USA se vyhnuly dalšímu krachu. I díky odvráceným mečbolům jsou v semifinále BJKC
Kazachstán – USA 1:2
Američanky byly potenciálně dvakrát jediný míček od vyřazení. V úvodní dvouhře totiž nastoupily Navarrová s Putincevovou a druhá jmenovaná měla dva mečboly. Kazachstánka sice nedopodávala první set a nakonec jej ztratila poměrem 5:7, nicméně skóre srovnala a v rozhodujícím dějství vedla o brejk a měla náskok 6:4 v tie-breaku.
Navarrová ovšem dokázala sérii dvou mečbolů zlikvidovat a dramatickou zkrácenou hru nakonec urvala poměrem 8:6. Putincevovou po dvou a půl hodinách boje udolala 7:5, 2:6, 7:6 a poslala Spojené státy do vedení 1:0.
O postupu Američanek mohla rozhodnout v souboji hráček TOP 10 žebříčku Pegulaová. Světová sedmička ale vůbec nestačila na Rybakinovou. Bývalá wimbledonská šampionka Rybakinová za pouhou hodinu a čtvrt stav utkání srovnala a druhý set trval jen 28 minut.
Rybakinová prohospodařila náskok 4:1 a v osmém gamu čelila brejkbolu. Koncovku prvního setu ale nakonec zvládla mnohem lépe, ve druhé sadě povolila své kolegyni z nejvyššího patra pořadí jen jeden game a slavila hladké vítězství 6:4, 6:1.
O dalších semifinalistkách tak musela rozhodnout čtyřhra, do níž nastoupily Rybakinová s Putincevovou a Pegulaová s aktuální deblovou světovou jedničkou Taylor Townsendovou. Zatímco v úvodní sadě Američanky dominovaly, v té následující musely dohánět manko 1:4 a odvracet dva setboly. Za hodinu a 25 minut dokráčely k výhře 6:2, 7:6.
Spojené státy se v sobotním semifinále utkají s Japonskem, nebo Velkou Británií. V pátek se v čínském Shenzhenu o místo v nedělním finále poperou obhájkyně titulu Italky a Ukrajina.
