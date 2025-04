6:0, 6:0? Grigor prostě neměl svůj den, hodnotil demolici De Minaur

V suchém triku. Tak by se dala s nadsázkou hodnotit čtvrtfinálová výhra Alexe de Minaura (26) na Masters v Monte Carlu nad Grigorem Dimitrovem (33). „Byl to bizarní zápas. Prostě jsem jen dělal to, co jsem potřeboval,“ zhodnotil suše své vítězství 6:0, 6:0 hvězdný Australan.

Alex de Minaur si připsal drtivou výhru. (Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)