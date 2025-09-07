Alcaraz o klíčovém momentu: Bál jsem se, nebudu lhát. Proto jsem se smál
Dvaadvacetiletý Španěl je nyní šestinásobným grandslamovým šampionem – dvakrát triumfoval na French Open, dvakrát ve Wimbledonu a nyní i dvakrát na US Open.
Ke svému nejnovějšímu úspěchu mu osobně pogratulovala i tenisová legenda Rafael Nadal. Výhra v New Yorku zároveň posunula Alcaraze zpět na čelo žebříčku ATP. Předstihl Sinnera a na kontě má už 23 titulů ATP, z toho sedm získal v aktuální sezoně.
V závěru finále proti italskému soupeři ale přece jen ukázal náznaky nervozity. Poté, co na vlastním servisu neproměnil dva mečboly, přiznal v rozhovoru pro ESPN:
"Bál jsem se! Nebudu lhát. Úsměv mi hodně pomohl uvolnit napětí a nervy, které jsem měl. Díky tomu to vypadalo, že si ten moment užívám. A ono to tak i je. Líbí se mi tyhle chvíle a výzvy. Když přijdou nejtěžší okamžiky zápasu, mám je rád," říkal Alcaraz.
"Přistupuju k tomu tak, že co se má stát, to se stane. Proto se usmívám. Pak jsem o to radši, když v takový moment ukážu svůj nejlepší tenis. Je to finále grandslamu, je třeba si to užít."
Možná si v ten okamžik Španěl vybavil letošní finále French Open, kde se role obrátily – tehdy to byl Sinner, kdo ztratil tři mečboly a nakonec přišel o titul. V New Yorku ale Alcaraz nenechal nic náhodě.
Tímto vítězstvím se znovu potvrdilo, že Alcaraz a Sinner si grandslamové tituly mezi sebou dělí nejen letos, ale i v minulé sezóně. Španěl jich má dohromady na svém kontě již šest, italská hvězda čtyři.
Ve vzájemné bilanci má celkem jasně navrch Alcaraz, když z patnácti zápasů ovládl deset.
Útok na Nadalův rekord. Chci kariérní grandslam, říká Alcaraz
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře