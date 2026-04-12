Andrejevová otočila bitvu s Potapovovou a v Linci slaví pátý kariérní triumf
Andrejevová – Potapovová 1:6, 6:4, 6:3
V roli jasné favoritky vstupovala do finálového duelu s Potapovovou světová desítka Andrejevová. Hned v prvním setu však Ruska poznala, proč její ještě nedávná krajanka Potapovová, nyní reprezentující Rakousko, neztratila na turnaji ani set. V úvodním dějství totiž na kurtu zcela jednoznačně vládla právě ona.
Potapovová, které v žebříčku patří až 97. příčka, vlétla do utkání ve velkém stylu. Hned první podání soupeřky šlo na její stranu a ujala se vedení 2:0. Poté sice favorizovaná Andrejevová snížila, to ale bylo v prvním setu z její strany všechno. Rodačka ze Saratova svou soupeřku přehrála v agresivitě i přesnosti a když za stavu 3:1 znovu uspěla na příjmu, bylo o výsledku úvodní sady prakticky rozhodnuto.
Andrejevová koncovku nevypustila, ve zbývajících dvou gamech pokaždé dostala svou soupeřku do shody, na výsledkovou tabuli už ale žádný další game nezapsala a po necelé půlhodině hry schytala nečekaný výprask 1:6.
Vítězka čtyř turnajů na okruhu se ale mizerným úvodem nenechala rozhodit. Od stavu 1:1 ve druhém setu dvakrát za sebou prolomila soupeřčin servis, a i když sama o jeden přišla, na pohodlnou výhru 6:4 a srovnání stavu jí to stačilo. V rozhodující sadě se rozpoutal velký boj svázaný nervozitou z obou stran. Jako první přišla v páté hře o podání Rakušanka, Andrejevová ale nabídnutou šanci nevyužila a brejk nepotvrdila.
Divoký průběh však pokračoval dalším ztraceným servisem Potapovové a tentokrát si už její favorizovaná soupeřka nabídnutou šanci ujít nenechala. Svůj game bez problémů získala a zvýšila na 5:3. O poslední zbytky naděje přišla Potapovová opět na svém servisu, o který potřetí v řadě přišla.
Andrejevová proměnila druhý mečbol a po dvou hodinách hry se mohla radovat z výhry po setech 1:6, 6:4, 6:3 a především pátého kariérního titulu, druhého v letošním roce.
