Alcaraz je jedna z největších výzev, řekl Lehečka po losu. Je rád, že Češi nemají Itálii
"Hrát proti Alcarazovi je jedna z největších výzev dnešní doby. Je to skvělý hráč, který toho vyhrál strašně moc. Já jsem to na vlastní kůži pocítil letos na US Open. Za mě je ale rozhodně výhoda, že jsme se vešli mezi nasazené. Itálie je totiž ještě silnějším týmem," uvedl Lehečka, jenž Alcarazovi podlehl na grandslamu v New Yorku ve čtvrtfinále (4:6, 2:6. 4:6).
Češi, kteří o víkendu vyřadili ve druhém kole kvalifikace výběr USA 3:2 na zápasy, byli při losování čtvrtí nasazení. Mohli dostat také Belgii, Argentinu, nebo Rakousko. Bývalý tenista Feliciano López jim ale při ceremoniálu přisoudil své krajany. Finálová fáze se uskuteční v Boloni od 18. do 23. listopadu.
"Proti Španělsku záleží, jestli bude hrát Alcaraz, nebo ne. Pokud ne, tak je to rozhodně hratelné. A pokud ano, tak nám hraje do karet, že se to hraje na dva vítězné sety a ve třech zápasech. Mají i o dost hratelnější čtyřhru a druhého hráče. Navíc se bude hrát v hale na betonu," podotkl Lehečka.
Výběr kapitána Tomáše Berdycha se utká se Španělskem v Davis Cupu i ve třetím ročníku za sebou. Vloni s ním prohrál ve skupině, před dvěma lety naopak ve stejné fázi uspěl. "Pokud chceme vyhrát, musíme to přijmout a porvat se s tím. Nemyslím, že bychom neměli mít šanci. Dokázali jsme si, že umíme se silnými týmy hrát. Teď jsme porazili Ameriku. Můžeme do toho jít naplno a nemáme se čeho bát. Určitě se na to těším," řekl šestnáctý hráč světa Lehečka.
Všechny týmy jsou náročné
V případě postupu by Češi narazili v semifinále na vítěze utkání Německo – Argentina. Nad tím ale Lehečka uvažovat nechtěl. "To je daleko. Bude důležité se soustředit postupně. Kdybychom Španělsko porazili, pak je los přijatelný. Ale tohle je Davis Cup, kde se papírové rozdíly mažou. Všichni v Davis Cupu ze sebe dokážeme vycucnout maximum. Je to poslední osmička, kde jsou všechny týmy náročné," uvedl svěřenec trenéra Michala Navrátila.
Po zápasech v Delray Beach na Floridě, kde při postupu přes americký výběr zajistil dva body, se Lehečka vrátil do Česka. Naordinoval si pauzu před dalšími akcemi. "Musel jsem vynechat turnaj v Tokiu. Při té americké šňůře, která byla zakončená úspěchem v Delray Beach, jsem byl přes dva měsíce v USA a tělo už bylo rozbité. Nyní se dostávám do kupy a pořád ještě bojuju s jet lagem. Jsem ale rád, že jsme to tam zvládli a mohu si pár dní odpočinout, než se začnu připravovat na další turnaj," doplnil Lehečka. Tím by pro něj mělo být Masters v Šanghaji na začátku října.
