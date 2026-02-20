Alcaraz reagoval na hádku i varování: Absurdní a směšné, nedává to smysl

DNES, 11:00
Rozhovory 11
Carlos Alcaraz (22) na sebe ve čtvrtek upozornil hádkou s umpirovou rozhodčí Marijou Čičakovou během čtvrtfinálového utkání na probíhajícím turnaji v katarském Dauhá. Aktuální lídr žebříčku se rozčiloval kvůli varování za porušení pravidel a sprostě nadával. Španěl si nebral servítky ani na tiskové konferenci a celou situaci označil za absurdní a směšnou.
Profily hráčů
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz si stěžoval na pravidlo o časovém limitu (© NOUSHAD THEKKAYIL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Alcaraz byl hodně naštvaný. Po jedné z maratonských výměn v prvním setu totiž dostal od umpirové rozhodčí varování za překročení časového limitu mezi jednotlivými body a s Marijou Čičakovou se i pohádal. Poté směrem do hlediště prohlásil, že pravidla ATP vždycky stojí za ho*no.

Frustrace aktuální světové jedničky se ještě víc prohloubila po prohraném setu. Možná ale právě ta mu nakonec pomohla čtvrtfinálovou bitvu s Karenem Chačanovem otočit. Incident měl nicméně dohru i na tiskové konferenci.

"Upřímně si myslím, že tohle pravidlo o časovém limitu je absurdní. Po velmi náročném bodu, který jsem zakončil na síti, jsem se rychle vydal pro ručník a prakticky mi nezbýval žádný čas. Ona (Čičaková) mi řekla, že čas zastavila, ale ani tak jsem neměl dostatek času. Za mě to nedává smysl," popisoval Alcaraz situaci novinářům.

Podle čerstvého vítěze Australian Open narušuje časový limit více faktorů. "Publikum v tu chvíli pořád křičelo a fandilo, což také způsobuje zpoždění. Když jsem se podíval na hodiny, zbývaly mi tři nebo čtyři vteřiny. Neměl jsem dost času se připravit na servis a rozhodčí mi dala varování. Osobně si myslím, že by se mělo tohle pravidlo přehodnotit. V takto těžkých zápasech se tohle děje pořád a za mě je to směšné."

Alcaraz věří, že podobný názor mají i jeho kolegové na tour. "Ano, spousta hráčů to cítí stejně. Někteří z nich jsou rychlejší a jiní mají pomalejší rutiny. Snažím se přizpůsobit nejvíc, jak je to možné, a respektovat časový limit. Takže si třeba vyžádám od sběračů méně míčů a pohybuju se rychleji, když vidím, že mám méně času."

Na přístup ATP si stěžoval třeba i ohledně nabitého kalendáře, teď se mu nelíbí pravidlo o časovém limitu. "ATP pořád říká, že chce přilákat více lidí do světa tenisu a rozšířit publikum. Pokud nám ale nedovolí víc času mezi jednotlivými body, tak bude těžké hrát nejlepší tenis. Myslím si, že i umpiroví rozhodčí by měli být flexibilnější a dát nám víc času."

Naštvaný Alcaraz sprostě nadával

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

11
Přidat komentář
Sincaraz
20.02.2026 12:13
Čaro dobrého, pohodového chlapca vyfučalo ... Ono to tak býva, že je ľahko byť v pohode, keď sa darí a ťažšie neprejaviť frustráciu, keď sa darí menej
Reagovat
miss_tenis
20.02.2026 12:53
Rucniky behem gemu bych zakazala a alcaraz je falesne pohodovej. Ta rozhodci by mu mela dat na zadek rakoskou.
Reagovat
Krisboy
20.02.2026 12:02
Ano, Karle, brát si od sběračů méně míčků je jedna z možností.
Vzpomeň má Pistol Peta. Ten vzal první míček kterej dostal, jednou z ním klepnul o zem a už to střílel.
Reagovat
Blondie
20.02.2026 11:53
Mno jo, Carlito, ale pro nás diváky je určitě zajímavější, když musíte trošku hnout kostrou než sledovat ty meditace před servisem :-)
Reagovat
Sincaraz
20.02.2026 12:14
Swiatek neskutočne dlho medituje pred servisom, aj si čosi hundre popod nos a to už je v náznaku náprahu
Reagovat
JLi
20.02.2026 11:28
Kubík zdolal aktuální trojku, dvojku a právě tato jednička mu chybí, tak už se třese předem.
Reagovat
Mony
20.02.2026 11:21
Někdy to nevyjde, i když nezdržuješ, no..alespoň máme o čem psát
Reagovat
pantera1
20.02.2026 11:14
Chce si udržet pozici lídra žebříčku a kasírovat GS tituly a bojí se prohry, která zákonitě musí přijít a možná, už teď ve finále. Tak mu jedou nervy, sice zbytečně ale jedou, jak se mu nedaří a je pod tlakem. Stinné stránky povahy, občas musí vyplout na povrch.
Reagovat
Mantra
20.02.2026 11:05
Začíná se hrabat v shitech, měl by se na to vysrat. Hlavně by se měl omluvit Cicak, že si na ní chladil žáhu. Zbytečně.
Reagovat
JLi
20.02.2026 12:04
To je vtipné jak se sere po cizácky.
Reagovat
Mantra
20.02.2026 12:20
mierda
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist