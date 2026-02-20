Alcaraz reagoval na hádku i varování: Absurdní a směšné, nedává to smysl
Alcaraz byl hodně naštvaný. Po jedné z maratonských výměn v prvním setu totiž dostal od umpirové rozhodčí varování za překročení časového limitu mezi jednotlivými body a s Marijou Čičakovou se i pohádal. Poté směrem do hlediště prohlásil, že pravidla ATP vždycky stojí za ho*no.
Frustrace aktuální světové jedničky se ještě víc prohloubila po prohraném setu. Možná ale právě ta mu nakonec pomohla čtvrtfinálovou bitvu s Karenem Chačanovem otočit. Incident měl nicméně dohru i na tiskové konferenci.
"Upřímně si myslím, že tohle pravidlo o časovém limitu je absurdní. Po velmi náročném bodu, který jsem zakončil na síti, jsem se rychle vydal pro ručník a prakticky mi nezbýval žádný čas. Ona (Čičaková) mi řekla, že čas zastavila, ale ani tak jsem neměl dostatek času. Za mě to nedává smysl," popisoval Alcaraz situaci novinářům.
Podle čerstvého vítěze Australian Open narušuje časový limit více faktorů. "Publikum v tu chvíli pořád křičelo a fandilo, což také způsobuje zpoždění. Když jsem se podíval na hodiny, zbývaly mi tři nebo čtyři vteřiny. Neměl jsem dost času se připravit na servis a rozhodčí mi dala varování. Osobně si myslím, že by se mělo tohle pravidlo přehodnotit. V takto těžkých zápasech se tohle děje pořád a za mě je to směšné."
Alcaraz věří, že podobný názor mají i jeho kolegové na tour. "Ano, spousta hráčů to cítí stejně. Někteří z nich jsou rychlejší a jiní mají pomalejší rutiny. Snažím se přizpůsobit nejvíc, jak je to možné, a respektovat časový limit. Takže si třeba vyžádám od sběračů méně míčů a pohybuju se rychleji, když vidím, že mám méně času."
Na přístup ATP si stěžoval třeba i ohledně nabitého kalendáře, teď se mu nelíbí pravidlo o časovém limitu. "ATP pořád říká, že chce přilákat více lidí do světa tenisu a rozšířit publikum. Pokud nám ale nedovolí víc času mezi jednotlivými body, tak bude těžké hrát nejlepší tenis. Myslím si, že i umpiroví rozhodčí by měli být flexibilnější a dát nám víc času."
Naštvaný Alcaraz sprostě nadával
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Vzpomeň má Pistol Peta. Ten vzal první míček kterej dostal, jednou z ním klepnul o zem a už to střílel.