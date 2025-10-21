Opravdová láska k tenisu. Chci posouvat své limity, řekl Wawrinka a vyhlíží i příští sezonu
Wawrinka v březnu oslavil už 40. narozeniny a na turnajích patří tradičně k nejstarším účastníkům. Přesto si soutěžení stále užívá, a to i na méně prestižních challengerech. O tom, že by i ve vyšším věku dokázal konkurovat nejlepším, ale není pochyb. Aktuálně až 158. hráč světa nedávno dostal divokou kartu na Masters do Šanghaje a představí se i na domácí pětistovce v Basileji.
Trojnásobný grandslamový vítěz, si je vědom toho, že jeho čas na tour se pomalu krátí, ale prozatím odchod do důchodu neplánuje a rád by se zapojil i do následující sezony. "Uvidím, jestli budu hrát další sezonu, nejdřív dokončím tuhle. Žiji přítomností a snažím se ji využít naplno," řekl Švýcar, který všem možnostem nechává dveře otevřené.
"Na všechny jednou dojde a v určitém okamžiku budu muset odložit raketu i já. Vím, že konec je velmi blízko. Ale ano, přál bych si hrát i další rok," potvrdil během probíhajícího turnaje v Basileji, kde v prvním kole vyzve Srba Miomira Kecmanoviče. V závěru sezony má ještě v plánu účast na dvěstěpadesátce v Aténách.
"Pořád si užívám to, co dělám, a chci ze svých posledních zápasů vytěžit maximum. V první řadě chci posouvat své limity a pak se podívat, jakých výsledků jsem dosáhnul. Dokud mám motivaci, chci jít ještě o kousek dál," uvedl bývalý třetí hráč světa.
Wawrinka letos odehrál celkem 42 zápasů s mírně pozitivní bilancí 22 výher. Na hlavním okruhu ATP však slavil jen po jedné výhře na antukách v Bukurešti a Umagu, ostatní úspěchy už sbíral pouze na challengerech, kde si zahrál dvakrát ve finále.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře