak bude útočit už na 38. semifinále na majorech. Oba předchozí souboje se uskutečnily ve finále hardových turnajů, předloni v Acapulku dominoval Nadal, v březnu na Masters v Indian Wells se radoval 24letý Fritz a ukončil letošní neporazitelnost svého o 12 let staršího protivníka.

Fritz do čtvrtfinále prošel celkem nenápadně a se všemi čtyřmi soupeři si i díky 58 esům poradil bez ztráty setu, navíc se ztrátou jen pěti servisů. Nadal na vlastním podání zaváhal devětkrát a ve dvou utkáních potřeboval čtyři dějství. Nadal má na své straně obrovskou výhodu, a to bohaté zkušenosti se závěrečnými koly grandslamů. Fritz nicméně v Kalifornii jasně ukázal, že může antukovému králi mimo nejpomalejším povrch konkurovat. Nadal, který nikdy ve čtvrtfinále Wimbledonu neprohrál (7-0), je zaslouženě favoritem, ale v Londýně zatím svou top formu nemá, což zvyšuje šance osm zápasů neporaženého Fritze na postup.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Aktuální forma

Fritz si postupem do osmifinále Australian Open vylepšil své grandslamové maximum, ve finále Masters v Indian Wells zastavil letošní neporazitelnost Rafaela Nadala a získal svou nejcennější trofej. I přes zdravotní problémy se do závěrečných kol dostal také na dalších třech akcích, ovšem od French Open se ohromně trápil a zaznamenal tři porážky v řadě s outsidery (Bernabé Zapata, Tim van Rijthoven a Jack Draper). První výhry na trávě se dočkal až na poslední generálce v Eastbourne, kde podruhé triumfoval.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu ještě neztratil set, postupně si poradil s Lorenzem Musettim, Alastairem Grayem, Alexem Molčanem a Jasonem Kublerem.

Historie ve Wimbledonu

Na londýnském pažitu se postupně zlepšuje, úvodní dva starty zakončil v prvním kole, další dva ve druhém a loňský ve třetím.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Indian Wells (T)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (T)

Bilance: 29-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 8-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 11-24)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K)

Taylor Fritz - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Hertogenbosch (1K), Queens (2K), Eastbourne (T)

Cesta turnajem: Musetti (6-4 6-4 6-3), Gray (6-3 7-6 6-3), Molčan (6-4 6-1 7-6), Kubler (6-3 6-1 6-4)

Aktuální forma

Nadal prožívá navzdory zdravotním problémům jednu z nejlepších sezon. Letos vyhrál úvodních 20 zápasů, získal 21. grandslamovou trofej a na French Open svůj rekord i přes chronické zranění chodidla posunul. Poprvé v kariéře v rámci jedné sezony ovládl úvodní dva majory roku. Na trávě hraje poprvé od vyřazení v semifinále Wimbledonu 2019.

Cesta turnajem

V úvodních zápasech měl překvapivé potíže s Franciscem Cerúndolem a Ričardasem Berankisem, dokonce ztratil set. V souboji o osmifinále měl proti Lorenzovi Sonegovi jasně navrch a sadu nepovolil ani Boticovi van de Zandschulpovi.

Historie ve Wimbledonu

Společně s Australian Open je Wimbledon jeho nejslabším podnikem velké čtyřky. V All England Clubu slavil pouze v letech 2008 a 2010, další tři finále prohrál. Letošní start je jeho patnáctým, do druhého týdne se dostal podesáté. Loni se nezúčastnil.

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 34-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 4-0

Bilance proti hráčům Top 20: 11-3 (kariérní 332-133)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2-0 (kariérní 37-9)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T)

Rafael Nadal - Wimbledon

Kariérní bilance: 57-12

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2010)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 7-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: F. Cerúndolo (6-4 6-3 3-6 6-4), Berankis (6-4 6-4 4-6 6-3), (27) Sonego (6-1 6-2 6-4), (21) van de Zandschulp (6-4 6-2 7-6)