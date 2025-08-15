Atmane slaví druhý skalp hráče TOP 10 v řadě. V Cincinnati si zahraje životní semifinále
Rune – Atmane 2:6, 3:6
Terence Atmane v Cincinnati nepřestává překvapovat a každým zápasem předvádí lepší výkon. Nebezpečný Francouz se skvělým leváckým servisem a drtivým forhendem vyřadil ve čtvrtfinále devátého hráče světa Holgera Runeho, který v předchozích zápasech na turnaji neztratil ani set.
Atmane poprvé sebral podání soupeři v dlouhém čtvrtém gamu, ve kterém využil až svůj pátý brejkbol a znovu uspěl na příjmu v osmé hře. V úvodu druhého dějství Francouz poprvé zaváhal na podání, manko brejku však rychle dohnal a za stavu 4:3 počtvrté v zápase prolomil Dánovo podání. Následně utkání dopodával a mečbol proměnil po vítězném forhendu.
Francouz přijel do Ohia jako 136. hráč světa a musel do kvalifikace, tu bez problémů zvládl a po třech výhrách bez ztráty setu postoupil do druhého kola. V něm se postaral o první překvapení, když vyřadil ve formě hrajícího Itala Flavia Cobolliho a rozjel se ke skvělým výkonům. V dalším zápase vyprovodil i brazilský talent Joaa Fonsecu.
V osmifinále si připsal dosud největší vítězství kariéry, když otočil duel se světovou čtyřkou Taylorem Fritzem, kterému oplatil loňské vyřazení z Šanghaje. Následně si připsal druhý skalp hráče TOP 10 proti Runemu a své první semifinále na nejvyšším okruhu si zahraje rovnou na tisícovkách. V Ohiu se kvalifikant takto daleko dostal naposledy před deseti lety, tehdy se to povedlo Alexandru Dolgopolovi.
Díky životnímu úspěchu se může těšit na premiérový posun do TOP 100. Vyletí minimálně o 67 pozic a bude nejhůře 69. hráčem světa. O finále a další obrovský skok žebříčkem si zahraje proti světové jedničce Janniku Sinnerovi.
Výsledky turnaje Masters 1000 v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře