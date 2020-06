Bartoliová si po vlně kritiky spravila chuť. Wimbledonská šampionka je těhotná

Bartoliová by skoro na všech turnajích zrušila čtyřhru, hrát by se podle bývalé francouzské tenistky měla pouze na grandslamech a olympijských hrách. Zároveň by deblistům snížila finanční odměny.

Toto vyjádření rozhořčilo jejího krajana Nicolase Mahuta nebo deblovou specialistku Gabrielu Dabrowskou z Kanady. Její slova nechápal ani slavný kouč Daniel Vallverdú, současný trenér české jedničky Karolíny Plíškové.

Zatímco v posledních dnech se na adresu wimbledonské šampionky z roku 2013 hrnula lavina kritiky, teď se její sociální sítě hemží blahopřáními. Pětatřicetiletá Francouzka totiž se svým manželem Yahyem Boumedienem očekávají narození prvního potomka.

"S obrovskou radostí a mnoha emocemi vám chceme oznámit, že naše první dítě je na cestě. Nemůžeme se dočkat, až budeme rodiči," pochlubila se Bartoliová na sociálních sítích a přidala snímek z ultrazvuku.

It s with an immense joy and a lot of emotion they we announce you the coming of our baby. We are soooooooo excited and thrilled to be parents and we can't wait to be 3 in the Bartoli - Boumediene family‍‍

