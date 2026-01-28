Australian Open: Sabalenková jde na nebezpečnou Svitolinovou, skončit může i Rybakinová
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 29. 1.
Semifinále žen
Sabalenková (1-) – Svitolinová (12-Ukr.) | Rod Laver Arena (09:30 SEČ)
Pegulaová (6-USA) – Rybakinová (5-Kaz.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)
Sabalenková – Svitolinová | 09:30 SEČ
Aryna Sabalenková se počtvrté v řadě probojovala do semifinále Australian Open a měla by ukončit letošní neporazitelnost Eliny Svitolinové.
Zápasové informace a forma
Sabalenková se ve čtvrtfinále vypořádala s takřka 40stupňovým horkem a ukončila pohádkovou jízdu teenagerky Ivy Jovicové. Americkou hvězdičku přehrála na centrálním dvorci Roda Lavera hladce 6:3, 6:0. Aktuální světová jednička tak na probíhajícím Australian Open stále neztratila set a vylepšila svou letošní bilanci na 10:0.
Včetně probíhajícího turnaje se na 12 z posledních 14 akcí dokázala dostat minimálně do semifinálové fáze, takže si pobyt v čele žebříčku rozhodně zaslouží. Od loňského února zaregistrovala šest finálových účastí na úrovni WTA 1000 či vyšší a ve čtvrtek by měla již čtvrtým rokem po sobě projít do finále Australian Open.
Rovněž Svitolinová na začátku letošní sezony exceluje. Ukrajinská tenistka má stejně jako Sabalenková bilanci 10:0 v tomto roce a do semifinále Australian Open postoupila bez ztráty jediného setu. Po cenných skalpech Diany Šnajderové a Mirry Andrejevové zničila ve čtvrtfinále 6:1, 6:2 mizerně hrající světovou trojku Coco Gauffovou.
Obrovskou radost musela mít nejen z výhry nad Gauffovou, ale také z překonání čtvrtfinálového bloku v tomto dějišti. Jejím předchozím maximem na Australian Open totiž bylo čtvrtfinále z let 2018-19 a 2025. Přitom tuto sezonu, kterou odstartovala triumfem v Aucklandu, začínala bez jediné výhry na individuálních turnajích od srpna.
Vzájemná bilance
Sabalenková dominuje 5:1. Většina z předchozích šesti vzájemných soubojů se uskutečnila na antuce. Včetně toho posledního loni na tisícovce v Madridu, kde Běloruska zvítězila ve dvou těsných setech.
Zajímavosti a fakta
Sabalenková sice nemá příliš lichotivou bilanci v semifinále grandslamů (7:6), nicméně z posledních sedmi takových zápasů jich šest vyhrála a na Australian Open je v této fázi stoprocentní (3:0).
Běloruská hráčka je teprve třetí nasazenou jedničkou za poslední dekádu, která do semifinále Australian Open postoupila bez ztráty setu.
Svitolinová bude útočit na své první grandslamové finále v kariéře. Na turnajích velké čtyřky hrála semifinále třikrát a neuspěla ve Wimbledonu 2019, na US Open 2019 ani ve Wimbledonu 2023.
Na kontě má celkem sedm skalpů světových jedniček, ovšem na tvrdém povrchu naposledy někoho takového porazila na Turnaji mistryň v Singapuru v roce 2017 (Simona Halepová).
Sázkařská analýza
Sabalenková je favoritkou nejen v tomto zápase proti nebezpečné soupeřce, ale také na celkový triumf. Pokud uspěje, získá už svůj třetí titul z Australian Open. Svitolinová pro ni může být v semifinálovém duelu hrozbou, jelikož je v této sezoně stejně jako Sabalenková neporažena. Dá se však předpokládat, že Ukrajinka bude při útoku na své první grandslamové finále nervózní.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)
Bilance: 10:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 10:0
Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:0 (kariérní 106:59)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 7:6)
Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 41:21)
Sabalenková – Australian Open
Kariérní bilance: 33:6
Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)
Loňský výsledek: finále
Bilance v semifinále: 3:0
Generálka: Brisbane (triumf)
Cesta turnajem: Rakotomangaová Rajaonahová (6:4, 6:1), Zhuoxuan Bai (6:3, 6:1), Potapovová (7:6, 7:6), (17) Mboková (6:1, 7:6), (29) Jovicová (6:3, 6:0)
Svitolinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)
Bilance: 10:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 10:0
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 45:57)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:3)
Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 23:25)
Svitolinová – Australian Open
Kariérní bilance: 34:12
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Auckland (triumf)
Cesta turnajem: Bucsaová (6:4, 6:1), Klimovičová (7:5, 6:1), (23) Šnajderová (7:6, 6:3), (8) M. Andrejevová (6:2, 6:4), (3) Gauffová (6:1, 6:2)
Pegulaová – Rybakinová | 11:00 SEČ
Jelena Rybakinová zaútočí na své druhé finále na Australian Open a mohla by zařídit reprízu souboje o titul z roku 2023. Jessica Pegulaová naopak hraje své první semifinále v Melbourne.
