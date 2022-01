13. den v Melbourne: O trofej si to rozdají Bartyová s Collinsovou. Finále čtyřhry mužů bude mít domácí vítěze

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále žen • Bartyová (1-Austr.) - Collinsová (27-USA) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ) • Finále čtyřhry mužů • Kokkinakis/Kyrgios (Austr.) - Ebden/Purcell (Austr.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)



• Finále žen •

Ashleigh Bartyová (1.) - Danielle Collinsová (30.) | Rod Laver Arena (9:30 SEČ)

O Daphne Akhurst Memorial Cup, pohár pojmenovaný po bývalé australské tenistce, jež mezi lety 1925 až 1930 pětkrát ovládla domácí grandslam, si to letos rozdají domácí hvězda, světová jednička a dvojnásobná grandslamová šampionka Ashleigh Bartyová a debutantka ve finále grandslamových turnajů Danielle Collinsová. Ve vzájemné bilanci letos neporažených tenistek vede 3-1 Bartyová, ovšem poslední souboj loni v Adelaide vyhrála Collinsová a je poslední přemožitelkou Bartyové na australském kontinentu.

Bartyová má obecně ve finále vynikající výsledky. Dohromady jich odehrála dvacet s bilancí 14-6, z posledních 13 jich 11 vyhrála a zvládla i obě grandslamová (French Open 2019, Markéta Vondroušová a Wimbledon 2021, Karolína Plíšková). Z aktivních hráček ovládla grandslam na všech třech površích pouze Serena Williamsová. Pětadvacetiletá rodačka z Ipswiche je první domácí finalistkou Australian Open po 42 letech (Wendy Turnbullová). Poslední domácí šampionkou je Chris O'Neilová (1978).

Collinsová teprve loni v červenci na sedmý pokus zvládla semifinále na nejvyšší tour. Za sebou má dvě finále (Palermo a San José) a v obou byla úspěšná. V sobotu se může stát pátou žebříčkově nejníže postavenou vítězkou Australian Open a první univerzitní hráčkou (včetně mužské dvouhry) po skoro 40 letech, která ovládne grandslamový turnaj. Navíc může navázat na senzační předloňský triumf Sofie Keninové, další z Američanek Jennifer Bradyová loni ve finále neuspěla. Spojené státy v Open éře v ženské dvouhře na Australian Open slavily už 18krát.

Bartyová se samozřejmě s přehledem udrží na tenisovém trůnu, svůj už teď luxusní náskok může jen navýšit. Collinsová má jistotu debutu v Top 20 i elitní desítce, kterou bude v pondělí nehledě na výsledek finále uzavírat.

Bartyová předvedla třetí nejsuverénnější jízdu do finále Australian Open v historii. Šesti soupeřkám dohromady povolila 21 gamů a za celý turnaj pouze jednou zaváhala na podání, které bude jednou z jejích největších zbraní. Collinsová si v Melbourne Parku rovněž vede výborně, ale měla daleko více práce.

Bartyová se bude snažit co nejlépe neutralizovat agresivní styl soupeřky a pokusí se jí hru co nejvíce znepříjemnit svým jedovatým slajzem. "Je potřeba ji vyvést z rovnováhy, protože jinak je nelítostná," ví Australanka.

Collinsová bude mít jasný úkol, snažit se světovou jedničku přestřílet a dělat co nejméně chyb. "V poslední době získalo grandslamový titul hodně hráček, od kterých se to nečekalo a to dodalo naději nám dalším. Pomohlo mi to, chtěla jsem být ještě lepší a věřila jsem, že můžu hrát tak, jak hraju teď," přiznala aktuální světová třicítka. "Obdivuju rozmanitost hry Ash, hraje jinak než většina holek na okruhu. Myslím, že to proti ní bude další bitva a doufám, že pro všechny dobrá zábava," řekla Collinsová, která bude v Areně Roda Lavera, na finálové zápasy zaplněné z 80 procent, čelit i domácímu publiku.

Největším soupeřem Bartyové může být tlak z velkého domácího finále. "To už je za ní, tím si prošla," myslí si sedminásobný grandslamový šampion Mats Wilander. "Má nejlepší servis ze všech, má nejlepší forhend ze všech a nejlíp se pohybuje," řekl expert televizní stanice Eurosport.

Vzhledem ke skvělé formě obou aktérek by mohly rozhodovat hlavně zkušenosti, ty má jasně bohatší Bartyová. Collinsová navíc může být ve svém prvním finále na grandslamech minimálně na začátku hodně nervózní.

Tip na vítězku: Ashleigh Bartyová

Aktuální forma

Bartyová loni odehrála pouhých 13 turnajů, přesto posbírala nejvíce titulů (5) a podruhé triumfovala na grandslamech (Wimbledon). Do nové sezony vstoupila v Adelaide a znovu po dvou letech na domácí akci kralovala. V úvodním zápase s Cori Gauffovou sice měla velké potíže, ale pak už dominovala proti Sofii Keninové, Ize Šwiatekové i Jeleně Rybakinové. Celkově slavila 14. triumf.

Cesta turnajem

Na Australian Open ve skvělé formě pokračuje. Šanci nedala Lesje Curenkové, Lucie Bronzettiové, nasazené Camile Giorgiové, rozjeté Amandě Anisimovové, Jessice Pegulaové ani Madison Keysové. Letos zvládla všech deset zápasů a vyhrála posledních 20 setů.

Historie na Australian Open

Domácího grandslamu se účastní podeváté, při posledních třech startech se dostala do druhého týdne. Postupem do finále vylepšila své maximum (semifinále 2020), loni skončila ve čtvrtfinále.

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf)

Bilance: 10-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 10-0

Bilance proti hráčkám Top 30: 5-0 (kariérní 75-47)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-0)

Bilance ve finále: 1-0 (kariérní 14-6)

Ashleigh Bartyová - Australian Open

Kariérní bilance: 23-8

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Adelaide (triumf)

Cesta turnajem: Curenková (6-0 6-1), Bronzettiová (6-1 6-1), (30) Giorgiová (6-2 6-3), Anisimovová (6-4 6-3), (21) Pegulaová (6-2 6-0), Keysová (6-1 6-3)

Aktuální forma

Collinsová se loni trápila zdravotně, přesto si zahrála svá první dvě finále na nejvyšším okruhu a v obou případech triumfovala (Palermo a San José). Sezonu zakončila se skvělou bilancí 37-15 a výborně si vede i letos, přestože před startem úvodního grandslamu neabsolvovala žádný přípravný zápas.

Cesta turnajem

Na Australian Open si suverénně poradila s Caroline Dolehideovou i Anou Konjuhovou a pak po obratu a téměř třech hodinách vyřadila skvěle hrající teenagerku Claru Tausonovou i nasazenou Elise Mertensovou. Ve čtvrtfinále vystavila stopku Alizé Cornetové a v semifinále nedala šanci Ize Šwiatekové.

Historie na Australian Open

V hlavní soutěži debutovala v roce 2019 a postupem do semifinále šokovala celý tenisový svět. Při následujících dvou startech pro ni bylo konečnou druhé kolo.

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 6-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 7-14)

Bilance ve finále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 2-0)

Danielle Collinsová - Australian Open

Kariérní bilance: 13-3

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Dolehideová (6-1 6-3), Konjuhová (6-4 6-3), Tausonová (4-6 6-4 7-5), (19) Mertensová (4-6 6-4 6-4), Cornetová (7-5 6-1), (7) Šwiateková (6-4 6-1)



• Finále čtyřhry mužů •

/ N. Kyrgios / T. Kokkinakis - / M. Ebden / M. Purcell | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)

Australian Open má ve finále čtyřhry mužů kompletně domácí zastoupení poprvé od roku 1980. O trofej se poperou dvojice Nick Kyrgios, Thanasi Kokkinakis a Matthew Ebden, Max Purcell. V této disciplíně se jako poslední z Australanů radoval John Peers v roce 2017, ryze australský pár naposledy v Melbourne Parku triumfoval v roce 1997 (Tood Woodbridge, Mark Woodforde).





Kyrgios s Kokkinakisem spolu hrají pošesté a na žádném z předchozích turnajů nevyhráli více než jeden zápas. Šestadvacetiletý rodák z Canberry i o rok mladší rodák z Adelaide budou hrát své první grandslamové finále. Oba mají na kontě jediný deblový triumf.

Cesta turnajem

1K: Bolt/McCabe (6-4 6-2)

2K: (1) Mektič/Pavič (7-6 6-3)

OF: (15) Behar/Escobar (6-4 4-6 6-4)

ČF: (6) Pütz/Venus (7-5 3-6 6-3)

SF: (3) Granollers/Zeballos (7-6 6-4)





Zatímco jejich soupeři jsou úspěšní hlavně ve dvouhře, Ebden s Purcellem jsou vysoko v deblovém žebříčku. Čtyřiatřicetiletý Ebden dosud na grandslamech triumfoval pouze v mixu právě na Australian Open (2013), na kontě má čtyři deblové trofeje. O 11 let mladší Purcell zatím na vavřín nedosáhl a čeká ho první grandslamové finále.

Cesta turnajem

1K: Erlich/Goransson (7-6 6-3)

2K: (4) Cabal/Farah (3-6 6-3 7-5)

OF: (13) Klaasen/McLachlan (7-6 6-3)

ČF: (10) Koolhof/N. Skupski (3-6 6-4 7-6)

SF: (2) Ram/Salisbury (6-3 7-6)