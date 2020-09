4. den na US Open: Muchová zabojuje o třetí kolo. Murrayho čeká souboj generací, o postup se poperou Sabalenková s Azarenkovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (20-ČR) - Kalinská (Rus.) | Court 4 (18:30 SELČ) • Šlágr dne - muži • Auger-Aliassime (15-Kan.) - A. Murray (Brit.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 2:30 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Sabalenková (5-Běl.) - Azarenková (Běl.) | Louis Armstrong Stadium (pátek 1:00 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Muchová (26.) - Anna Kalinská (110.) | Court 4 (18:30 SELČ)

Karolína Muchová dnes bude útočit nejen na vyrovnání svého newyorského maxima, ale také na premiérovou letošní sérii dvou výher v řadě. Nasazenou Češku dnes čeká Anna Kalinská. Aktuálně 110. hráčka světa ve třetím kole grandlamů ještě nikdy nebyla, má tak o co bojovat. Jediný dosavadní souboj vyhrála Muchová.

Muchová má za sebou nejlepší sezonu kariéry, ale ta letošní je pro ni zatím trápením. Talentovaná Češka ještě na žádném z pěti odehraných turnajů nedokázala vyhrát dva zápasy v řadě. Po pauze se přece jen herně zvedla. Na přípravné akci ve Flushing Meadows ve druhém kole statečně vzdorovala člence elitní desítky a pozdější finalistce Naomi Ósakaové a US Open zahájila cenným skalpem Venus Williamsové.

Kalinská na právě probíhajícím US Open porazila Ninu Stojanovičovou a dočkala se premiérového letošního vítězství v hlavních soutěžích. Jednadvacetiletá Ruska po restartu sezony startovala v Lexingtonu i na přípravné akci ve Flushing Meadows. V obou případech prošla kvalifikací, ale v hlavní soutěži neuspěla.

Muchová je ve všech směrech jasně lepší hráčkou a její forma na amerických betonech roste. S dnešní soupeřkou by si měla bez problémů poradit.

Tip: Muchová ve dvou setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York, Dauhá, Australian Open (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York, Dauhá, Australian Open (2. kolo)

Bilance: 4-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-5

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-1 (kariérní 123-62)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Karolína Muchová - US Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018 - 2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: V. Williamsová (6-3 7-5)

Anna Kalinská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (2. kolo)

Bilance: 8-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 8-5

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Anna Kalinská - US Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019 - 2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Lexington (1. kolo), New York (1. kolo)

Cesta turnajem: Stojanovičová (6-4 6-3)



• Šlágr dne - muži •

Felix Auger-Aliassime (21.) - Andy Murray (115.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 2:30 SELČ)

Za dnešní mužský šlágr jsme zvolili souboj generací mezi 20letým Felixem Augerem-Aliassimem, který se pokusí vyrovnat své grandslamové maximum, a 33letým Andym Murraym, bývalou světovou jedničkou, šampionem US Open 2012 a trojnásobným grandslamovým vítězem, který se v úterý po ohromném drama úspěšně vrátil na grandslamovou scénu. Aktéři se potkávají premiérově.

Auger-Aliassime si letos zahrál další dvě finále, ale v Rotterdamu ani Marseille neuspěl a stále na premiérový titul na okruhu ATP čeká. Po pauze se kanadského mladíkovi příliš nedaří. Na přípravce ve Flushing Meadows skončil ve druhém kole na raketě Tennyse Sandgrena a v prvním kole US Open měl potíže s antukovým specialistou Thiagem Monteirem.

Murray loni na podzim v hale v Antverpách slavil svůj první triumf po dvou operacích kyčle a vypadalo to, že se postupně vrací mezi elitu. Kvůli dalším zdravotním problémům a koronavirové pauze ale do letošní sezony naskočil až před týdnem v New Yorku, kde porazil Francese Tiafoea a světovou sedmičku Alexandera Zvereva. US Open je jeho prvním grandslamem od ledna 2019 a návrat na největší turnaje byl velmi dramatický, Murray proti Jošihitovi Nišiokovi prohrával o dva sety a brejk, dokonce likvidoval mečbol.

Pokud se Murray zvládne dát po téměř pětihodinové bitvě prvního kola dohromady, pak má proti Augerovi-Aliassimemu určitě šanci. Nasazený Kanaďan teď nehraje ve své nejlepší formě. Mírným favoritem je dle sázkových kanceláří Auger-Aliassime, podle nás jsou šance na postup absolutně vyrovnané.

Tip: Auger-Aliassime v pěti setech

Felix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille, Rotterdam (finále); Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 15-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-7

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 3-1 (kariérní 119-56)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Felix Auger-Aliassime - US Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Monteiro (6-3 6-7 7-6 7-6)

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (osmifinále)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-1 (kariérní 73-18)

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

Andy Murray - US Open

Kariérní bilance: 46-12

Nejlepší výsledek: vítěz (2012)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: New York (osmifinále)

Cesta turnajem: Nišioka (4-6 4-6 7-6 7-6 6-4)



• Šlágr dne - ženy •

Aryna Sabalenková (11.) - Viktoria Azarenková (27.) | Louis Armstrong Stadium (pátek 1:00 SELČ)

Asi nejzajímavější podívanou z celého čtvrtečního programu slibuje pikantní běloruské derby mezi nasazenou pětkou Arynou Sabalenkovou a dvojnásobnou finalistkou US Open a ve Flushing Meadows letos dosud neporaženou Viktorií Azarenkovou. Jediný dosavadní souboj se odehrál loni právě v New Yorku, dramatický a kvalitní duel prvního kola po obratu vyhrála Sabalenková.

Sabalenková těsně před koronavirovou přestávkou slavila triumf v Dauhá, ale po restartu sezony zatím na výraznější výsledek čeká. V Lexingtonu i na přípravné akci uhrála jedno kolo. Na US Open si na úvod poradila s Océane Dodinovou a vůbec poprvé po pauze nemusela do rozhodující sady.

Bývalá světová jednička Azarenková kvůli osobním problémům a částečně i pandemii koronaviru od loňského US Open odehrála jen tři turnaje a přes rok čekala na výhru. Dočkala se před týdnem právě ve Flushing Meadows, kde si nakonec senzačně dokráčela pro 21. titul a první od dubna 2016. Na skvělé výkony navazuje i na US Open, v prvním kole smetla Barbaru Haasovou.

Azarenková má teď lepší formu, ale dvojnásobnou vítězku Australian Open klidně může dohnat únava, čehož by mohla Sabalenková využít. Mladší z Bělorusek rozhodně má zbraně na to, aby svou zkušenější krajanku znovu porazila. Doufejme, že nám tento očekávaný souboj nabídne pořádné drama a kvalitní tenis.

Tip: Azarenková ve třech setech

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (vítězka); Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (vítězka); Adelaide (semifinále)

Bilance: 15-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-6

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 3-1 (kariérní 14-9)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Aryna Sabalenková - US Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Lexington (2. kolo), New York (osmifinále)

Cesta turnajem: Dodinová (7-6 6-4)

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (vítězka)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 52-29)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Viktoria Azarenková - US Open

Kariérní bilance: 35-12

Nejlepší výsledek: finále (2012 - 2013)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Lexington (1. kolo), New York (vítězka)

Cesta turnajem: Haasová (6-1 6-2)