Alcaraz urval klíčový duel a fantastickou bitvu! Na Turnaji mistrů udolal famózního Fritze
Alcaraz – Fritz 6:7, 7:5, 6:3
Na začátku zápasu se nemohl ani jeden z aktérů opřít o servis. Všechny úvodní čtyři gamy nabídly minimálně jednu brejkbolovou příležitost a Alcaraz za stavu 1:1 na returnu uspěl. Náskok brejku ale okamžitě ztratil a Fritz díky agresivní hře vyrovnal.
Další kritický moment na podání musel Alcaraz řešit v osmém gamu, kdy úspěšně odvrátil obě brejkbolové hrozby. Nakonec 72minutový maratonský set rozhodl až tie-break. V něm hrál Američan naprosto bezchybně a Španěl naopak několik minel spáchal. Fritz, který prohrál všechny tři předchozí duely s Alcarazem na klasických turnajích, tak získal zkrácenou hru jednoznačně 7:2.
Zatímco Fritz si od poloviny úvodního dějství hájil svůj servis suverénně, Alcaraz se do dalších komplikací dostal v páté hře druhého setu. V maratonském gamu s osmi shodami zlikvidoval dva brejkboly soupeře a upravil skóre na 3:2. Aktuální lídr žebříčku se pak při vedení 4:3 po dlouhé době propracoval k brejkbolu, ale nedokázal zreturnovat dělové podání.
V této sadě se k brejku párkrát schylovalo, nicméně diváci se ho nakonec dočkali až ve chvíli, kdy se pomalu připravovali na další tie-break. Alcaraz měl za stavu 6:5 i díky štěstí a chybám Fritze hned tři setboly v řadě. Na ten druhý zahrál vynikající prohoz a po více než dvou hodinách boje si vynutil rozhodující dějství.
V něm byl Alcaraz lepší a v pátém gamu vedl po chybách Fritze 40:0 na returnu. Jedinečnou příležitost si ujít nenechal a Američanovi potřetí v zápase sebral servis. Náskok si pohlídal a po skoro třech hodinách dokráčel k velmi důležité výhře. Mečboly měl už na returnu, dokonce tři.
Dost pravděpodobně byl tento duel klíčovým ve skupině Jimmyho Connorse, v níž jsou Alcaraz a Fritz největšími adepty na postup do semifinále. Poražený z tohoto utkání nejspíše bude v sobotním semifinále čelit úřadujícímu šampionovi Jannikovi Sinnerovi, od nějž se očekává prvenství ve druhé základní skupině.
Pro Alcaraze má toto vítězství velmi důležitý význam také v boji o post světové jedničky na konci sezony. O ten usiluje i Sinner a Alcarazovi bude stačit, když ve čtvrtek splní roli favorita proti debutantovi a náhradníkovi Lorenzovi Musettimu. Navíc může už večer slavit postup do semifinále, pokud Alex de Minaur porazí Musettiho.
Alcarazovi se na Turnaji mistrů zatím nedaří. Při debutu na této akci v roce 2023 jasně prohrál semifinále s Novakem Djokovičem a loni ztroskotal již ve skupině. Letos měl problémy i v úvodním zápase s De Minaurem a jeho zranitelnost na halových betonech se ukázala také v souboji s mnohem nebezpečnějším Fritzem.
Fritz nastupoval k tomuto utkání jako výrazný outsider, nicméně měl šanci překročit svůj stín, což se mu nakonec navzdory výbornému výkonu nepodařilo. Svou bilanci se světovými jedničkami upravil na 1:13, porazit dokázal jen právě Alcaraze před pár týdny v exhibičním Laver Cupu.
Američanovi se na rozdíl od Alcaraze na Turnaji mistrů v Turíně náramně daří. Debut v roce 2022 dotáhl do semifinále, ve kterém těsně podlehl Djokovičovi, a loni v tomto dějišti padl pouze se Sinnerem (ve skupině a ve finále).
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře