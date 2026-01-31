Báječná otočka v Ostravě! Martincová vydřela první vítězství na okruhu WTA po třech letech

OSTRAVA OPEN – Tereza Martincová (31) prožila na turnaji v Ostravě vítězný návrat na WTA Tour, v 1. kole porazila 2:6, 6:3, 7:5 papírovou favoritku Dalmu Gálfiovou z Maďarska. Pražská rodačka hrála po problémech s kolenem první zápas hlavní soutěže elitní tour po dvou letech a zaznamenala premiérové vítězství od turnaje v Praze v létě roku 2023.
Tereza Martincová vybojovala v Ostravě vítězství nad Gálfiovou. (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

Galfiová – Martincová 6:2, 3:6, 5:7

Martincová hraje v Ostravě díky volné kartě kartě od pořadatelů, po vleklých potížích s kolenem jí aktuálně patří až 469. místo žebříčku. V prvním utkání hlavní soutěže turnaje WTA Tour od turnaje v Austinu na konci února roku 2024 se Martincová s 91. hráčkou světa Gálfiovou přetahovala přes dvě hodiny. Za stavu 4:5 bývalá světová čtyřicítka dokonce odvrátila mečbol.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport)

V neděli v Ostravě z domácích hráček hraje také Darja Viďmanová, jež nastoupila proti jiné Maďarce Panně Udvardyové. V pavouku dvouhry je ještě dalších šest Češek.

Turnaj v Ostravě se koná po třech a půl letech, dosud poslední třetí ročník v říjnu 2022 vyhrála Barbora Krejčíková.

