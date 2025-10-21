Opravdová láska k tenisu. Chci posouvat své limity, řekl Wawrinka a vyhlíží i příští sezonu

Stan Wawrinka (40) už pár let nepatří do užší světové špičky a často objíždí i menší turnaje, přesto si soutěžení mezi profesionály stále užívá. Švýcar ví, že se jeho cesta pomalu ale jistě blíží ke konci, i tak odhalil, že je připravený do turnajového kolotoče naskočit i v příští sezoně. "Přál bych si hrát i další rok," řekl během probíhajícího turnaje v Basileji.
Stan Wawrinka chce hrát i v roce 2026 (@ Julien Kammerer/Psnewz / Bestimage / Profimedia)

Wawrinka v březnu oslavil už 40. narozeniny a na turnajích patří tradičně k nejstarším účastníkům. Přesto si soutěžení stále užívá, a to i na méně prestižních challengerech. O tom, že by i ve vyšším věku dokázal konkurovat nejlepším, ale není pochyb. Aktuálně až 158. hráč světa nedávno dostal divokou kartu na Masters do Šanghaje a představí se i na domácí pětistovce v Basileji.

Trojnásobný grandslamový vítěz, si je vědom toho, že jeho čas na tour se pomalu krátí, ale prozatím odchod do důchodu neplánuje a rád by se zapojil i do následující sezony. "Uvidím, jestli budu hrát další sezonu, nejdřív dokončím tuhle. Žiji přítomností a snažím se ji využít naplno," řekl Švýcar, který všem možnostem nechává dveře otevřené.

"Na všechny jednou dojde a v určitém okamžiku budu muset odložit raketu i já. Vím, že konec je velmi blízko. Ale ano, přál bych si hrát i další rok," potvrdil během probíhajícího turnaje v Basileji, kde v prvním kole vyzve Srba Miomira Kecmanoviče. V závěru sezony má ještě v plánu účast na dvěstěpadesátce v Aténách.

"Pořád si užívám to, co dělám, a chci ze svých posledních zápasů vytěžit maximum. V první řadě chci posouvat své limity a pak se podívat, jakých výsledků jsem dosáhnul. Dokud mám motivaci, chci jít ještě o kousek dál," uvedl bývalý třetí hráč světa.

Wawrinka letos odehrál celkem 42 zápasů s mírně pozitivní bilancí 22 výher. Na hlavním okruhu ATP však slavil jen po jedné výhře na antukách v Bukurešti a Umagu, ostatní úspěchy už sbíral pouze na challengerech, kde si zahrál dvakrát ve finále.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
pamppampalini
21.10.2025 14:22
Velmi by som mu prial vyhrat este jeden turnaj, aj keby na 250! Ale asi to ostane uz len prianie! - no ale cert nikdy nespi!!! Komm jetzt, Stan!
Mantra
21.10.2025 13:25
Mony
21.10.2025 13:09
Jen ty mladíky proháněj Wávro!
