3. den na US Open: Krejčíková se popere o třetí kolo, Serena Williamsová vyzve světovou dvojku Kontaveitovou

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku US Open se z českých tenistek představí pouze Barbora Krejčíková, o postup do třetího kola se utká se Srbkou Aleksandrou Kruničovou. Serena Williamsová ve středečním šlágru vyzve světovou dvojku Anett Kontaveitovou. Daniil Medveděv bude v obhajobě pokračovat proti Arthurovi Rinderknechovi.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (23-ČR) - Kruničová (Srb.) | Court 11 (22:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Medveděv (1-) - Rinderknech (Fr.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 2:30 SELČ) • Šlágr dne • S. Williamsová (USA) - Kontaveitová (2-Est.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (23.) - Aleksandra Kruničová (96.) | Court 11 (22:30 SELČ)

Barbora Krejčíková i svůj druhý start v hlavní soutěži US Open zahájila vítězně a o kousek se přiblížila obhajobě loňského čtvrtfinále. Její další soupeřkou bude bývalá osmifinalistka Aleksandra Kruničová. Se Srbkou se potkává po více než pěti letech a může s ní srovnat vzájemnou bilanci.

Krejčíková ještě v lednu navazovala na senzační loňskou sezonu, když prošla do finále v Sydney a do čtvrtfinále Australian Open. Kvůli zranění lokte však tři měsíce nehrála a formu úplně ztratila. Po zdravotní pauze byla jen jednou ve čtvrtfinále a dosáhla na pouhé dvě vítězné série. Příprava na US Open se jí absolutně nepovedla. V Praze skončila ve druhém kole a neobhájila loňský triumf, v Torontu a Cincinnati ztroskotala hned na první soupeřce a v souboji o čtvrtfinále v Clevelandu uhrála jen pět gamů s rozjetou Bernardou Peraovou. Na US Open začala pohodlnou výhrou nad kvalifikantkou Fernandou Contrerasovou Gómezovou.

Kruničová se v elitní stovce žebříčku drží hlavně díky červencovému finále na antuce v Budapešti. Na nejvyšším okruhu se letos pouze pětkrát dostala přes úvodní kolo a jedinou vítěznou sérii v hlavních soutěžích zaznamenala právě v maďarské metropoli. Do New Yorku dorazila s negativní bilancí 19-20 v této sezoně a sérií tří porážek. V prvním kole si poradila s kvalifikantkou Elinou Avanesjanovou.

Krejčíková v úvodním zápase nepředvedla nijak přesvědčivý výkon, nicméně na trápící se Kruničovou by měla i momentální forma stačit. Její soupeřka porazila zástupkyni Top 100 na grandslamech naposledy před třemi lety v Paříži a letos má na venkovních betonech úspěšnost 3-8.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (F)

Bilance: 16-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 12-8

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 8-5 (kariérní 37-17)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K), Wimbledon (3K)

Barbora Krejčíková - US Open

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (1K), Cleveland (2K)

Cesta turnajem: Contrerasová Gómezová (6-0 6-4)

Aleksandra Kruničová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Budapešť (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (2K)

Bilance: 20-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-8

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-1 (kariérní 11-31)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Aleksandra Kruničová - US Open

Kariérní bilance: 8-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2014)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Cincinnati (Q), Cleveland (1K)

Cesta turnajem: Avanesjanová (6-4 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu •

Daniil Medveděv (1.) - Arthur Rinderknech (58.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 2:30 SELČ)

Daniil Medveděv, který může přijít po skončení US Open o post světové jedničky, bude v obhajobě svého jediného grandslamového triumfu pokračovat premiérovým soubojem s Arthurem Rinderknechem. Francouz má na dosah vylepšení svého grandslamového maxima.

Medveděv ve finále lednového Australian Open zahodil jasný náskok proti Rafaelovi Nadalovi a od té doby se trápí. Asi si nepředstavoval, že na letošní US Open přijede po jediném triumfu v tomto roce, který navíc slavil na podniku nejnižší kategorie. Přípravu na US Open sice zahájil zmíněným prvenstvím v Los Cabos, nicméně v Montréalu se loučil hned po zápase s rozjetým Nickem Kyrgiosem a přesvědčivě nepůsobil ani na další akci Masters v Cincinnati, v semifinále prohrál se Stefanosem Tsitsipasem. V New Yorku si na úvod bez ztráty setu poradil s domácím Stefanem Kozlovem.

