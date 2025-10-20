Basilej slaví. Čtyřicetiletý Wawrinka přehrál Kecmanoviče a je ve druhém kole
Byl poslední švýcarskou nadějí na turnaji. A nestárnoucí Wawrinka, kterému patří 158. příčka žebříčku, se této role zhostil s plnou parádou. Na o čtrnáct let mladšího Kecmanoviče vlétl před natěšenými fanoušky v obrovské pohodě.
K nadšení domácího publika trojnásobný grandslamový šampion dával zapomenout na to, že v březnu oslavil čtyřicáté narozeniny. Srbský tenista se švýcarskou legendou držel v prvním setu krok jen do stavu 1:1.
V dalším průběhu už kralovala bývalá světová trojka. Wawrinka svého soupeře přehrával ve všech ohledech, dvakrát uspěl na returnu, sám byl naopak na svém podání neomylný a za pouhých 27 minut získal první sadu naprosto jednoznačně 6:1.
Wawrinka v úvodním dějství získal po svém servisu 76 % výměn, jeho soupeř se dostal jen na poloviční úspěšnost. Švýcar vládl i ve statistice vítězných míčů v poměru 8:4, dopustil se jen čtyř nevynucených chyb, Kecmanovič tří.
"Pořád si užívám to, co dělám, a chci ze svých posledních zápasů vytěžit maximum. V první řadě chci posouvat své limity a pak se podívat, jakých výsledků jsem dosáhl. Dokud mám motivaci, chci jít ještě o kousek dál," uvedl už před zápasem rodák z Lausanne.
A s tímto přesvědčením vstoupil Švýcar i do druhého dějství. To však začal lépe rodák z Bělehradu. Ve druhém gamu poprvé v zápase vzal svému soupeři podání, vzápětí brejk potvrdil a šel do vedení 3:0.
Wawrinka nemohl ve druhém setu najít zbraň na Kecmanovičův servis. Velkou možnost měl v šesté hře za stavu 2:4, kdy vedl na returnu 40:0. Srb první dva brejkboly odvrátil, následně však svému soupeři pomohl dvojchybou a poprvé v sadě i on přišel o podání.
Oba tenisté si již do konce setu servis podrželi, o osudu utkání tak musel rozhodnout tie-break.
V něm měl jasně navrch čtyřicetiletý Wawrinka, ovládl ho 7:3 a mohl k nadšení drtivé většiny fanoušků slavit svou třetí letošní výhru na okruhu ATP.
Opravdová láska k tenisu. Chci posouvat své limity, řekl Wawrinka a vyhlíží i příští sezonu
