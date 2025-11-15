Alcaraz může padnout, porážka Sinnera by byla šokem. Bude očekávané finále Turnaje mistrů?
Sinner – De Minaur | 14:30 SEČ
Jannik Sinner pokračuje ve své fenomenální jízdě na halových betonech a v posledním zápase skupiny na Turnaji mistrů si poradil 6:3, 7:6 s již vyřazeným Benem Sheltonem. Svou letošní bilanci na krytých hardech tak upravil na 13:0, přičemž set povolil pouze Alexanderovi Zverevovi ve finále ve Vídni.
Do Turína dorazil 24letý Ital jako největší favorit a všechny tři zápasy vyhrál bez ztráty setu. O možnost zakončit sezonu coby světová jednička sice po stejné jízdě rivala Carlose Alcaraze přišel, nicméně dál může prodlužovat svou vynikající neporazitelnost na halových betonech. Navíc stále bojuje o to, aby navázal na Novaka Djokoviče, Rogera Federera a Lleytona Hewitta, kteří jako jediní v tomto století obhájili titul na Turnaji mistrů.
Loni v tomto dějišti naprosto dominoval a v žádném z deseti setů neztratil více než čtyři gamy. V semifinále závěrečného vrcholu sezony má stoprocentní bilanci 2:0, předloni zdolal ve třech setech Daniila Medveděva a loni nepovolil set Casperovi Ruudovi. Poslední porážku na halových betonech utrpěl předloni ve finále tohoto turnaje a od té doby vyhrál v těchto podmínkách všech 29 utkání.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Paříž, Vídeň, Peking, Wimbledon, Australian Open (triumf); US Open, Cincinnati, French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž, Vídeň (triumf)
Bilance: 56:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na halových betonech: 13:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 17:4 (kariérní 57:36)
Bilance v semifinále: 9:0 (kariérní 32:11)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf), US Open (finále)
Sinner – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 13:2
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance v semifinále: 2:0
Generálka: Vídeň (triumf), Paříž (triumf)
Cesta turnajem: Auger-Aliassime (7:5, 6:1), Zverev (6:4, 6:3), Shelton (6:3, 7:6)
Všichni aktéři skupiny Jimmyho Connorse nastupovali ve čtvrtek s možností postoupit do semifinále. Alex de Minaur byl v nejhorší pozici, protože potřeboval porazit ve dvou setech Taylora Fritze a pak musel fandit Carlosovi Alcarazovi, aby neprohrál s Lorenzem Musettim. Šestadvacetiletému Australanovi vyšel tento scénář na jedničku. Američana přehrál 7:6, 6:3 a Alcaraz pak splnil roli favorita.
Po bolestivé a těsné porážce s Musettim byl psychicky na dně a prohrál i svůj pátý kariérní zápas na Turnaji mistrů. O dva dny později si ale spravil chuť, když zdolal Fritze, slavil svůj první letošní skalp TOP 10 mimo týmové soutěže a prošel do semifinále. Tímto výsledkem si stoprocentně musel zvednout sebevědomí.
Teď ale přijde pravděpodobně nejtěžší možná výzva na probíhajícím Turnaji mistrů. A sice porazit Sinnera, na kterého recept nikdy nenašel. Navíc na halovém betonu. S Italem prohrál všech 12 dosavadních soubojů a jedná se o jednu z nejvíce jednoznačných vzájemných bilancí na mužském okruhu.
De Minaur – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Washington (triumf); Rotterdam (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (finále)
Bilance: 56:23
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na halových betonech: 12:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:10 (kariérní 20:60)
Bilance v semifinále: 2:3 (kariérní 19:11)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)
De Minaur – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 1:5
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: skupina
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Vídeň (semifinále), Paříž (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Alcaraz (6:7, 2:6), Musetti (5:7, 6:3, 5:7), Fritz (7:6, 6:3)
Vzájemná bilance: Sinner vede 12:0. De Minaur byl velmi blízko vyřazení už ve skupině, ale i díky svým kvalitám si vybojoval druhou šanci. Jenže teď má před sebou nejtěžší možný zápas a očekává se, že obhájce titulu Sinner bez problémů potvrdí roli obrovského favorita.
Alcaraz – Auger-Aliassime | 20:30 SEČ
Carlos Alcaraz už si jeden ze svých cílů pro letošní Turnaj mistrů splnil. Ve skupinové fázi totiž vyhrál všechny tři zápasy, což mu stačí, aby se udržel na postu světové jedničky a přezimoval na něm. Dalším jeho úkolem bude poprvé překročit semifinále tohoto podniku. Dvaadvacetiletý Španěl totiž ještě nikdy nebyl ve finále závěrečného vrcholu sezony.
Takový fakt může být pro mnohé překvapivý, když se podíváme na jeho úspěchy na těch největších turnajích. Debut si tady odbyl předloni a jasně prohrál semifinále s Novakem Djokovičem. Loni naopak ztroskotal již ve skupině. Posledním španělským šampionem Turnaje mistrů je Alex Corretja (Hannover 1998) a finalistou Rafael Nadal (Londýn 2013).
Aktuální lídr žebříčku bezpochyby ukázal svou všestrannost napříč všemi povrchy, nicméně na halových betonech je stále nejvíce zranitelný. Ačkoli už mnohokrát triumfoval na venkovních hardech, antuce i trávě, na krytých tvrdých površích na nejvyšším okruhu zatím dokázal kralovat pouze letos v Rotterdamu.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Tokio, US Open, Cincinnati, Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Wimbledon, Barcelona (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (triumf)
Bilance: 70:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na halových betonech: 9:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 16:3 (kariérní 51:23)
Bilance v semifinále: 10:1 (kariérní 31:12)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (finále), US Open (triumf)
Alcaraz – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 6:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2023, 2025)
Loňský výsledek: skupina
Bilance v semifinále: 0:1
Generálka: Paříž (2. kolo)
Cesta turnajem: De Minaur (7:6, 6:2), Fritz (6:7, 7:5, 6:3), Musetti (6:4, 6:1)
Félix Auger-Aliassime nastoupil ve skupinové fázi jako poslední a svedl v pátek večer přímý souboj o semifinále s dvojnásobným šampionem Alexanderem Zverevem. Pevnější nervy měl nakonec 25letý Kanaďan, který lépe ustál koncovky setů, odvrátil všechny čtyři brejkboly a německého favorita přemohl 6:4, 7:6.
Zatímco Alcaraz je na halových betonech nejvíce zranitelný, Auger-Aliassime si přesně v těchto podmínkách libuje a je v nich hrozbou pro kohokoli na tour. A teď se díky postupu do semifinále Turnaje mistrů nejspíše poprvé v kariéře objeví v TOP 5 žebříčku, pokud Alex de Minaur senzačně neskolí Jannika Sinnera v semifinále a případně Turnaj mistrů neovládne.
Právě on posbíral v letošní sezoně i v této dekádě nejvíce výher na halových betonech na hlavní tour. Letos to má v těchto podmínkách 17:4, což zahrnuje triumfy v Montpellieru a Bruselu a finále na Masters v Paříži. Ještě před pár měsíci to vypadalo, že se nemůže na Turnaj mistrů kvalifikovat, ale v poslední době se ohromně zlepšil.
Auger-Aliassime – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brusel, Montpellier, Adelaide (triumf); Paříž, Dubaj (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Brusel, Montpellier (triumf); Paříž (finále)
Bilance: 50:24
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na halových betonech: 17:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 7:6 (kariérní 25:46)
Bilance v semifinále: 5:5 (kariérní 19:18)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (semifinále)
Auger-Aliassime – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 3:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Brusel (triumf), Basilej (čtvrtfinále), Paříž (finále)
Cesta turnajem: Sinner (5:7, 1:6), Shelton (4:6, 7:6, 7:5), Zverev (6:4, 7:6)
Vzájemná bilance: Alcaraz vede 4:3. Pokud Auger-Aliassime odloží veškerou nervozitu, bude psychicky silnější než obvykle a předvede jeden ze svých nejlepších výkonů, může favorizovaného Alcaraze v těchto podmínkách skolit. Vlastně si oba skalpy Alcaraze v dohraných zápasech připsal právě na krytých hardech, a to v Davis Cupu 2022 a ve stejném roce v Basileji.
Zajímavostí může být i fakt, že Auger-Aliassime v letošní sezoně utrpěl jen dvě porážky v dohraných duelech na halových betonech. V obou případech ho porazil Jannik Sinner. Alcaraz je psychicky silnější než Auger-Aliassime a právě to by mohlo tento semifinálový souboj rozhodnout.
Sobotní program
INALPI ARENA (od 11:30 SEČ)
1. Bolelli/Vavassori (7-It.) - Heliövaara/Patten (2-Fin./Brit.)
2. Sinner (2-It.) - De Minaur (7-Austr.) / nejdříve ve 14:30 SEČ
3. Salisbury/Skupski (5-Brit.) - Cash/Glasspool (1-Brit.) / nejdříve v 18:00 SEČ
4. Alcaraz (1-Šp.) - Auger-Aliassime (8-Kan.) / nejdříve ve 20:30 SEČ