Rinderknech na začátku sezony navazoval na nejlepší rok své kariéry. V lednu si zahrál své premiérové finále na nejvyšším okruhu a o měsíc později své druhé semifinále na této úrovni. I vinou zdravotních potíží ale na další úspěch dosáhl jen na challengerech, v červnu triumfoval v Poznani a před necelými dvěma týdny prošel do finále ve Vancouveru. Na US Open vyhrál derby s Quentinem Halysem a po skoro třech měsících přešel přes první kolo na hlavní tour.

Medveděva nejspíše čeká těžší zápas než v prvním kole, ale i s Rinderknechem by si měl poradit bez větších problémů. Jeho protivník má za sebou dva souboje s hráči Top 10 a s Jannikem Sinnerem ani Hubertem Hurkaczem neuhrál set.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (T); Halle, Hertogenbosch, Australian Open (F); Cincinnati, Acapulko (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (T); Australian Open (F); Cincinnati, Acapulko (SF)

Bilance: 35-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 24-7

Bilance proti hráčům Top 50-100: 9-1 (kariérní 82-23)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (OF), Wimbledon (-)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 21-4

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Los Cabos (T), Montréal (2K), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Kozlov (6-2 6-4 6-0)

Arthur Rinderknech - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (F); Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (F); Dauhá (SF)

Bilance: 26-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 18-10

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Arthur Rinderknech - US Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Montréal (1K), Vancouver challenger (F)

Cesta turnajem: Halys (4-6 7-6 6-3 6-2)



• Šlágr dne •

Serena Williamsová (605.) - Anett Kontaveitová (2.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ)

Serena Williamsová avizovala, že brzy ukončí svou ohromně úspěšnou kariéru. Spekuluje se o tom, že by to mohlo být po US Open, kde v minulosti šestkrát triumfovala a posbírala přes 100 výher. Svůj pobyt v New Yorku si může prodloužit proti světové dvojce Anett Kontaveitové. S Estonkou, která tady při posledních třech startech prošla minimálně do třetího kola, ale letos je jejím maximem na majorech druhé kolo, se utká poprvé.

Williamsová po zranění podkolenní šlachy odehrála svůj první singlový zápas přesně po roce ve Wimbledonu. Před cestou do New Yorku dohromady absolvovala jen čtyři utkání a dosáhla na jediné vítězství, v Torontu porazila Nurii Párrizasovou. Na poslední akci v Cincinnati do prvního kola dostala úřadující šampionku US Open Emmu Raducanuovou, schytala kanára a uhrála jen čtyři gamy. Mnohem lepší výkon předvedla ve Flushing Meadows, na úvod si poradila s Dankou Koviničovou.

Kontaveitová byla od loňského srpna do letošního března celkem sedmkrát ve finále a získala pět titulů. Po dubnové nákaze Covidem-19 však formu úplně ztratila a trápí se. Za poslední půlrok uhrála pouhá tři čtvrtfinále a ze sedmi turnajů odjížděla s maximálně jednou výhrou. Navíc se jí vůbec nedaří na grandslamech, jejím letošním maximem je druhé kolo. V prvním kole US Open smetla Jaqueline Cristianovou, která odehrála svůj první zápas po více než šesti měsících.

Williamsová v úvodním kole předvedla asi nejlepší výkon po roční pauze, mnohem lépe se pohybovala a bylo na ní jasně znát, že se s domácím grandslamem v úvodních kolech loučit nechce. Mohla by tak využít trápení Kontaveitové, jež není po dubnové nákaze Covidem-19 stejnou hrozbou, a připsat si svůj první skalp Top 10 od loňského Australian Open. Hodně bude záležet na fyzické náročnosti tohoto duelu, v lepší kondici je favorizovaná nasazená dvojka.

Tip na vítězku: Anett Kontaveitová

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (2K)

Bilance: 2-3

Bilance z posledních 10 zápasů: rok nehrála

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 177-72)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (1K)

Serena Williamsová - US Open

Kariérní bilance: 107-14

Nejlepší výsledek: triumf (1999, 2002, 2008, 2012-14)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Koviničová (6-3 6-3)

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (T); Hamburk, Dauhá (F); Sydney (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (F); Sydney (SF)

Bilance: 25-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 13-8

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 4-0 (kariérní 185-67)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Anett Kontaveitová - US Open

Kariérní bilance: 11-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2015, 2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Cristianová (6-3 6-0)