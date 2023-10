9. den v Pekingu: O trofej se utkají Šwiateková a Samsonovová. Bouzková odehraje deblové finále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR

• Finále dvouhry •

Samsonovová (-) - Šwiateková (2-Pol.) | Diamond (13:30 SELČ)

• Finále čtyřhry •

Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.) - H. Chan/Olmosová (Tchaj-wan/Mex.) | Diamond (10:30 SELČ)

Finále dvouhry

Ljudmila Samsonovová (22.) - Iga Šwiateková (2.) | Diamond (13:30 SELČ)

Ljudmila Samsonovová se při svém debutu v Pekingu postarala o další překvapení, když v semifinále porazila 7:6, 6:3 nasazenou pětku Jelenu Rybakinovou. Zatímco v úvodní více než hodinové sadě likvidovala setbol, v té následující nenasazená 24letá Ruska nenabídla favorizované soupeřce ani jeden brejkbol.

Ačkoli v pěti zápasech ztratila dohromady jen jeden set, strávila na kurtech dohromady devět hodin a 16 minut. Po cestě do finále vyřadila tři grandslamové šampionky, kromě Rybakinové našla recept také na bývalou finalistku Petru Kvitovou a semifinalistku ročníku 2017 Jelenu Ostapenkovou.

Rodačka z Oleněgorsku měla ovšem potíže i proti nenasazeným hráčkám, v souboji s Alyciou Parksovou odvracela setboly a s Martou Kosťukovou se prala o postup skoro tři hodiny. Po skvělých výkonech si zajistila své celkově sedmé finále (4:2) a druhé na východoasijských turnajích.

Všechna čtyři úvodní finále od Berlína 2021 po loňské Tokio zvládla. V probíhající sezoně však neuspěla v ani jednom ze dvou finálových duelů, v Abú Zabí nevyužila mečboly a podlehla 6:1, 6:7, 4:6 Belindě Bencicové a v Montrealu schytala za pouhých 49 minut výprask 1:6, 0:6 od Jessicy Pegulaové.

Ljudmila Samsonovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montreal, Abú Zabí (F); Washington (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal, Abú Zabí (F); Washington (SF)

Bilance: 32:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 24:13

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:5 (kariérní 6:8)

Bilance ve finále WTA 1000: 0:1 (kariérní 0:1)

Bilance ve finále: 0:2 (kariérní 4:2)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Ljudmila Samsonovová - China Open

Kariérní bilance: 5:0

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Tokio (2K)

Cesta turnajem: Parksová (6:4, 7:6), (12) Kvitová (6:4, 7:5), Kosťuková (6:4, 6:7, 7:5), (13) Ostapenková (6:3, 6:2), (5) Rybakinová (7:6, 6:3)

Iga Šwiateková obnovila dominanci proti Cori Gauffové a rozjeté Američance oplatila srpnovou porážku ze semifinále v Cincinnati. Dvaadvacetiletá Polka trefila 17 vítězných úderů a jen šest nevynucených chyb a nečelila brejkbolu. Po výhře 6:2, 6:3 upravila vzájemnou bilanci s vítězkou nedávného US Open na 8:1.

Působení v Pekingu může asi už teď hodnotit jako velmi pozitivní. Obzvláště poté, co do čínské metropole dorazila po svém nejhorším turnajovém vystoupení po více než roce. O týden dříve v Tokiu vyhrála jen jeden zápas (vypadla s Veronikou Kuděrmetovovou), což se jí stalo poprvé od loňského srpna.

Zatímco ve čtvrtfinále byla dva míčky od porážky s Caroline Garciaovou, v žádném dalším duelu neztratila set. Čtyřnásobná grandslamová šampionka, která na China Open debutuje, je druhou polskou finalistkou v historii této akce. V letech 2011 a 2016 v tomto dějišti triumfovala Agnieszka Radwaňská.

V předchozí sezoně posbírala rodačka z Varšavy osm titulů (bilance ve finále 8:1), letos zatím čtyři (4:2). V aktuálním roce prohrála obě finále na podnicích série WTA 1000, v Dubaji podlehla ve dvou setech Barboře Krejčíkové a v Madridu po třísetové bitvě Aryně Sabalenkové.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Indian Wells (SF)

Bilance: 62:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 36:8

Bilance proti hráčkám TOP 30: 24:10 (kariérní 73:35)

Bilance ve finále WTA 1000: 0:2 (kariérní 5:2)

Bilance ve finále: 4:2 (kariérní 15:4)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF), US Open (OF)

Iga Šwiateková - China Open

Kariérní bilance: 5:0

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Tokio (ČF)

Cesta turnajem: Sorribesová (6:4, 6:3), Gračovová (6:4, 6:1), Linetteová (6:1, 6:1), (9) Garciaová (6:7, 7:6, 6:1), (3) Gauffová (6:2, 6:3)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 2:0. Polka měla navrch v juniorském střetnutí v roce 2016 ve Francii a také v obou případech na profesionální tour, konkrétně loni ve Stuttgartu (6:7, 6:4, 7:5) i letos v Dubaji (6:1, 6:0). Před týdnem uhrála své první čtvrtfinále ve východní Asii a v neděli by měla v této části světa poprvé triumfovat.

Finále čtyřhry

M. Bouzková / S. Sorribesová - H. Chan / G. Olmosová | Diamond (10:30 SELČ)

Marie Bouzková se může stát už pátou českou deblovou šampionkou na China Open, po Květě Peschkeové, Andree Sestini Hlaváčkové, Lucii Šafářové a Barboře Strýcové. Po boku velké kamarádky Sary Sorribesové vyzve ve finále dvojici Hao-Ching Chan, Giuliana Olmosová. Páry se potkávají poprvé.

Bouzková se Sorribesovou toho spolu moc neodehrály, ale jediné předchozí finále loni v Istanbulu zvládly. Nejvíce spolu nastupují letos, kdy uhrály čtvrtfinále na French Open, semifinále ve Wimbledonu a teď finále v Pekingu. Pětadvacetiletá Češka má na kontě tři deblové tituly, všechny vybojovala na akcích WTA 250. Šestadvacetiletá Španělka je na tom úplně stejně.

Cesta turnajem

1K: (6) S. Hsieh/Xin. Wang (6:2, 6:7, 10:3)

2K: Xiy. Wang/Y. Yuan (6:4, 6:3)

ČF: Melicharová-Martinezová/Perezová (6:4, 7:6)

SF: Gamarraová Martinsová/Stefaniová (6:2, 6:2)

Chan s Olmosovou to daly dohromady na začátku srpna a v neděli nastoupí ke svému prvnímu společnému finále. Třicetiletá Tchajwanka bude útočit na svou jubilejní 20. deblovou trofej, třetí z podniků WTA 1000. Její mexická vrstevnice dosud triumfovala pouze pětkrát, ovšem na prestižních "tisícovkách" to zvládla rovněž dvakrát.

Cesta turnajem

1K: Cirsteaová/Matteková-Sandsová (6:3, 6:4)

2K: (1) Hunterová/Mertensová (6:1, 6:2)

ČF: Mihalíková/Y. Xu (6:1, 6:4)

SF: Linetteová/Stearnsová (7:5, 6:4)