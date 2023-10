3. den WTA Elite Trophy: Krejčíková má stále naději, rozhodne souboj Kasatkinové s Linetteovou

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku WTA Elite Trophy v čínském Zhuhai budou pokračovat skupinové boje. Barbora Krejčíková má stále šanci postoupit do semifinále, ovšem potřebuje, aby Magda Linetteová porazila Darju Kasatkinovou. Další zápas má na programu Orchidejová a Růžová skupina, Jelena Ostapenková vstoupí do turnaje soubojem s Donnou Vekičovou a domácí Lin Zhu si může zajistit postup v případě vítězství nad Ljudmilou Samsonovovou. Aktérky Kaméliové skupiny mají volno.

• Azalková skupina •

Kasatkinová (8-) - Linetteová (11-Pol.) | Huafa Center Court (9:00 SELČ)



• Orchidejová skupina •

Ostapenková (3-Lot.) - Vekičová (10-Chorv.) | Huafa Center Court (11:00 SELČ)



• Růžová skupina •

Samsonovová (4-) - Lin Zhu (12-Čína) | Huafa Center Court (13:00 SELČ)



Darja Kasatkinová (17.) - Magda Linetteová (23.) | Huafa Center Court (9:00 SELČ)

Darja Kasatkinová nebude spokojená s tím, že ztratila set, ale výhra 7:5, 1:6, 6:1 nad nasazenou jedničkou Barborou Krejčíkovou, se kterou letos prohrála v Dubaji a Zhengzhou, je pro ni velmi důležitá. Šestadvacetiletá Ruska však musí vyhrát i druhý zápas skupiny, jinak se do semifinálové fáze nedostane.

Na WTA Elite Trophy startuje podruhé v kariéře. Také před pěti lety začala třísetovým vítězstvím (nad domácí Qiang Wang), jenže v následujícím utkání nestačila ve dvou setech na Madison Keysovou a s "malým Turnajem mistryň" v čínském Zhuhai se rozloučila už ve skupinových bojích.

V letošním roce nemá špatné výsledky, ovšem na účast na Turnaji mistryň, který hrála loni, to nestačilo. V probíhající sezoně posbírala celkem osm čtvrtfinálových účastí, dvě z nich přetavila ve finále (Adelaide a Eastbourne), a také několik postupů do třetího či čtvrtého kola na grandslamech a podnicích WTA 1000.

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Adelaide 2 (F); Zhengzhou, Charleston (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (F); Zhengzhou (SF)

Bilance: 38:24

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 20:15

Bilance proti hráčkám TOP 30: 9:15 (kariérní 68:93)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (OF), Wimbledon (3K), US Open (OF)

Darja Kasatkinová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 2:1

Nejlepší výsledek: skupina (2018, 2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Tokio (ČF), Peking (2K), Zhengzhou (SF)

Odehrané zápasy: Krejčíková (7:5, 1:6, 6:1)

Magda Linetteová v úterý prohrála jasně 2:6, 4:6 s Barborou Krejčíkovou, ačkoli ve druhé sadě disponovala náskokem 3:0. Po středečním souboji Kasatkinové s Krejčíkovou je jasné, že 31letá Polka zakončí svůj debut na WTA Elite Trophy už ve skupině. Každopádně může dál bojovat o větší prize money a body do žebříčku.

Do letošní sezony vstoupila šokujícím postupem do semifinále grandslamového Australian Open, jenže od té doby se trápí. V Melbourne Parku vůbec poprvé v kariéře prošla do druhého týdne majorů, porazila mimo jiné Caroline Garciaovou a Karolínu Plíškovou a nad její síly byla až pozdější vítězka Aryna Sabalenková.

Ačkoli měla takto skvělý vstup do letošního tenisového roku a na chvíli figurovala v TOP 20 žebříčku, od únorového Austinu po zářijové San Diego nebyla schopná zaregistrovat ani jednu čtvrtfinálovou účast. Chuť si částečně spravila nedávným postupem do finále v Guangzhou.

Magda Linetteová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guangzhou (F); Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guangzhou (F); Australian Open (SF)

Bilance: 27:26

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 19:16

Bilance proti hráčkám TOP 20: 5:8 (kariérní 11:42)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (1K), Wimbledon (3K), US Open (2K)

Magda Linetteová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Guangzhou (F), Peking (OF), Zhengzhou (1K), Nanchang (1K)

Odehrané zápasy: Krejčíková (2:6, 4:6)

Vzájemná bilance: 2:2. Všechny čtyři souboje se uskutečnily na betonech napříč Spojenými státy a Austrálií. Kasatkinová měla navrch 6:2, 6:3 v posledním střetnutí ve druhém kole loňského Australian Open. Linetteová má momentálně na kontě sérii čtyř porážek, ale i tak se pokusí favorizovanou Rusku zaskočit.

Jelena Ostapenková (13.) - Donna Vekičová (24.) | Huafa Center Court (11:00 SELČ)

Jelena Ostapenková si před cestou na WTA Elite Trophy připsala jednu ze svých nejhorších porážek v kariéře. V Soulu, kde v roce 2017 triumfovala, nestačila hned v prvním kole na domácí divokou kartu a 569. hráčku pořadí Dayeon Back. V rozhodujícím dějství vedla 5:2, ale ztratila ho v tie-breaku.

Jedná se o její žebříčkově nejhorší prohru za posledních osm let, nepočítaje srpnový nezdar v Montrealu proti bývalé finalistce Australian Open Jennifer Bradyové. Navíc zaznamenala svůj teprve třetí letošní nezdar v úvodních zápasech, po Adelaide (Anna Kalinská) a Montrealu.

Šestadvacetiletá Lotyška určitě bude chtít letošní sezonu zakončit co nejlépe a navázat na triumf v Birminghamu, semifinále v Římě a čtvrtfinále na Australian Open, US Open a v Pekingu. Závěrečných vrcholů roku se zatím zúčastnila jen na Turnaji mistryň 2017 a skončila s bilancí 1:2 ve skupině.

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (T); Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking, US Open, Australian Open (ČF)

Bilance: 36:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 21:15

Bilance proti hráčkám TOP 30: 11:12 (kariérní 64:68)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K), Wimbledon (2K), US Open (ČF)

Jelena Ostapenková - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Peking (ČF), Soul (1K)

Donna Vekičová měla v úvodním zápase jedinečnou šanci porazit domácí favoritku Qinwen Zheng. V rozhodující sadě totiž vedla už 4:2 a 15:0, jenže pak ztratila čtyři hry v řadě a bitvu s Číňankou prohrála 4:6, 7:6, 4:6. V utkání byla dva míčky od dvousetové porážky a zisk druhého dějství ještě může být klíčový.

Sedmadvacetiletá Chorvatka startuje na WTA Elite Trophy podruhé, před čtyřmi lety podlehla stejným skóre 6:7, 2:6 Dajaně Jastremské i Kiki Bertensové. V Zhuhai má poslední šanci na solidní výsledek v aktuální sezoně, chuť by si určitě ráda spravila i kvůli bilanci 3:8 z posledních 11 duelů.

Po triumfu v Monterrey, finále v Berlíně, čtvrtfinále na Australian Open a třetím či čtvrtém kole v Miami, Římě, Wimbledonu a Cincinnati v letošním roce nemá daleko ke svému žebříčkovému maximu, 19. místu. I tak ale potřebovala několik omluvenek, aby se v Zhuhai vůbec mohla představit.

