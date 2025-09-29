Alcaraz se pomstil Fritzovi za Laver Cup. Po zranění dobyl Tokio a má už osmý letošní titul
Alcaraz – Fritz 6:4, 6:4
Úvodní tři vzájemné souboje patřily celkem jasně Alcarazovi. Před necelými dvěma týdny v Laver Cupu ovšem nečekaně dominoval Fritz, takže španělský supertalent měl po očividném zklamání o motivaci postaráno. Favorizovaného aktuálního lídra žebříčku nerozhodil ani ten fakt, že se finále v Tokiu uskutečnilo pod zataženou střechou.
V halovém prostředí se majiteli šesti grandslamových titulů obvykle moc nedaří a hned v prvním gamu na servisu musel likvidovat brejkbol. Tuto výzvu ustál a soupeře k další příležitosti na brejk nepustil. Sám jich měl naopak v úvodním dějství celkem šest a proměnil až tu poslední za stavu 4:4. Následně set bez problémů dopodával.
Fritz si před začátkem následující sady nechal ošetřit problém v oblasti levého stehna, do dalšího setu vstoupil tím nejhorším možným způsobem a prohrával 0:2. Skóre mohl srovnat, nicméně Alcaraz si poradil i s druhou brejkbolovou hrozbou v zápase a navýšil na 3:1. Američan v následujících minutách nedokázal vzdorovat a dostal se do manka dvou brejků. Jeho soupeř mu ale ještě dal naději, když na první pokus utkání nedopodával. Další zaváhání ovšem nepřipustil.
Alcaraz si hned v úvodním setu na turnaji zranil kotník a nebylo jisté, zda nastoupí k zápasu druhého kola. Největší favorit se ale rozhodl ve svém debutu v Tokiu pokračovat a dobře udělal. Kromě odvety proti Fritzovi se mu podařila odplata i v semifinále s Casperem Ruudem, s nímž prohrál loni na Turnaji mistrů a jako jediným ztratil na japonské akci set.
Rodák z El Palmaru postoupil už na devátém turnaji v řadě do finále. Tato série trvá od šokujícího nezdaru v úvodním zápase na březnovém Masters v Miami. Úřadující šampion French Open a US Open získal už osmý letošní titul a celkovou finálovou bilanci upravil na 24:7.
Po skončení US Open se mu obvykle ve zbytku sezony nedařilo. Tento triumf je jeho teprve druhým kariérním v tomto období. Loni shodou okolností kraloval právě v tomto týdnu, když ve finále souběžně hraného podniku v Pekingu udolal v tie-breaku rozhodujícího setu největšího rivala Jannika Sinnera.
Fritz si naopak zhoršil svou kariérní bilanci ve finálových duelech na 10:9. V letošní sezoně bojoval o titul potřetí a na rozdíl od menších travnatých turnajů ve Stuttgartu a Eastbourne neuspěl.
Zároveň nepřekročil svůj stín a pořád na klasických turnajích jasně nestačí na silné trio Novak Djokovič (vzájemná bilance 0:11), Alcaraz (0:3 nepočítaje Laver Cup) a Sinner (1:4, čtyři prohry v řadě). Finalista loňského US Open se nicméně díky vystoupení v Tokiu, kde v roce 2022 naopak finále vyhrál, posune zpátky na čtvrté místo žebříčku před Djokoviče.
Oba teď čeká přesun do Číny. Již ve středu totiž vypukne hlavní soutěž Masters v Šanghaji, kde mají v prvním kole volný los a začnou nejdříve v pátek.
Výsledky turnaje ATP 500 v Tokiu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře