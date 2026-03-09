Alcaraze bolest kotníku nezastavila. Předvedl parádní obrat a udržel neporazitelnost
Alcaraz – Rinderknech 6:7, 6:3, 6:2
Alcaraz v zápase třetího kola v Indian Wells proti Rinderknechovi zahrál několik neskutečných úderů. To však na agresivně hrajícího Francouze, který se často snažil chodit na síť, dlouho nestačilo. V sedmém gamu si Španěl po skvělém prohozu z forhendu vypracoval dva brejkboly v řadě, šanci však nevyužil a za chvíli byl ve stejných problémech na vlastním podání. Znovu ale vytáhl parádní vítězný míč a dokázal srovnat.
Sada dospěla až do tie-breaku, ve kterém byl od začátku aktivnější 28. hráč světa a po vítězném returnu vedl už 5:2 a měl k dispozici dva servisy na ukončení setu. Závěr sady dokázal Alcaraz ještě zkomplikovat, po perfektním zkrácení hry dorovnal na 5:5 a následně se dostal k setbolu. Ten ale nevyužil a sadu ještě ztratil. Rinderknech zahrál vítězný volej na síti a poté forhend set získal pro sebe. Se Španělem tak přerušil sérii devíti prohraných dějstvích v řadě.
Sebevědomě hrající Francouz se dokázal ještě o krok přiblížit životnímu skalpu, když hned v úvodní hře druhé sady sebral světové jedničce podání. Alcaraz však předvedl povahu bojovníka i svůj obrovský talent. Po bekhendovém lobu srovnal na 1:1 a začal zápas otáčet. Tři brejkboly v následujícím gamu ještě nevyužil, další šanci za stavu 3:2 už ale proměnil a získal náskok brejku. Při returnu však špatně došlápl a znatelně ucítil bolest kotníku. Další parádičky předvedl při setbolu a publikum nadšením explodovalo.
Španěl se rozjel a rozhodující dějství začal brejkem, který slavil po skvělém bekhendovém prohozu. Aktuální dominanci na kurtu ještě potvrdil dalším ziskem Francouzova podání a odskočil na 4:1. Vítězným forhendem proměnil hned první mečbol a radoval se z vydřeného postupu do osmifinále. Proti Rinderknechovi na kurtu strávil téměř dvě a půl hodiny a vyhrál i šestý vzájemný duel.
Ke špatnému došlápnutí a bolesti kotníku se ještě vyjádřil po zápase a ujistil fanoušky, že se zřejmě nejedná o velký problém. "Řekl bych, že je to dobré. Podíváme se na to společně s mým fyzioterapeutem a uvidíme. Ale ve třetím setu jsem mohl normálně běhat. Takže doufám, že to zítra bude úplně v pořádku," komentoval po zápase.
Alcaraz tak protáhl letošní neporazitelnost už na 15 utkání. Na Australian Open získal kariérní grandslam a triumfoval také v Dauhá. Na tvrdých površích pod otevřenou střechou vyhrál už 33 duelů v řadě od loňské porážky v Miami. O čtvrtfinále si zahraje s Norem Casperem Ruudem.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
