Americké tenistky postoupily poprvé od roku 2018 do finále BJK Cupu

DNES, 20:42
Tenistky Spojených států amerických postoupily poprvé od roku 2018 do finále Poháru Billie Jean Kingové. Rekordmanky soutěže zdolaly na finálovém turnaji v Šen-čenu v semifinále Británii už po dvouhrách a v neděli se o 19. titul střetnou s obhájkyněmi prvenství Italkami.
Jessica Pegulaová a kapitánka Lindsay Davenportová se radují z postupu (@ ČTK / AP / Andy Wong)

Američanky navedla na vítěznou cestu světová osmnáctka Emma Navarrová, jež výhrou 3:6, 6:4, 6:3 splnila roli favoritky proti Sonay Kartalové.

Postupový bod pak přidala sedmička žebříčku Jessica Pegulaová po obratu s Katie Boulterovou, kterou zdolala 3:6, 6:4, 6:2. Britky vypadly v semifinále během čtyř let potřetí.

Spojené státy získaly poslední ze svých rekordních 18 titulů v roce 2017. Finále hrály ještě o rok později a v Praze podlehly domácímu českému týmu.

Pavel Novotný, ČTK