Donna Vekičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (T); Berlín (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (T)

Bilance: 29:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Bilance na venkovních betonech: 16:10

Bilance proti hráčkám TOP 20: 7:8 (kariérní 21:60)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K), Wimbledon (3K), US Open (1K)

Donna Vekičová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 0:3

Nejlepší výsledek: skupina (2019, 2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: skupina

Generálka: Tokio (1K), Peking (1K), Zhengzhou (2K)

Odehrané zápasy: Qinwen Zheng (4:6, 7:6, 4:6)

Vzájemná bilance: 1:1. Vekičová potřebuje dvousetovou výhru, kdežto Ostapenková nemusí sety ani gamy počítat. Aktérky se potkávají po téměř sedmi letech, v roce 2017 v Petrohradu měla jasně navrch Vekičová a oplatila Ostapenkové porážku z BJK Cupu 2015. Vítězka pokaždé ztratila pouhé čtyři hry.

Ljudmila Samsonovová (15.) - Lin Zhu (37.) | Huafa Center Court (13:00 SELČ)

Ljudmila Samsonovová v posledních třech měsících na tvrdých površích excelovala a zajistila si premiérový start na WTA Elite Trophy. Čtyřiadvacetiletá Ruska posbírala na posledních sedmi turnajích celkem 17 vítězství, a navíc vyhrála šest z deseti soubojů se zástupkyněmi TOP 20 světového hodnocení.

Od únorového Dauhá po červencový Wimbledon nebyla schopná ani na jedné akci vyhrát více než dva zápasy, ovšem v posledních měsících se probojovala do finále prestižních "tisícovek" v Montrealu a Pekingu (obě prohrála). K tomu můžeme přidat semifinálovou účast ve Washingtonu a třetí kolo na US Open.

Ljudmila Samsonovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Montreal, Abú Zabí (F); Washington (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking, Montreal, Abú Zabí (F); Washington (SF)

Bilance: 33:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 25:15

Bilance proti hráčkám TOP 50: 20:16 (kariérní 44:41)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Ljudmila Samsonovová - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Tokio (2K), Peking (F), Zhengzhou (2K)

Lin Zhu ztroskotala na posledních třech turnajích v prvním kole, dokonce v Pekingu, Zhengzhou ani Nanchangu neuhrála set. Bylo tak velkým překvapením, když finalistka nedávné akce v Ósace na úvod zaskočila po třech odvrácených setbolech 7:6, 6:1 šampionku podniku v Tokiu Veroniku Kuděrmetovovou.

Devětadvacetiletá Číňanka prožívá svou nejlepší sezonu v kariéře, ačkoli se nemůže s dalšími účastnicemi WTA Elite Trophy výsledkově úplně měřit. V Hua Hinu vybojovala svůj první titul na této úrovni, dále hrála semifinále v Monterrey, Birminghamu a Clevelandu a v Melbourne byla poprvé ve druhém týdnu majorů.

Lin Zhu - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (T); Ósaka (F); Cleveland, Birmingham, Monterrey (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hua Hin (T); Ósaka (F); Cleveland, Monterrey (SF)

Bilance: 28:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 24:17

Bilance proti hráčkám TOP 20: 5:4 (kariérní 7:18)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Lin Zhu - WTA Elite Trophy

Kariérní bilance: 1:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Ósaka (F), Peking (1K), Zhengzhou (1K), Nanchang (1K)

Odehrané zápasy: Kuděrmetovová (7:6, 6:1)

Vzájemná bilance: Zhu vede 1:0. V kvalifikaci v Dubaji 2019 zvítězila 6:3, 6:4, tehdy obě aktérky figurovaly mimo TOP 100 pořadí. Číňanka, která potřebovala pro debut na WTA Elite Trophy divokou kartu, si zajistí postup do semifinále, pokud porazí další ruskou členku TOP 20 žebříčku.

Program 3. hracího dne

• HUAFA CENTER COURT • (od 7:00 SELČ)

1. Haddadová Maiaová/Kuděrmetovová (1-Braz./-) - Kalašnikovová/Sizikovová (4-Gruz./-)

2. Kasatkinová (8-) - Linetteová (11-Pol.) / nejdříve v 9:00 SELČ

3. Ostapenková (3-Lot.) - Vekičová (10-Chorv.) / nejdříve v 11:00 SELČ

4. Samsonovová (4-) - Lin Zhu (12-Čína) / nejdříve ve 13:00 SELČ