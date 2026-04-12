Andrejevová otočila bitvu s Potapovovou a v Linci slaví pátý kariérní triumf

DNES, 16:30
WTA Linec - Mirra Andrejevová (18) ovládla turnaj v Linci, když si ve finálovém zápase poradila s Rakušankou Anastasií Potapovovou (25) po třísetové bitvě 1:6, 6:4 a 6:3. Ruská tenistka se tak v novém vydání žebříčku posune na deváté místo, jejím maximem zůstává pátá příčka.
Andreeva Mirra
Potapova Anastasia
Mirra Andrejevová a Anastasia Potapovová po finálovém duelu v Linci (@ ARBARA GINDL / APA / AFP / Profimedia)

Andrejevová – Potapovová 1:6, 6:4, 6:3

V roli jasné favoritky vstupovala do finálového duelu s Potapovovou světová desítka Andrejevová. Hned v prvním setu však Ruska poznala, proč její ještě nedávná krajanka Potapovová, nyní reprezentující Rakousko, neztratila na turnaji ani set. V úvodním dějství totiž na kurtu zcela jednoznačně vládla právě ona.

Potapovová, které v žebříčku patří až 97. příčka, vlétla do utkání ve velkém stylu. Hned první podání soupeřky šlo na její stranu a ujala se vedení 2:0. Poté sice favorizovaná Andrejevová snížila, to ale bylo v prvním setu z její strany všechno. Rodačka ze Saratova svou soupeřku přehrála v agresivitě i přesnosti a když za stavu 3:1 znovu uspěla na příjmu, bylo o výsledku úvodní sady prakticky rozhodnuto.

Andrejevová koncovku nevypustila, ve zbývajících dvou gamech pokaždé dostala svou soupeřku do shody, na výsledkovou tabuli už ale žádný další game nezapsala a po necelé půlhodině hry schytala nečekaný výprask 1:6.

Vítězka čtyř turnajů na okruhu se ale mizerným úvodem nenechala rozhodit. Od stavu 1:1 ve druhém setu dvakrát za sebou prolomila soupeřčin servis, a i když sama o jeden přišla, na pohodlnou výhru 6:4 a srovnání stavu jí to stačilo. V rozhodující sadě se rozpoutal velký boj svázaný nervozitou z obou stran. Jako první přišla v páté hře o podání Rakušanka, Andrejevová ale nabídnutou šanci nevyužila a brejk nepotvrdila.

Divoký průběh však pokračoval dalším ztraceným servisem Potapovové a tentokrát si už její favorizovaná soupeřka nabídnutou šanci ujít nenechala. Svůj game bez problémů získala a zvýšila na 5:3. O poslední zbytky naděje přišla Potapovová opět na svém servisu, o který potřetí v řadě přišla.

Andrejevová proměnila druhý mečbol a po dvou hodinách hry se mohla radovat z výhry po setech 1:6, 6:4, 6:3 a především pátého kariérního titulu, druhého v letošním roce.

Výsledky dvouhry žen na turnaji WTA 500 v Linci

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
chlebavevaju
12.04.2026 17:29
Ta nakynula s takovou bude do dvou let jak Ostapenko a místo kolekce bude fasovat plachtu.
pantera1
12.04.2026 17:40
Je pořád stejná, dívala jsem se na to. Potápka je extrémně vyschlá, proto hraje v té šprndě.
pantera1
12.04.2026 17:00
Gratulka Syslíkovi k výhře a titulu . Ta otočka pro ni byla důležitá.
Kuba4Win
12.04.2026 17:35
Škoda že teď tak utekla Muchové, na desáté místo teď ztrácí už přes 500 bodů před tím to bylo jen něco kolem 150 bodů
pantera1
12.04.2026 17:38
No jo, no. Kája to bude muset nahnat. Určitě to zvládne
Kuba4Win
12.04.2026 17:44
No nevím 500 bodu už je docela dost jestli bude objíždět jen takhle silně obsazené turnaje jako je Stuttgart a prakticky hned narazí na Gauff, Swiatek a podobně tak to asi chvíli potrvá. Ale uvidíme jestli vydrží zdravá tak by to klapnout mohlo.
PTP
12.04.2026 16:53
Hezká synchronní líbačka na titulní fotce
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

