Americké tenistky postoupily poprvé od roku 2018 do finále BJK Cupu
Američanky navedla na vítěznou cestu světová osmnáctka Emma Navarrová, jež výhrou 3:6, 6:4, 6:3 splnila roli favoritky proti Sonay Kartalové.
Postupový bod pak přidala sedmička žebříčku Jessica Pegulaová po obratu s Katie Boulterovou, kterou zdolala 3:6, 6:4, 6:2. Britky vypadly v semifinále během čtyř let potřetí.
Spojené státy získaly poslední ze svých rekordních 18 titulů v roce 2017. Finále hrály ještě o rok později a v Praze podlehly domácímu českému týmu.