Zápasové informace a forma
Pegulaová se dostala do čtvrtfinálové fáze na Australian Open počtvrté v kariéře a poprvé ji dokázala překročit až v letošním roce. Američanka potkala svou už třetí krajanku na probíhajícím turnaji a ve středu si po hodině a 35 minutách poradila 6:2, 7:6 s chybující finalistkou posledních dvou majorů Amandou Anisimovovou.
Její letošní vystoupení v Melbourne je takřka perfektní a právě proti Anisimovové měla nejblíže k tomu, aby poprvé ztratila set. V úvodních třech zápasech neprohrála v žádném setu více než tři gamy a v osmifinále přehrála 6:3, 6:4 obhájkyni titulu Madison Keysovou. Na kontě má pět skalpů TOP 10 na grandslamech a dva zapsala v tomto týdnu.
Rybakinová je další semifinalistkou, která nemusela v předchozích pěti utkáních řešit ztrátu setu. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán zvládla bez problémů úvodní tři kola proti nenasazeným soupeřkám, v osmifinále smetla 6:1, 6:3 Elise Mertensovou a ve čtvrtfinále porazila 7:5, 6:1 světovou dvojku a rivalku Igu Šwiatekovou.
Za posledních 12 měsíců zaregistrovala celkem 10 postupů minimálně do semifinále, takže není pochyb o tom, že v TOP 5 světového pořadí figuruje naprosto zaslouženě. V loňské sezoně triumfovala ve Štrasburku, Ningbu a na prestižním Turnaji mistryň a nyní ji čeká útok na druhou kariérní finálovou účast na grandslamovém Australian Open.
Vzájemná bilance
Vyrovnáno 3:3. Rybakinová srovnala vzájemnou bilanci, když zvládla oba loňské souboje. Ty se uskutečnily v září v rámci finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové a v listopadu na Turnaji mistryň.
Zajímavosti a fakta
Pegulaová absolvuje své třetí kariérní semifinále na grandslamech. Obě předchozí odehrála na domácím US Open, kde předloni prošla do finále a loni naopak v této fázi neuspěla.
Před startem letošního Australian Open prohrála osm z 11 duelů s hráčkami TOP 10 na grandslamech. Teď ovšem může vyhrát už třetí takový zápas v řadě.
Rybakinová vyhrála svá úvodní dvě semifinále na grandslamech ve Wimbledonu 2022 a v roce 2023 tady na Australian Open. Naopak v tom třetím a zároveň posledním ve Wimbledonu 2024 úspěšná nebyla.
Bývalá wimbledonská šampionka si v předchozím kole proti Šwiatekové připsala svůj první skalp TOP 10 na grandslamech od Australian Open 2023.
Sázkařská analýza
Tento souboj mezi světovou pětkou a šestkou by měl být vyrovnanější než úvodní semifinále, v němž nastoupí Sabalenková a Svitolinová. Rybakinová bude plnit roli kurzové favoritky, nicméně toto utkání má všechny předpoklady k tomu, aby dospělo do rozhodujícího setu, který může skončit ve prospěch kterékoli z aktérek.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)
Bilance: 8:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 8:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 28:37)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)
Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 20:16)
Pegulaová – Australian Open
Kariérní bilance: 20:6
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Brisbane (semifinále)
Cesta turnajem: Zacharovová (6:2, 6:1), Kesslerová (6:0, 6:2), Selechmetěvová (6:3, 6:2), (9) Keysová (6:3, 6:4), (4) Anisimovová (6:2, 7:6)
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)
Bilance: 7:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 7:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 32:27)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:1)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 22:15)
Rybakinová – Australian Open
Kariérní bilance: 19:6
Nejlepší výsledek: finále (2023)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 1:0
Generálka: Brisbane (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Juvanová (6:4, 6:3), Gračovová (7:5, 6:2), Valentová (6:2, 6:3), (21) Mertensová (6:1, 6:3), (2) Šwiateková (7:5, 6:1)
Čtvrteční program | Přehled ženského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
*Bizonka. Zaslouzene SF. Hlavne je videt, ze udelala progres na svem servisu. To je asi nejvetsi prekvapeni, jestli jde o tuto hracku - takze turnajovy vysledek SF neni proste nahodny. Kdyz k tomu pripocteme jeji stabilni a konzistentni udery. neni se cemu divit, ze se nachazi pred branami Finale. Slabina je jeji nestalost v zaverecnych kolech velkych turnaju... staci aby protihracka ji nedala moznost hrat trochu svou hru, dostala ji z rytmu a potom ten tlak dela divy... ze tak silna konzistence hry se rychle rozpada... da se rict, ze v SF a pripadnem finale uvidime, jestli na tom aspektu vice zapracovala, coz je ale vetsi vyzva nez zapracovat na tom servisu, ktery je rozhodne zajimavejsi a lepsi...;-) Gratulace do Buffala Sabers...:-))
Rybka. Zaslouzene SF. U ni zadny progres neni. Nejdulezitejsim faktorem je, ze Vukov is Back... Iga udelala fatalni chybu, dneska si vzala tu svou oblibenou pauzicku, jako proc ne, mezi setami se muze uklidnit, vycistit hlavu, nabourava to rytmus protihracky, ktera musi cekat... jeeenze... behem pauze, kterou natahla, do ni Vukov natahl a napral motivacni kecy v tom svem stylu, ze ten druhy set byl ficak...;-)) Musim rict ze to je machr... jako co do ni vsechno byl schopny naprat, je az neuveritelne...:-)) .. Slabina tehle hracky je ze chybi viditelny progres, hodne tezi z cistych placek, jako super, silneho servisu...a moc se na to upina... protoze herne ustrnula, stale bojuje se sakem... nedokaze byt stabilni v delsich vymenach no a samozrejme slabinou velkou je nepritomnost Vukova v boxu...coz ale v SF nehrozi.
Postup: dam Rybakina, ale je mne to celkem jedno... jak vyhraje Jess za mne ok. ;-))
*Elina. Zaslouzene SF, a to co predvadi po materske, jestli jde o jeji vyvoj hry, tak pred tim se sklanim hluboce... jeji hra mnohem kosatejsi a jako hracka velmi vyzrala, myslim, ze tam je ten vliv Gaela se kterym trenuje. Velmi dobre crossy, zmeny rytmu, hraje hlavou, vice vnima souperku kde je, a tak dokaze vyuzit ten protipohyb. Hodne se posunula na returnu... dokaze reagovat na prubeh zapasu, zlepsila prechod na sako, stale velkou silou jsou BH po lajne. Slabinou je u ni servis, no a pokud ji nekdo narusi trochu rytmus hry, potrebuje vic cas ho nahodit...
*Aryna. Zaslouzene SF, dominuje WTA a ukazuje, ze se da zlepsovat hra... hodne se posunula... S Jovic udelala pouhou statistku, obcas mi prislo, ze to je az perfidni... ten stopball jak si s gracii pridrepla jak na nejakem balu a uzivala si to teda drsne... nektere voleje podobne... atd. Bylo videt ze po ni jde jak slepice po flusu a to ve vsech ohledech... Slabinou tehle hracky je sama hracka... Pokud ji neco vytoci... ma vetsi problem se udrzet v dobrem rozpolozeni, rytmu... a dokaze se takovy zapas hodne zdramatizovat, kdy to uz neni tolik v jeji rukou...
Tip: tohle muze byt pekny zapas, dokonce i trhak, ale mamina to bude mit hodne tezke, dost si musi pomoct na returnu a dobrou delkou uderu... musi vyprovokovat Arynu aby se nam dobrovolne vydala smerem Highway to Hell... Eline bych to pral, o tom zadna, rad bych videl maminku ve finale, ale Aryna je tu v hodne dobre forme... bude to ohromne tezke... pokud se to Eline podari, bylaby to udalost na urovni Maky jako vitezky Wimbledonu atp. Favoritka je jasne, o tom zadna, iluze si nedelam, ale budu verit, ze to bude velky pribeh... mimo to, ucast Eliny v SF je za mne uz fantastickym uspechem a tak doufam, ze to nebude ficak a prulet Aryny do finale... to se pochopitelne muze klidne stat...
Postup: zaspasuji si s osudem a nejsem nejaky prizdisrac, takze: ELINA :-) protoze si to proste preju..:-))
Jess
Kdyz to nevyjde tak miliardarova dcera Jessica
Pri nejhorsim sucha Elena
Ale hlavne ne drama queen Aryna.