29 měsíců. 882 dní. Medveděv zlomil prokletí a po více než dvou letech slaví triumf

DNES, 15:04
Aktuality 1
ATP ALMATY - Daniil Medveděv (29) se na menším halovém podniku ATP v Kazachstánu dočkal svého prvního triumfu od předloňského května a rozšířil svou sbírku trofejí o 21. kousek. Bývalý lídr žebříčku a grandslamový šampion přetlačil ve finálové bitvě 7:5, 4:6, 6:3 Corentina Mouteta (26) a přiblížil se k návratu do elitní desítky světového pořadí.
Profily hráčů
Medvedev Daniil
Moutet Corentin
Daniil Medveděv čekal na titul 29 měsíců (© WANG ZHAO / AFP)

Moutet – Medveděv 5:7, 6:4, 3:6

Medveděv měl velkou šanci ukončit dlouhé čekání na triumf už před týdnem na Masters v Šanghaji, ale nakonec uspěl o dvě úrovně níž na dvěstěpadesátce v Almaty. Na turnaj přijel jako jeden z největších favoritů a roli nasazené dvojky postupem do svého 40. kariérního finále splnil.

V něm bojoval přes dvě a půl hodiny s Moutetem, kterému oplatil velmi nepříjemnou a nedávnou porážku z Washingtonu. V úvodních dvou setech si ruský tenista vždy hned v prvním gamu prohrál servis. Manko pokaždé dokázal zlikvidovat, ale rozhodujícímu dějství se ani tak nevyhnul.

V závěrečném setu byl Medveděv dominantní na vlastním servisu a o svém vítězství rozhodl až v úplné koncovce. Francouzskému protivníkovi sebral podání v osmé hře, v níž mu Moutet pomohl několika chybami.

Bývalý šampion US Open a někdejší lídr žebříčku nedávno ukončil dlouholetou spolupráci s trenérem a obměnil svůj realizační tým. Nutno přiznat, že lepší výkony i výsledky se dostavily velmi rychle. V posledních týdnech zapsal semifinále v Pekingu a Šanghaji a teď v Almaty slaví svůj první triumf od předloňského května, kdy kraloval na antukovém Masters v Římě, a po 882 dnech.

Jedná se o jeho celkově 21. trofej a každou má z jiného města. Ve světovém pořadí sice zůstane na 14. místě, nicméně triumfem v Kazachstánu mírně stáhne manko na elitní desítku, do které se ještě před koncem sezony může vrátit. Navíc stále bojuje o účast na Turnaji mistrů v Turíně.

Moutet nezvládl ani své třetí kariérní finále na hlavním okruhu. V této fázi prohrál i s Andrejem Rubljovem v roce 2020 v katarském Dauhá a s Tallonem Griekspoorem nedávno na trávě na Mallorce. V pondělí o jednu příčku vylepší své žebříčkové maximum a bude na 36. pozici.

Výsledky turnaje ATP 250 v Almaty

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
com
19.10.2025 15:21
..no jo, to se to vyhrává, když nemusi porazit nikoho z top 40
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist