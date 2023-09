8. den US Open: Vondroušová zaútočí na první newyorské čtvrtfinále, v cestě jí stojí domácí outsiderka

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Vondroušová (9-ČR) - Stearnsová (USA) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ) • Další osmifinále žen • Keysová (17-USA) - Pegulaová (3-USA) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Jabeurová (5-Tun.) - Qinwen Zheng (23-Čína) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ) Kasatkinová (13-) - Sabalenková (2-) | Arthur Ashe Stadium (úterý 1:00 SELČ) • Osmifinále mužů • Draper (Brit.) - Rubljov (8-) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ) Alcaraz (1-Šp.) - Arnaldi (It.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ) Medveděv (3-) - De Minaur (13-Austr.) | Louis Armstrong Stadium (22:00 SELČ) Zverev (12-Něm.) - Sinner (6-It.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 2:30 SELČ)

Češi v akci

Markéta Vondroušová (9.) - Peyton Stearnsová (59.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Markéta Vondroušová vyrovnala své maximum na US Open a moc se po cestě do osmifinále nezapotila. Šampionka nedávného Wimbledonu odehrála svůj premiérový zápas v rámci Night Session v tomto dějišti a na dvorci Louise Armstronga za necelou hodinu hry zničila 6:2, 6:1 nasazenou dvaadvacítku Jekatěrinu Alexandrovovou.

V úvodních kolech prohrála dohromady pouhých 10 gamů, před Alexandrovovou si snadno poradila i s 241. hráčkou pořadí Na-Lae Han a Martinou Trevisanovou. Čtyřiadvacetiletá Češka absolvuje své druhé osmifinále na US Open, v roce 2018 v něm nestačila 7:6, 5:7, 2:6 na zraněnou Lesju Curenkovou. V osmifinále grandslamů má úspěšnost 2:3.

Po finálové účasti na French Open 2019 čekala na další grandslamové čtvrtfinále až do letošního Wimbledonu. V All England Clubu mimo jiné přehrála Jessicu Pegulaovou a Ons Jabeurovou a stala se první nenasazenou šampionkou nejslavnějšího turnaje v open éře. Přitom loni šest měsíců nehrála a v žebříčku se propadla až na 124. pozici.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 39:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 18:7

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 8:3 (kariérní 47:26)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (T)

Markéta Vondroušová - US Open

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Montreal (OF), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Na-Lae Han (6:3, 6:0), Trevisanová (6:2, 6:2), (22) Alexandrovová (6:2, 6:1)

Peyton Stearnsová debutovala v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu během loňské sezony amerických betonů a tehdy figurovala mimo TOP 300 žebříčku. Jednadvacetiletá Američanka se o rok později probojovala do svého premiérového druhého týdne na grandslamech, navíc neztratila set s Viktorijí Tomovovou, Clarou Tausonovou ani Katie Boulterovou.

Bývalá vítězka národního šampionátu prorazila na hlavní tour s pomocí finále v Bogotě a čtvrtfinále v Austinu a Rabatu. Na grandslamech excelovala už na nedávném French Open, kde vyřadila šampionku z roku 2017 Jelenu Ostapenkovou a bývalou vítězku čtyřhry Kateřinu Siniakovou a prošla až mezi dvaatřicítku nejlepších.

Po senzačním tažení v areálu Rolanda Garrose se další vítězné série v hlavních soutěžích dočkala až teď na US Open, ovšem v posledních měsících bojovala s nemocí. Ve Flushing Meadows neztratila v ani jednom ze šesti setů více než čtyři gamy a nyní zaútočí na svůj premiérový skalp TOP 15 (bilance 0:4).

Peyton Stearnsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bogotá (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (ČF)

Bilance: 42:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 17:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:3 (kariérní 0:3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (3K), Wimbledon (1K)

Peyton Stearnsová - US Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Washington (2K), Montreal (1K), Cincinnati (1K), Cleveland (2K)

Cesta turnajem: Tomovová (6:3, 6:4), Tausonová (6:3, 6:0), Boulterová (6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: Vondroušová vede 1:0, také podruhé se potkávají na grandslamech. Stearnsová byla úvodní soupeřkou pozdější šampionky ve Wimbledonu a Vondroušová musela celkem zabrat (6:2, 7:5). Ve druhé sadě byla jediný míček od nutnosti hrát tie-break a měla by najít recept na domácí vycházející hvězdu i tentokrát.

Další osmifinále žen

Madison Keysová (17.) - Jessica Pegulaová (3.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Madison Keysová ztratila ve třetím kole US Open s Ljudmilou Samsonovovou svůj první set na turnaji, ovšem v utkání získala téměř 80% bodů po prvním podání a po prohrané úvodní sadě odvrátila všechny tři brejkboly (5:7, 6:2, 6:2). V úvodních dvou kolech proti Arantxe Rusové a Yanině Wickmayerové naopak dohromady přišla jen o devět gamů.

Ve druhém týdnu domácího majoru je pošesté v kariéře, ale poprvé od roku 2019. Ve třech případech v této fázi neuspěla, nicméně před šesti lety prošla až do finále a o rok později do semifinále. Po vypuknutí pandemie koronaviru v roce 2020 byla ve čtvrtfinále grandslamů jen dvakrát (loňské Australian Open a letošní Wimbledon).

V probíhající sezoně zaregistrovala bývalá světová sedmička celkem pět čtvrtfinálových účastí a nejdále to dotáhla na WTA 500 v Eastbourne, kde triumfovala. Pokud by se mezi nejlepší osmičku dostala i teď v New Yorku, pak by 28letá Američanka dosáhla na svůj největší počet čtvrtfinále v rámci jedné sezony od roku 2016, kdy jich posbírala osm.

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington, Dubaj (ČF)

Bilance: 31:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 17:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:4 (kariérní 24:40)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 9:9)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Madison Keysová - US Open

Kariérní bilance: 29:11

Nejlepší výsledek: finále (2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 2:3

Generálka: Washington (ČF), Montreal (2K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Rusová (6:2, 6:4), Wickmayerová (6:1, 6:2), (14) Samsonovová (5:7, 6:2, 6:2)

Jessica Pegulaová se musela v prvním týdnu US Open pořádně otáčet. Devětadvacetiletá Američanka vyhrála tři singly, dva debly a jeden mix a pokračuje ve velmi povedené sezoně amerických betonů, která zahrnuje triumf na podniku série WTA 1000 v kanadském Montrealu, její druhý kariérní na prestižních "tisícovkách".

Nasazená trojka začala ve Flushing Meadows suverénními výhrami nad Camilou Giorgiovou a Patricií Marií Tigovou, v obou zápasech ztratila jen čtyři gamy. Mnohem více práce měla se semifinalistkou nedávného Wimbledonu Elinou Svitolinovou (tři sety). Druhým rokem po sobě může zaznamenat tři grandslamová čtvrtfinále v jedné sezoně.

Na kontě má 39 vítězství v hlavních losech grandslamů, 38 z nich zapsala v posledních třech letech. Dosud absolvovala šest osmifinále na podnicích velké čtyřky a ve všech uspěla. Aktuální světová trojka však pokaždé ztroskotala ve čtvrtfinále, včetně loňského US Open a letošních Australian Open a Wimbledonu.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montreal (T); Dauhá (F); Washington, Charleston, Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal (T); Dauhá (F); Washington, Miami, Dubaj (SF)

Bilance: 46:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 30:8

Bilance proti hráčkám TOP 20: 9:8 (kariérní 28:40)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 6:0)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (ČF)

Jessica Pegulaová - US Open

Kariérní bilance: 12:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Washington (SF), Montreal (T), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Giorgiová (6:2, 6:2), Tigová (6:3, 6:1), (26) Svitolinová (6:4, 4:6, 6:2)

Vzájemná bilance: Pegulaová vede 1:0. Také jediný předchozí souboj se uskutečnil ve Spojených státech, ale na druhé straně země loni v říjnu ve čtvrtfinále v kalifornském San Diegu. Pegulaová hrála svůj první turnaj po nezdaru ve čtvrtfinále US Open, otočila manko 2:4 ve druhé sadě a zvítězila 6:4, 7:5.

Ons Jabeurová (5.) - Qinwen Zheng (23.) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ)

Ons Jabeurová má za sebou velmi těžké tři zápasy, a navíc v New Yorku bojuje s chřipkou. Devětadvacetiletá Tunisanka strávila v úvodním týdnu US Open na kurtech sedm hodin a musela pořádně zabrat proti Camile Osoriové (7:5, 7:6), teenagerce Lindě Noskové (7:6, 4:6, 6:3) i nasazené jednatřicítce Marii Bouzkové (5:7, 7:6, 6:3).

Ve třetím kole s Bouzkovou musela podávat na setrvání v utkání a poté byla pouhé dva míčky od vyřazení. Za náročnou cestu do druhého týdne si aktuální světová pětka určitě zaslouží uznání. V osmifinále US Open je teprve podruhé v kariéře, v loňském ročníku to dotáhla až do finále, v němž podlehla světové jedničce Ize Šwiatekové.

Letošní sezona je zatím z jejího pohledu asi zklamáním. V úvodních třech měsících posbírala jen čtyři výhry a v únoru kvůli problémům s kolenem vůbec nehrála. Následně musela skousnout porážku ve čtvrtfinále French Open a také nezdar ve finále Wimbledonu, v němž nestačila na Markétu Vondroušovou. Prohrála tak i své třetí grandslamové finále.

Ons Jabeurová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (T); Wimbledon (F); Stuttgart, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (SF)

Bilance: 27:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 9:5

Bilance proti hráčkám TOP 30: 9:3 (kariérní 53:56)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 6:2)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (ČF), Wimbledon (F)

Ons Jabeurová - US Open

Kariérní bilance: 16:7

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Osoriová (7:5, 7:6), Nosková (7:6, 4:6, 6:3), (31) Bouzková (5:7, 7:6, 6:3)

Také Qinwen Zheng má celkem štěstí, že je ve druhém týdnu. Nasazená třiadvacítka čelila ve třetím kole jasné outsiderce a 76. hráčce světa Lucie Bronzettiové a v rozhodujícím dějství prohrávala už 2:4. Italku nakonec zdolala 6:3, 4:6, 6:4 a dala zapomenout na nezdar ve třetím kole při loňském debutu v tomto dějišti.

Do tří setů musela ve druhém duelu po sobě, rozhodující sadu potřebovala také proti 133. ženě hodnocení, ale na grandslamech vždy nebezpečné Kaie Kanepiové. Postupem do osmifinále vyrovnala své grandslamové maximum, loni na antukovém French Open nedokázala dotáhnout náskok setu proti Ize Šwiatekové, která poté celý turnaj ovládla.

Dvacetiletá Číňanka prorazila na hlavní okruh na začátku loňského roku a dosáhla na této úrovni na šest čtvrtfinálových účastí, dvě z nich má z podniků WTA 1000 (Toronto a Řím). Letos zvládla čtyři zápasy v řadě pouze jednou, a to po cestě za červencovým triumfem na antuce v Palermu, svým prvním na akcích WTA.

Qinwen Zheng - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo (T); Abú Zabí (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (SF)

Bilance: 28:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 17:9

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:4 (kariérní 3:7)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Qinwen Zheng - US Open

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Washington (1K), Montreal (2K), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Podoroská (6:1, 6:0), Kanepiová (6:2, 3:6, 6:2), Bronzettiová (6:3, 4:6, 6:4)

Vzájemná bilance: Zheng vede 1:0. Dosud se střetly pouze loni ve druhém kole v Torontu a Jabeurová za stavu 1:6, 1:2 ze svého pohledu vzdala. Zheng má příležitost si proti loňské finalistce připsat svůj třetí kariérní skalp TOP 10 v dohraných zápasech, loni v Tokiu porazila Paulu Badosaovou a letos v Abú Zabí Darju Kasatkinovou.

Darja Kasatkinová (14.) - Aryna Sabalenková (2.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 1:00 SELČ)

Darja Kasatkinová zaznamenala ve třetím kole svou první výhru ve dvou setech na turnaji a vyrovnala své maximum na US Open. Na postup se i tak nadřela, ve druhé sadě byla jediný míček od ztráty luxusního vedení 5:1. Belgickou kvalifikantku Greet Minnenovou nakonec přehrála po hodině a půl 6:3, 6:4.

Před startem letošního ročníku US Open měla na kontě jen tři úspěšné obraty od konce poslední sezony amerických betonů. Šampionka loňských podniků v Granby a San José zaregistrovala v posledních dnech už dvě takové výhry, proti vítězce lyonské akce Alycii Parksové a bývalé šampionce Australian Open Sofii Keninové.

Jediné předchozí osmifinále v tomto dějišti absolvovala 26letá Ruska v roce 2017 a nestačila v něm na Kaiu Kanepiovou. V této fázi grandslamů má bilanci 3:2, naposledy se do čtvrtfinále probojovala loni na French Open. Právě tam letos zaznamenala svůj poslední nezdar v osmifinále majorů, konkrétně proti Elině Svitolinové ve dvou těsných setech.

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Adelaide 2 (F); Charleston (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (F)

Bilance: 32:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 14:11

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:3 (kariérní 20:39)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 3:2)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (OF), Wimbledon (3K)

Darja Kasatkinová - US Open

Kariérní bilance: 11:8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Washington (2K), Montreal (ČF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Parksová (2:6, 6:4, 6:2), Keninová (2:6, 6:4, 6:4), Minnenová (6:3, 6:4)

Aryna Sabalenková zhruba za hodinu deklasovala 6:1, 6:1 Claru Burelovou a pokračuje v útoku na druhý grandslamový titul a také post světové jedničky. Mladou Francouzku potkala ve stejné fázi US Open také loni a i tehdy jí povolila pouhé dva gamy. Do druhého týdne závěrečného grandslamu sezony se probojovala počtvrté v kariéře.

Pětadvacetiletá Běloruska prohrála první zdejší osmifinále, a to v roce 2018 s pozdější vítězkou Naomi Ósakaovou. V posledních dvou ročnících US Open byla ovšem velmi blízko finálové účasti, ale musela překousnout těsnou semifinálovou porážku s Leylah Fernandezovou předloni i pozdější šampionkou Igou Šwiatekovou loni.

V osmifinálových duelech na podnicích velké čtyřky má úspěšnost 6:3, v posledních 12 měsících vyhrála všechny čtyři. Nasazená dvojka dokonce zvládla 13 z posledních 15 osmifinálových utkání napříč všemi úrovněmi a oba nezdary zaznamenala proti ruským tenistkám, Veronice Kuděrmetovové v Berlíně a Ljudmile Samsonovové v Montrealu.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); Stuttgart, Indian Wells (F); Cincinnati, Wimbledon, French Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); Indian Wells (F); Cincinnati (SF)

Bilance: 47:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 27:5

Bilance proti hráčkám TOP 20: 13:6 (kariérní 55:41)

Bilance v osmifinále grandslamů: 3:0 (kariérní 6:3)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF), Wimbledon (SF)

Aryna Sabalenková - US Open

Kariérní bilance: 18:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 2:1

Generálka: Montreal (OF), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Zaněvská (6:3, 6:2), Burrageová (6:3, 6:2), Burelová (6:1, 6:1)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 4:2 a na grandslamech zvítězila na French Open 2020 i na Australian Open 2021. Naposledy změřily síly před pár týdny v osmifinále v Cincinnati, úřadující šampionka Australian Open dominovala 6:3, 6:3, navýšila své vedení ve vzájemné bilanci s Kasatkinovou a dohrála až v semifinále.

Osmifinále mužů

Jack Draper (123.) - Andrej Rubljov (8.) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ)

Jack Draper znovu ukazuje, že pokud mu drží zdraví, pak je schopný předvádět výkony na úrovni TOP 20 žebříčku. Příkladem je i probíhající US Open, kde ve druhém kole nepovolil set světové sedmnáctce Hubertovi Hurkaczovi a ve třetím přehrál ve čtyřech setech nebezpečnou domácí naději Michaela Mmoha.

Jednadvacetiletý Brit má celou kariéru potíže s fyzickou kondicí, takže rychlé výhry teď v New Yorku jsou pro jeho další působení na turnaji velmi důležité. V letošním roce musel už třikrát vzdát či odstoupit a loňský debut na US Open zakončil skrečí ve třetím kole proti Rusovi Karenovi Chačanovovi.

Finalista wimbledonské juniorky z roku 2018 má navíc s podmínkami na severoamerickém kontinentu evidentně problém. V této části světa se trápil už v letech, kdy ještě působil na nejnižším okruhu ITF, konkrétně v Mexiku. Na hlavní tour zase zkolaboval před dvěma lety na Masters v Miami. Ještě k tomu musel letos vzdát na březnovém Masters v Indian Wells i před několika dny na poslední generálce ve Winston-Salemu.

Se zástupci TOP 10 se rozhodně může měřit, pokud tedy není zdravotně limitován. V minulosti si dokázal vypracovat vedení setu proti Novakovi Djokovičovi ve Wimbledonu, Carlosovi Alcarazovi či právě Rubljovovi a loni na severoamerických betonech porazil Stefanose Tsitsipase a Félixe Augera-Aliassimeho.

Jack Draper - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (SF)

Bilance: 16:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 13:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:2 (kariérní 2:6)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (-)

Jack Draper - US Open

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Winnipeg challenger (ČF), Winston-Salem (2K)

Cesta turnajem: Albot (6:1, 6:4, 6:3), (17) Hurkacz (6:2, 6:4, 7:5), Mmoh (6:4, 6:2, 3:6, 6:3)

Andrej Rubljov čelil v úvodních třech kolech letošního US Open výhradně francouzským soupeřům, s lucky loserem Arthurem Cazauxem si poradil bez ztráty setu a jeden povolil Gaëlovi Monfilsovi i Arthurovi Rinderknechovi. Tento celkem příznivý los mu umožnil přerušit sérii tří porážek a také projít do druhého týdne bez většího vypětí sil.

Jeho letošní vystoupení na grandslamech vyvolává smíšené pocity. Pětadvacetiletý Rus je na jednu stranu schopný vyhrávat zápasy, ve kterých je favoritem, ovšem stále nepřekonal čtvrtfinále, v němž to má nyní 0:8. V osmifinálových bojích na majorech naopak disponuje vysoce pozitivní bilancí 8:3, zvládl poslední čtyři a v této fázi porazil třeba Jannika Sinnera, Camerona Norrieho a Holgera Runeho.

US Open je jeho nejúspěšnějším grandslamem, v New Yorku byl ve čtvrtfinále nejvícekrát. Mezi nejlepší osmičku se v tomto dějišti podíval v letech 2017 a 2020 a ještě loni, kdy v osmifinále vyřadil jiného levorukého Brita, a to Norrieho.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bastad, Monte Carlo (T); Halle, Banja Luka, Dubaj (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (F)

Bilance: 43:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 16:9

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 4:2 (kariérní 157:75)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 8:3)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (ČF)

Andrej Rubljov - US Open

Kariérní bilance: 20:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2020, 2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 3:1

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Cazaux (6:4, 7:6, 6:1), Monfils (6:4, 6:3, 3:6, 6:1), Rinderknech (3:6, 6:3, 6:1, 7:5)

Vzájemná bilance: Rubljov vede 2:0. Draper může být pro Rubljova velmi těžkým protivníkem, pokud ho tedy nezradí zdraví. Právě to, jak dlouho udrží vysokou úroveň hry, značně ovlivní výsledek jejich dalšího střetnutí.

Carlos Alcaraz (1.) - Matteo Arnaldi (61.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Carlos Alcaraz ztratil ve třetím kole s Danielem Evansem svůj první set na turnaji. Jeden z největších favoritů však velmi rychle dostal zápas zase pod kontrolu a vítěze generálky ve Washingtonu přehrál 6:2, 6:3, 4:6, 6:3. Na posledních akcích má potíže s využíváním brejkbolů a souboj s bývalou britskou jedničkou nebyl výjimkou, proměnil jen šest ze 17 šancí.

Dvacetiletý Španěl nehraje po skončení antukového jara ve své nejlepší možné formě. Ačkoli dokázal na trávě triumfovat v londýnském Queen's Clubu i ve Wimbledonu, na nejslavnějším podniku ztratil set s Matteem Berrettinim a Nicolásem Jarrym a ve finále měl štěstí, že Novak Djokovič předvedl slabší výkon než obvykle. Ještě hůře si vedl v přípravě na US Open, kde musel do tří setů v sedmi z osmi duelů, včetně těch s outsidery Jordanem Thompsonem a Maxem Purcellem. Navíc utrpěl ve finále na Masters v Cincinnati demoralizující porážku s Djokovičem.

Velmi rychle by měl najít lepší výkonnost, protože v následujících dnech budou jeho soupeři mnohem těžší a Djokovič má ve druhé polovině pavouka na papíře o něco snazší cestu do finále. Pokud potvrdí roli favorita proti Arnaldimu, potká ve čtvrtfinále Alexandera Zvereva, či Jannika Sinnera a v semifinále nejspíše předloňského šampiona Daniila Medveděva. Tito soupeři už by jeho slabší formy nejspíše dokázali využít.

