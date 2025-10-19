29 měsíců. 882 dní. Medveděv zlomil prokletí a po více než dvou letech slaví triumf
Moutet – Medveděv 5:7, 6:4, 3:6
Medveděv měl velkou šanci ukončit dlouhé čekání na triumf už před týdnem na Masters v Šanghaji, ale nakonec uspěl o dvě úrovně níž na dvěstěpadesátce v Almaty. Na turnaj přijel jako jeden z největších favoritů a roli nasazené dvojky postupem do svého 40. kariérního finále splnil.
V něm bojoval přes dvě a půl hodiny s Moutetem, kterému oplatil velmi nepříjemnou a nedávnou porážku z Washingtonu. V úvodních dvou setech si ruský tenista vždy hned v prvním gamu prohrál servis. Manko pokaždé dokázal zlikvidovat, ale rozhodujícímu dějství se ani tak nevyhnul.
V závěrečném setu byl Medveděv dominantní na vlastním servisu a o svém vítězství rozhodl až v úplné koncovce. Francouzskému protivníkovi sebral podání v osmé hře, v níž mu Moutet pomohl několika chybami.
Bývalý šampion US Open a někdejší lídr žebříčku nedávno ukončil dlouholetou spolupráci s trenérem a obměnil svůj realizační tým. Nutno přiznat, že lepší výkony i výsledky se dostavily velmi rychle. V posledních týdnech zapsal semifinále v Pekingu a Šanghaji a teď v Almaty slaví svůj první triumf od předloňského května, kdy kraloval na antukovém Masters v Římě, a po 882 dnech.
Jedná se o jeho celkově 21. trofej a každou má z jiného města. Ve světovém pořadí sice zůstane na 14. místě, nicméně triumfem v Kazachstánu mírně stáhne manko na elitní desítku, do které se ještě před koncem sezony může vrátit. Navíc stále bojuje o účast na Turnaji mistrů v Turíně.
Moutet nezvládl ani své třetí kariérní finále na hlavním okruhu. V této fázi prohrál i s Andrejem Rubljovem v roce 2020 v katarském Dauhá a s Tallonem Griekspoorem nedávno na trávě na Mallorce. V pondělí o jednu příčku vylepší své žebříčkové maximum a bude na 36. pozici.
