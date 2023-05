18letý Francouz Fils má první titul. V Lyonu se stal nejmladším šampionem

Díky triumfu se francouzský tenista posune ve světovém žebříčku ze 112. místa poprvé do první stovky, a to až k 60. místu. Fils potvrdil, že se mu na domácí půdě mimořádně daří. V únoru se probojoval v Montpellier a Marseille do semifinále, které bylo dosud jeho maximem na elitním okruhu.

Fils se v Lyonu stal nejmladším vítězem v historii turnaje a nejmladším hráčem, který letos na ATP triumfoval.

Cerúndola, který v semifinále vyřadil obhájce titulu Brita Camerona Norrieho, Fils porazil za hodinu a 34 minut. Argentinec neuspěl v generálce na Roland Garros v boji o druhý titul v kariéře.