Auger-Aliassime šokoval na US Open Zvereva. Ještě nekončím, hrozí Kanaďan

DNES, 07:00
Aktuality 2
US OPEN - Felix Auger-Aliassime (25) se na grandslamech v letošní sezoně trápil. Na Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu skončil nejdál ve druhém kole. V New Yorku se ale postaral o velké překvapení – ve třetím kole US Open vyřadil třetího nasazeného Alexandra Zvereva (28) po setech 4:6, 7:6, 6:4, 6:4 a poprvé od roku 2021 postoupil na tomto turnaji do druhého týdne.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Auger Aliassime Felix
Alexander Zverev na US Open skončil ve třetím kole (@ CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH / EPA / Profimedia)

Zverev – Auger Aliassime 6:4, 6:7, 4:6, 4:6

"Je to skvělý pocit. Hraju tady už od roku 2018. Jsem stále mladý, ale už mám dost zkušeností. Snažím se na sobě stále pracovat, věřit si," řekl pětadvacátý nasazený Kanaďan po triumfu.

"Samozřejmě, že práce tady v New Yorku ještě není hotová. Ještě tady nekončím. Turnaj stále pokračuje, ale tohle pro mě hodně znamená. Mám za sebou hodně tvrdé práce, která se teď zúročuje," doplnil vítěz.

Na stadionu Louise Armstronga předvedl Auger-Aliassime agresivní tenis s častým přechodem na síť, kde získal 24 z 27 bodů. Zvereva udolal po třech hodinách a 48 minutách, přestože měl německý favorit v tie-breaku druhého setu setbol a mohl jít do vedení 2:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)


"Prvních pár gemů to bylo z mé strany velmi nervózní. Postupem času jsem se zklidnil a začal hrát výborný tenis, prakticky všechno se mi dařilo. Saša ale i tak podával neuvěřitelně, takže bylo těžké získat brejk," hodnotil Kanaďan.

"V tie-breaku jsem měl trochu štěstí, ale způsob, jakým jsem hrál ve třetm a čtvrtém setu, mi dodal hodně sebevědomí i do dalšího zápasu. Dnes jsem se cítil na kurtu skvěle," pochválil se vítěz.

Pro Auger-Aliassimea šlo o první vítězství nad soupeřem z elitní pětky žebříčku na grandslamu. Dosud měl proti hráčům z Top 5 bilanci 0:6. Jediné předchozí vítězství nad Zverevem zaznamenal na Wimbledonu v roce 2021.

Ve čtvrtém kole čeká pětadvacetiletého Kanaďana patnáctý nasazený Andrej Rubljov. Ruský tenista zvládl těžkou pětisetovou bitvu s Colemanem Wongem 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 a do vzájemného duelu s Augerem-Aliassimem půjde s jasnou bilancí 7:1.

"Myslím, že bych byl hlupák, kdybych tohle vítězství nevyužil. Dodalo mi to veliké sebevědomí," uvedl Auger-Aliassime.

"Bylo to fyzicky náročné, hodně sprintů, hodně forhendů. Pokusím se co nejlépe zregenerovat. Saša, Andrej – to jsou špičkoví hráči, kteří jsou už dlouhá léta na vrcholu. Ale já se v těchto zápasech určitě budu snažit bojovat o další výhru," zakončil Kanaďan.

Výsledky mužské dvouhry na US Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
com
31.08.2025 07:34
chudák Mlátička

smile Pavel Novotný, redaktor TenisPortal

Vítěz dvouhry mužů: Alexander Zverev
Po nepovedeném Wimbledonu se z tenisového dění na čas stáhl, v Cincinnati však ukázal, jak mu přestávka od tenisu prospěla. Nebýt zdravotních problémů mohl v semifinále potrápit Carlose Alcaraze mnohem víc. Během krátké přestávky řešil své psychické problémy s odborníky, čas trávil s rodinou, začal spolupracovat i se strýcem Rafaela Nadala Tonim. To vše mu pomohlo vrátit se do psychické pohody. Na US Open si před pěti lety zahrál finále, útok z Alcarazova a Sinnerova stínu pro něj může být tím ideálním, jak získat svůj první grandslamový titul. smilesmile
Reagovat
hanz
31.08.2025 07:19
Ale to snad NÉÉÉÉ...Sašenka nám vypadnul...JAK JE TOTO MOŽNÉ
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist