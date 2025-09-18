Agassi: Zlatý věk tenisu. Co se dříve považovalo za neuvěřitelné, je dnes normou
Agassi se připojil k vlně chvály, jež Fonsecu provází. "Jeho hra je neuvěřitelná. Má agresivní, velmi kvalitní údery z obou stran, hraje s velkou lehkostí, má výborný pohyb. Ale co na mě udělalo největší dojem, je jeho mentalita. Je to chlap, který nepotřebuje od nikoho ujišťovat, jak je dobrý. Navíc má touhu se neustále zlepšovat," chválí mladého Brazilce legenda.
O Fonsecovi mluvil i v souvislosti se svou zkušeností s hráči, u nichž byl rozdíl mezi talentem a mentalitou rozhodující. "Kyrgios má talent, který je prakticky bezkonkurenční, ale otázkou je, jak spolehlivý je jako hráč. Zverev má obrovské tenisové dovednosti, působí profesionálně a soustředěně, ale v psychice hráče je tolik faktorů… nikdy nevíte, jak daleko vás to může dovést."
"Viděl jsem trénovat Peta Samprase, když mu bylo 17 let, a myslel jsem si, že se nikdy nedostane daleko. A podívejte se, čeho dosáhl. Tenis má efekt odrazového můstku: někteří hráči to využijí a nedají se zastavit, jiní zmizí v zapomnění."
Agassi se zamyslel i nad tím, jak se tenis od jeho éry proměnil. "Každý sport se vyvíjí. Nepovažuji za urážku své generace, když řeknu, že toto je zlatý věk mužského tenisu. Hra je na úplně jiném levelu. To, co se dříve považovalo za neuvěřitelné, je dnes normou. Viděl jsem Djokoviće zblízka na antuce, jeho pohyb po kurtu je impozantní."
Na adresu Djokoviće přidal i osobní postřehy ze společné spolupráce. "Je to naprostý profesionál, každým coulem, i když by se měl občas uvolnit. Všechno bere s obrovským profesionalismem. Nejvíc mě překvapila jeho intelektuální kapacita mimo kurt. Vše analyzuje, na kurtu cítí svůj tenis a své údery. Je chytrý, pamatuje si detaily všeho, studuje, čte, ponoří se do informací. Bylo velmi příjemné poznat, co ho motivuje."
Agassi se zároveň přiznal, že jeho vztah k tenisu se postupně proměnil. "Cítím se v tenise mnohem lépe než tehdy, když jsem ve své knize napsal, že ho nenávidím. Teď jsem vděčný za kariéru, kterou jsem měl, a za to, že o ní můžu mluvit," dodal americká legenda.