Od začátku loňské sezony se zúčastnil sedmi turnajů na půdě Spojených států a na všech se podíval minimálně do čtvrtfinále. Mezi největší úspěchy se řadí triumfy na Masters v Miami 2022, na Masters v Indian Wells 2023 a na US Open 2022. Na závěrečném grandslamu roku ještě nikdy neprohrál dohraný zápas, při předloňském debutu skrečoval čtvrtfinále.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Cincinnati, Rio de Janeiro (F); French Open, Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Cincinnati (F); Miami (SF)

Bilance: 56:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 19:3

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 17:0 (kariérní 37:8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 5:1)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (SF), Wimbledon (T)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 14:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Toronto (ČF), Cincinnati (F)

Cesta turnajem: Köpfer (6:2, 3:2 skreč), Harris (6:3, 6:1, 7:6), (26) Evans (6:2, 6:3, 4:6, 6:3)

Matteo Arnaldi působil v posledních týdnech vyčerpaně. To není žádným překvapením, protože 22letý Ital hraje poprvé v kariéře takovou porci utkání na nejvyšší úrovni v rámci jedné sezony. Náročný program ovšem jeho debut v hlavní fázi US Open nijak negativně neovlivňuje, dokonce ve druhém kole přetlačil v pětisetové bitvě Arthura Filse, vítěze květnové akce ATP v Lyonu. Následovalo vítězství bez ztráty setu nad Cameronem Norriem a premiérový postup do druhého týdne majorů.

Letos je už třetím nenasazeným Italem v osmifinále grandslamů. Na French Open se to povedlo Lorenzovi Sonegovi, který v této fázi prohrál s Karenem Chačanovem, a ve Wimbledonu se mezi nejlepší šestnáctku probil Matteo Berrettini a v souboji o čtvrtfinále nestačil právě na Alcaraze.

Na začátku sezony 2022 figuroval až okolo 400. místa žebříčku. Díky skvělým výkonům a výsledkům napříč všemi úrovněmi a letos hlavně na nejvyšším okruhu má ovšem jistý debut v TOP 50 v dalším vydání světového pořadí.

Také v předchozích třech duelech s hráči TOP 10 potkal finalistu US Open z posledních let. Letos na Masters v Madridu porazil Caspera Ruuda a v Dubaji ani na Masters v Torontu nenašel recept na Daniila Medveděva.

Matteo Arnaldi - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Umag (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (OF)

Bilance: 42:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 16:11

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 1:2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Matteo Arnaldi - US Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (Q)

Cesta turnajem: Kubler (6:3, 1:0 skreč), Fils (3:6, 7:5, 7:6, 5:7, 6:4), (16) Norrie (6:3, 6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Arnaldi je na vzestupu, disponuje skvělou formou a v souboji s aktuální světovou jedničkou může hrát coby jednoznačný outsider naprosto uvolněně. Pro Alcaraze může být hrozbou, ale španělský supetalent je ve všech směrech podstatně kvalitnějším tenistou. Postoupit by tak měl bez větších problémů.

Daniil Medveděv (3.) - Alex de Minaur (13.) | Louis Armstrong Stadium (22:00 SELČ)

Daniil Medveděv v posledních dvou zápasech proti Christopherovi O'Connellovi a Sebastiánovi Báezovi zaváhal v průběhu třetí sady (při vedení 2:0 na sety), což může být způsobeno nižším sebevědomím. To si pochroumal během ne zrovna ideální přípravy na závěrečný grandslam roku.

Bývalý lídr žebříčku byl letos překvapivě úspěšný na antuce, svém jasně nejméně oblíbeném povrchu. A to si teď možná vybírá svou daň, protože během antukového jara obvykle vypadával brzy a šetřil síly na sezonu amerických betonů, která pro něj byla v minulosti velmi úrodnou půdou. V aktuálním roce byl však velmi aktivní na antukových i travnatých dvorcích a v posledních týdnech nepůsobí na severoamerických hardech úplně svěžím dojmem. Jeho výkony jsou tak slabší, než jsme zvyklí, což vede k očividné frustraci 27letého Rusa.

Pokud nepočítáme sezonu 2020 narušenou pandemií koronaviru, pak naposledy nepostoupil alespoň do semifinále v přípravě na US Open v roce 2017. Od té doby je možná vůbec nejlepším hráčem tohoto období sezony, před čtyřmi lety prošel na čtyřech akcích po sobě do finále a předloni získal v New Yorku svůj první grandslamový titul.

V posledních týdnech zaregistroval porážky s De Minaurem ve čtvrtfinále na Masters v Torontu a Alexanderem Zverevem v osmifinále na Masters v Cincinnati. V úvodních měsících sezony ovšem na severoamerických Masters exceloval, ve finále v Indian Wells podlehl Carlosovi Alcarazovi a v závěrečném kole v Miami přehrál Jannika Sinnera.

