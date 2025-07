Bartůňková deklasovala nasazenou jedničku, zahraje si o semifinále

ITF HECHINGEN - Co na tom, že proti ní stála o více než dvě stě míst lépe postavená soupeřka. Nikola Bartůňková (19) veškeré statistické předpoklady hodila do koše a Argentinku Marii Lourdes Carléovou (25) vyprovodila v osmifinále turnaje ITF v německém Hechingenu z kurtu po výsledku 6:1, 6:3.

Carléová – Bartůňková 1:6, 3:6



Kariéru Bartůňkové výrazně poznamenala dopingová kauza, kvůli které musela přerušit parádně rozjetou kariéru. Teď se rodačka z Prahy drápe zpět na pozice, které ztratila. A daří se jí výborně. Z posledních 14 zápasů ztratila jen dva, její poslední obětí se stala v německém Hechingenu 120. hráčka světa a turnajová nasazená jednička Carléová.



Bartůňková, které v současné době patří 328. příčka, svou o šest let starší soupeřku od prvních míčů přehrávala. V úvodní sadě šla rychle do vedení 4:0 a sadu dovedla za půlhodinu hry k pohodové výhře 6:1.



Aby snad Argentinka nezkoušela pomýšlet na nějaký obrat, šla Češka i ve druhém dějství do stejného náskoku jako v první sadě, když ovládla úvodní čtyři gamy. Až za prakticky beznadějného stavu 5:1 se Carléová alespoň na chvilku vzpamatovala, na víc než kosmetické snížení se však nezmohla a za hodinu a 16 minut šla české soupeřce gratulovat k pohodovému postupu po výsledku 6:1, 6:3.

Lourdes Carlé cayó con Nikola Bartunkova en sets corridos (6-1, 6-3) y no pudo avanzar en Hechingen



Lo próximo para ella: W50 de Leipzig, que se jugará la semana que viene. La deroense será la preclasificada #1 del torneo. pic.twitter.com/qGTwTClKHw — Cancha Central (@_canchacentral) July 31, 2025

Bartůňková, která byla před dopingovou kauzou nejvýše na 226. místě světa, se v boji o semifinále utká se Švýcarkou Ylenou In-Albonovou. S ní se během své krátké kariéry potkala zatím jen jednou – před dvěma lety ji porazila ve finále turnaje ITF v Itálii s přehledem 6:0, 7:5.



Bartůňková má v probíhající sezoně na svém kontě dva turnajové triumfy z okruhu ITF. V lednu nenašla přemožitelku na tvrdém povrchu v Sunderlandu, před třemi týdny pak na antuce ve Stuttgartu. Finále si česká tenistka zahrála v únoru v Glasgow.



Celkem se Bartůňková pyšní pěti tituly z okruhu ITF, tři si připsala v sezoně 2023.

Výsledky turnaje ITF v Hechingenu