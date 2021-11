NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Skupina Teotihuacán • Kar. Plíšková (3-ČR) - Kontaveitová (8-Est.) | Estadio Tenis Akron (21:00 SEČ) Krejčíková (2-ČR) - Muguruzaová (6-Šp.) | Estadio Tenis Akron (sobota 2:30 SEČ)



Karolína Plíšková (4.) - Anett Kontaveitová (8.) | Estadio Tenis Akron (21:00 SEČ)

Karolína Plíšková a Anett Kontaveitová zvládly vstup do letošního Turnaje mistryň a v případě dnešního vítězství si mohou předčasně zajistit postup do semifinálové fáze. Devětadvacetiletá Češka v úvodním zápase čelila své oblíbené soupeřce Garbiñe Muguruzaové (nyní bilance 9-2) a teď narazí na další protivnici, se kterou má vysoce pozitivní bilanci. S 25letou Estonkou dokonce vyhrála všechny tři předchozí souboje.

Kontaveitová ovšem v žádném z předchozích utkání nedisponovala tak kvalitní formou, kdežto Plíšková stabilně procházela do závěrečných kol. Situace je teď jiná a česká dvojka to bude mít velmi těžké, protože rozjetá rodačka z Tallinu je zaslouženě favoritkou.

Tip na vítězku: Anett Kontaveitová

Aktuální forma

Plíšková si v první polovině sezony procházela obrovskou krizí, kterou nezlomila ani finálová účast v Římě. Trápení ukončila až postupem do finále slavného Wimbledonu. Rovněž v Montréalu měla na dosah titul, ale na první triumf od loňského ledna stále čeká. V Cincinnati skončila v semifinále a na US Open ve čtvrtfinále. Naopak na "pátém grandslamu" v Indian Wells pohořela, ve třetím kole utrpěla šokující porážku s lucky loserem Beatriz Haddadovou Maiaovou. Od té doby nehrála.

Cesta turnajem

Své letošní působení na Turnaji mistryň zahájila obratem a vydřeným vítězstvím nad Garbiñe Muguruzaovou, dvojnásobnou grandslamovou šampionku v souboji bývalých světových jedniček přetlačila až v tie-breaku rozhodujícího setu.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaji mistryň debutovala v roce 2016 a skončila ve skupině. Při dalších třech startech se ovšem základní fází prokousala a padla vždy v semifinále.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montréal, Wimbledon, Řím (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 36-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 22-11

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-2 (kariérní 35-42)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (finále), US Open (čtvrtfinále)

Karolína Plíšková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 8-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2017-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: semifinále

Generálka: žádná

Odehrané zápasy: Muguruzaová (4-6 6-2 7-6)

Aktuální forma

Kontaveitová měla solidní úvodní půlrok sezony, ale pak přišla série pěti porážek. Právě ta 25letou Estonku probudila, od konce srpna totiž exceluje. Z posledních 29 zápasů má bilanci 27-2, triumfovala v Clevelandu a v halách v Ostravě, Moskvě a Kluži, kde potřebovala k účasti na Turnaji mistryň získat další titul, aby z posledního postupového místa odsunula Ons Džabúrovou. Navíc si zajistila debut v Top 10.

Cesta turnajem

V úvodním zápase skupiny potvrdila roli favoritky, chybující Barboru Krejčíkovou porazila hladce ve dvou setech a protáhla svou aktuální neporazitelnost na 11 utkání.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kluž, Moskva, Ostrava, Cleveland (triumf); Eastbourne (finále), Melbourne 3 (finále, nehráno)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (triumf); Melbourne 3 (finále, nehráno)

Bilance: 46-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 22-10

Bilance proti hráčkám Top 10: 5-5 (kariérní 16-26)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Anett Kontaveitová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Moskva (triumf), Kluž (triumf)

Odehrané zápasy: Krejčíková (6-3 6-4)



Barbora Krejčíková (3.) - Garbiñe Muguruzaová (5.) | Estadio Tenis Akron (sobota 2:30 SEČ)

Poražené ze středečního programu Barbora Krejčíková a Garbiñe Muguruzaová budou naopak bojovat o uchování si naděje na postup ze skupiny. I počtvrté se potkávají na venkovních betonech, všechny tři předchozí souboje se uskutečnily letos. Zatímco ve finále v Dubaji se radovala 28letá Španělka, o tři roky mladší Češka uspěla v posledních dvou v Cincinnati a na US Open.

Krejčíkové se v poslední době moc nedaří a předevčírem proti Anett Kontaveitové hodně chybovala. Muguruzaová byla naopak blízko skalpu Karolíny Plíškové a předvedla solidní výkon, v posledních měsících se jí však proti Češkám vůbec nedaří. Utkání favoritku nemá.

Tip na vítězku: Garbiñe Muguruzaová

Aktuální forma

Senzační šampionka letošního French Open Krejčíková, která ještě před rokem a pár měsíci figurovala mimo Top 100, v poslední době sice už nemá tak vynikající výsledky jako v polovině roku, ovšem po triumfu v pražské Stromovce (třetí letošní titul) došla na všech čtyřech následujících akcích minimálně do osmifinále, přičemž v Cincinnati a na US Open byla mezi nejlepší osmičkou. Na závěrečný vrchol sezony se 25letá Češka připravovala v Billie Jean King Cupu, v Praze prohrála s Angelique Kerberovou i Belindou Bencicovou.

Cesta turnajem

Svůj singlový debut na akci pro osm nejlepších tenistek sezony zahájila výkonem plným nevynucených chyb a s rozjetou Anett Kontaveitovou neuhrála set.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, French Open, Štrasburk (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (triumf); Dubaj (finále)

Bilance: 45-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 27-11

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-5 (kariérní 4-9)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

Barbora Krejčíková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Billie Jean King Cup (0-2)

Odehrané zápasy: Kontaveitová (3-6 4-6)

Aktuální forma

Muguruzaová své největší letošní úspěchy posbírala na tvrdém povrchu, kdežto na antuce ani trávě se jí vůbec nedařilo. Před měsícem v Chicagu absolvovala čtvrté finále v sezoně a slavila druhý letošní triumf. Další dva turnaje se jí ovšem nepovedly. V Indian Wells ztroskotala hned na Ajle Tomljanovicové a v moskevské hale měla problémy s Terezou Martincovou a ve čtvrtfinále schytala výprask od rozjeté Anett Kontaveitové.

Cesta turnajem

V úvodním zápase měla blízko ke skalpu Karolíny Plíškové, s českou dvojkou ale nakonec v tie-breaku rozhodujícího setu padla.

Historie na Turnaji mistryň

Letos absolvuje svůj celkově čtvrtý start na podniku určeném pro osm nejlepších tenistek sezony. Do další fáze prošla jen v roce 2015, kdy na turnaji debutovala.

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Chicago 2, Dubaj (triumf); Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Chicago 2, Dubaj (triumf); Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Bilance: 38-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 30-11

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-8 (kariérní 38-43)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)

Garbiñe Muguruzaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 5-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2015)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Moskva (čtvrtfinále)

Odehrané zápasy: Plíšková (6-4 2-6 6-7)



Možné scénáře skupiny:

- Kontaveitová si může předčasně zajistit semifinále, pokud porazí ve 2 setech i Plíškovou.

- Krejčíková v případě další porážky ve 2 setech končí ve skupinové fázi.

- Krejčíková se do semifinále nedostane ani v případě, že prohraje s Muguruzaovou a Plíšková porazí Kontaveitovou. Plíšková by pak vyhrála skupinu a o druhé postupové místo by se utkaly Kontaveitová s Muguruzaovou.

- Muguruzaová ztratí šanci na semifinále, pokud prohraje s Krejčíkovou a Kontaveitová porazí Plíškovou. V tomto případě by Kontaveitová vyhrála skupinu a o druhé postupové místo by se utkaly Plíšková s Krejčíkovou.

- Jakákoli jiná kombinace výsledků by znamenala, že se o postupujících rozhodne až v neděli.