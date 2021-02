Bartyová na akce na Blízkém východu nepoletí, údajně má problémy s nohou

Bartyová dnes v Adelaide ve druhém kole podlehla Američance Danielle Collinsové 3-6 4-6 a po čtvrtfinálovém vyřazení na Australian Open od Karolíny Muchové si připsala druhou letošní porážku.



"Bohužel se musím kvůli zranění odhlásit. Přeji turnaji bezpečnou a úspěšnou akci," uvedla Bartyová, jež loni po vypuknutí pandemie koronaviru kvůli obavám z nákazy nehrála.



Pár hodin po odhlášení z turnaje v Dauhá 'zmizela' Bartyová také ze startovní listiny turnaje v Dubaji, kde se bude hrát v týdnu od 8. března. Další start má naplánovaný až na konec března do Miami.



Z Dauhá už se oproti původním plánům odhlásily také Simona Halepová, Bianca Andreescuová, Sofia Keninová či Markéta Vondroušová.



Startovní pole zůstává i přes řadu omluvenek velmi kvalitní. Do Kataru jsou přihlášené Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Elina Svitolinová, Aryna Sabalenková, Garbiñe Muguruzaová či Kiki Bertensová. V kvalifikaci by se měly představit Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Kristýna Plíšková.