V letech 2019-21 prošel na US Open třikrát po sobě minimálně do semifinále. Tato série však skončila loni, kdy v osmifinále rovněž narazil na australského protivníka. Na Nicka Kyrgiose recept nenašel a zaznamenal svůj jediný dosavadní nezdar v osmifinálové fázi newyorského majoru.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Wimbledon, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Dubaj, Dauhá (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Bilance: 52:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 30:5

Bilance proti hráčům TOP 20: 16:6 (kariérní 79:53)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 7:5)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (SF)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 26:5

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 3:1

Generálka: Toronto (ČF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Balázs (6:1, 6:1, 6:0), O'Connell (6:2, 6:2, 6:7, 6:2), Báez (6:2, 6:2, 7:6)

Alex de Minaur pokračuje na US Open ve skvělých výkonech. Ve třetím kole povolil pouhých šest gamů Nicolásovi Jarrymu, který disponuje dělovým servisem a letos má životní formu. Výraznější potíže neměl ani v předchozích duelech s Timofejem Skatovem a šampionem únorové akce ATP v Dallasu Yibingem Wuem.

Čtyřiadvacetiletý Australan byl v minulosti nesčetněkrát kritizován za to, že se nedokáže prosadit na největších turnajích. Konkrétně na grandslamech je jeho největším problémem právě osmifinále, v němž uspěl jen v jednom z pěti případů, a to proti tehdy 94. hráči světa Vaskovi Pospisilovi tady na US Open v roce 2020.

V letošním roce se nicméně na těch největších akcích zlepšil, což potvrzuje i teď ve Flushing Meadows. V březnu v Acapulku slavil svůj první triumf na podnicích vyšších než ATP 250, finále hrál také na další "pětistovce" v Queen's Clubu, kde podlehl Carlosovi Alcarazovi, a nedávno na Masters v Torontu vyřadil mimo jiné Medveděva a probojoval se do svého prvního finále na nejprestižnějších turnajích ATP.

Alex de Minaur - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (T); Toronto, Los Cabos, Queens (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (T); Toronto, Los Cabos (F)

Bilance: 36:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 23:8

Bilance proti hráčům TOP 10: 6:5 (kariérní 13:35)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:4)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Alex de Minaur - US Open

Kariérní bilance: 14:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Atlanta (ČF), Los Cabos (F), Toronto (F), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Skatov (6:2, 3:6, 6:1, 7:5), Yibing Wu (6:1, 6:2, 6:1), (23) Jarry (6:1, 6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 4:2. Nejlepší ruský tenista v žebříčku ATP stále nemá nejlepší formu, ale i tak by měl najít na De Minaura recept. Na druhou stranu poslední souboje loni na Masters v Paříži a před pár týdny v Torontu vyhrál Australan. Medveděv si nemůže dovolit ztrátu koncentrace jako v předchozích dvou duelech, pokud chce potvrdit roli favorita.

Alexander Zverev (12.) - Jannik Sinner (6.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 2:30 SELČ)

Alexander Zverev sehrál ve třetím kole US Open parádní dva sety s Grigorem Dimitrovem. S bulharskou jedničkou prohrával už 6:7, 2:4, ale dokázal včas zabrat, druhou sadu získal a tím odpor soupeře zlomil. Dimitrov pak v následujících dvou dějstvích uhrál dohromady jen dva gamy.

Šestadvacetiletý Němec je v tuto chvíli velmi blízko své nejlepší možné formě. Pokud si momentální výkonnost udrží a nebude zdravotně limitován, což se mu letos už několikrát stalo, pak bude v těchto podmínkách pro kohokoli velmi těžkým protivníkem. V letošní sezoně se vrací po půlroční pauze a neustále se zlepšuje. V posledních týdnech předvádí nejlepší tenis po loňském zranění.

Zatímco na turnajích ATP včetně Masters se prosazoval velmi brzy, na grandslamech mu to trvalo mnohem déle, než se očekávalo. Do druhého týdne majorů poprvé prošel až při devátém startu v hlavních soutěžích, konkrétně ve Wimbledonu 2017. Od té doby už je hrozbou i na podnicích velké čtyřky. Na probíhajícím US Open dosáhl na svou 16. kariérní osmifinálovou účast na grandslamech, ze zbývajících adeptů na titul jich má na kontě více jen Novak Djokovič.

Na US Open došel v posledních letech daleko. Ve finále ročníku 2020 podával na vítězství proti Dominicovi Thiemovi a v předloňském semifinále sehrál pětisetovou bitvu s tehdejší světovou jedničkou Djokovičem. Loni se kvůli zranění nezúčastnil.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk (T); Cincinnati, Halle, French Open, Ženeva, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Dubaj (SF)

Bilance: 41:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 14:9

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:9 (kariérní 43:57)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 9:6)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (SF), Wimbledon (3K)

Alexander Zverev - US Open

Kariérní bilance: 21:7

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 2:1

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Vukic (6:4, 6:4, 6:4), Altmaier (7:6, 3:6, 6:4, 6:3), (19) Dimitrov (6:7, 7:6, 6:1, 6:1)

Jannik Sinner měl skvělou přípravu na US Open a ve Flushing Meadows zatím dominuje. V úvodních dvou kolech suverénně přehrál Yannicka Hanfmanna i krajana Lorenza Sonega a naposledy porazil ve čtyřech setech bývalého šampiona Stana Wawrinku. Připsal si tak další postup do druhého týdne grandslamů.

Dvaadvacetiletý Ital nepotřeboval na rozdíl od Zvereva tolik času, aby se prosadil na majorech. V osmifinále těchto podniků je dokonce už podesáté v kariéře a stačilo mu na to pouhých 16 startů v hlavních losech. V této fázi grandslamů má úspěšnost 5:4, všechny čtyři nezdary zaregistroval proti členům TOP 20 pořadí.

Šampion pár týdnů starého Masters v Torontu je v osmifinále US Open třetím rokem po sobě. Předloni v něm jasně prohrál právě se Zverevem, loni ovšem přetlačil v pětisetové bitvě Ilju Ivašku a ve čtvrtfinále měl mečbol proti pozdějšímu šampionovi Carlosovi Alcarazovi.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Montpellier (T); Miami, Rotterdam (F); Wimbledon, Monte Carlo, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (T); Miami (F); Indian Wells (SF)

Bilance: 44:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 21:5

Bilance proti hráčům TOP 20: 7:6 (kariérní 27:32)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 5:4)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (SF)

Jannik Sinner - US Open

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Toronto (T), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Hanfmann (6:3, 6:1, 6:1), Sonego (6:4, 6:2, 6:4), Wawrinka (6:3, 2:6, 6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Zverev vede 3:1, na betonech 2:0. Toto střetnutí bude nejspíše pro mnohé prvním opravdovým mužským šlágrem letošního ročníku US Open a má obrovský potenciál, aby se z něj stala strhující bitva. Zverevovi stále chybí kousek k nejlepší možné formě, a proto do utkání vstoupí jako mírný outsider. Vzhledem k jeho posledním výkonům na Masters v Cincinnati a teď na US Open má ovšem solidní šanci si připsat další skalp Sinnera.

Program 8. hracího dne

• ARTHUR ASHE STADIUM • (od 18:00 SELČ)

1. Keysová (17-USA) - Pegulaová (3-USA)

2. Alcaraz (1-Šp.) - Arnaldi (It.)

3. Kasatkinová (13-) - Sabalenková (2-) / nejdříve v úterý v 1:00 SELČ

4. Zverev (12-Něm.) - Sinner (6-It.)



• LOUIS ARMSTRONG STADIUM • (od 17:00 SELČ)

1. Vondroušová (9-ČR) - Stearnsová (USA)

2. Draper (Brit.) - Rubljov (8-)

3. Jabeurová (5-Tun.) - Qinwen Zheng (23-Čína)

4. Medveděv (3-) - De Minaur (13-Austr.) / nejdříve ve 22:00 SELČ



• COURT 5 • (od 17:00 SELČ)

1. Danilinová/Heliövaara (Kaz./Fin.) - Y. Xu/Vliegen (Čína/Belg.)

2. González/Roger-Vasselin (7-Mex./Fr.) - Nys/Zieliňski (9-Monako/Pol.)

3. Strýcová/Vondroušová (ČR) - Dabrowská/Routliffeová (16-Kan./N. Zél.)



• COURT 10 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra junioři

2. dvouhra junioři

3. Bartůňková (ČR) - Basilettiová (It.)



• COURT 6 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra juniorky

2. dvouhra juniorky

3. dvouhra junioři

4. A. Kovačková/Samsonová (4-ČR) - Harmonová/Slamaová (USA)



• COURT 8 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra juniorky

2. dvouhra juniorky

3. Hrazdil (ČR) - Ganesan (USA)



• COURT 9 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra juniorky

2. dvouhra juniorky

3. Mrva (ČR) - Yi Zhou (9-Čína)



• COURT 14 • (od 17:00 SELČ)

1. dvouhra juniorky

2. dvouhra junioři

3. T. Valentová (9-ČR) - Tuová (USA)



