Auger-Aliassime šokoval na US Open Zvereva. Ještě nekončím, hrozí Kanaďan
Zverev – Auger Aliassime 6:4, 6:7, 4:6, 4:6
"Je to skvělý pocit. Hraju tady už od roku 2018. Jsem stále mladý, ale už mám dost zkušeností. Snažím se na sobě stále pracovat, věřit si," řekl pětadvacátý nasazený Kanaďan po triumfu.
"Samozřejmě, že práce tady v New Yorku ještě není hotová. Ještě tady nekončím. Turnaj stále pokračuje, ale tohle pro mě hodně znamená. Mám za sebou hodně tvrdé práce, která se teď zúročuje," doplnil vítěz.
Na stadionu Louise Armstronga předvedl Auger-Aliassime agresivní tenis s častým přechodem na síť, kde získal 24 z 27 bodů. Zvereva udolal po třech hodinách a 48 minutách, přestože měl německý favorit v tie-breaku druhého setu setbol a mohl jít do vedení 2:0 na sety.
"Prvních pár gemů to bylo z mé strany velmi nervózní. Postupem času jsem se zklidnil a začal hrát výborný tenis, prakticky všechno se mi dařilo. Saša ale i tak podával neuvěřitelně, takže bylo těžké získat brejk," hodnotil Kanaďan.
"V tie-breaku jsem měl trochu štěstí, ale způsob, jakým jsem hrál ve třetm a čtvrtém setu, mi dodal hodně sebevědomí i do dalšího zápasu. Dnes jsem se cítil na kurtu skvěle," pochválil se vítěz.
Pro Auger-Aliassimea šlo o první vítězství nad soupeřem z elitní pětky žebříčku na grandslamu. Dosud měl proti hráčům z Top 5 bilanci 0:6. Jediné předchozí vítězství nad Zverevem zaznamenal na Wimbledonu v roce 2021.
Ve čtvrtém kole čeká pětadvacetiletého Kanaďana patnáctý nasazený Andrej Rubljov. Ruský tenista zvládl těžkou pětisetovou bitvu s Colemanem Wongem 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 a do vzájemného duelu s Augerem-Aliassimem půjde s jasnou bilancí 7:1.
"Myslím, že bych byl hlupák, kdybych tohle vítězství nevyužil. Dodalo mi to veliké sebevědomí," uvedl Auger-Aliassime.
"Bylo to fyzicky náročné, hodně sprintů, hodně forhendů. Pokusím se co nejlépe zregenerovat. Saša, Andrej – to jsou špičkoví hráči, kteří jsou už dlouhá léta na vrcholu. Ale já se v těchto zápasech určitě budu snažit bojovat o další výhru," zakončil Kanaďan.
