Bejlek na US Open prohrála s outsiderkou a nečekaně končí. Viďmanová začala debut výborně

DNES, 06:51
Aktuality 0
US OPEN - Sára Bejlek (19) vstupovala do kvalifikačních bojů na probíhajícím US Open jako jasná favoritka, ale překvapivě dohrála hned v prvním kole. Česká teenagerka nestačila 4:6, 6:4, 4:6 na trápící se Destanee Aiavaovou (25) z Austrálie. Naprosto suverénně naopak začala útok na účast v hlavní soutěži Darja Viďmanová (22), jež deklasovala 6:1, 6:2 domácí naději Mayu Iyengarovou (18) a úspěšně zahájila svůj debut na grandslamech.
Sára Bejlek v kvalifikaci US Open překvapivě dohrála (© MORGAN HANCOCK / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Bejlek – Aiavaová 4:6, 6:4, 4:6

S vypadnutím Bejlek hned v prvním kole kvalifikace se nepočítalo. Česká teenagerka měla v zádech zvládnutou kvalifikaci na French Open, triumf na Makarské a čtvrtfinále na domácím Livesport Prague Open. Její soupeřka Aiavaová naopak dorazila se sérií čtyř porážek, mizernou formou a letošní bilancí 14:16.

Utkání trvalo dvě hodiny a 17 minut a servis v něm rozhodně zbraní nebyl. Bejlek na tom vlastním zaváhala osmkrát, po prvním podání získala jen 52 % bodů a vyrobila zhruba dvojnásobek nevynucených chyb než vítězných úderů.

Favorizovaná Bejlek sice urvala druhý set, ale v těch ostatních dvou prakticky neustále tahala za kratší konec. V rozhodujícím dějství zlikvidovala manko 0:2, ovšem pak prohrála tři hry v řadě a Australanku pustila do vedení o dva brejky. I díky třem odvráceným mečbolům snížila na 4:5, avšak Aiavaová druhý pokus o dopodávání zápasu už zvládla.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Zatímco na Australian Open a French Open je Bejlek v kvalifikaci stoprocentní a uspěla dohromady ve všech pěti případech, ve druhé polovině sezony se jí na grandslamech nedaří. Ve Wimbledonu neprošla kvalifikačním sítem třikrát a na US Open se jí to podařilo pouze při debutu v roce 2022 a každý z dalších tří ročníků zakončila v prvním kole kvalifikace.

V live žebříčku se Bejlek nachází na 111. pozici a v New Yorku mohla zabojovat o premiérový posun do elitní stovky. V kvalifikaci však pokračuje Aiavaová a ve druhém kole vyzve Justinu Mikulskytéovou z Litvy.

 

Viďmanová – Iyengarová 6:1, 6:2

Naopak naprosto suverénně zvládla vstup do kvalifikace US Open debutantka Viďmanová. Česká tenistka strávila na kurtu jen 68 minut a deklasovala se ztrátou pouhých tři gamů domácí divokou kartu a teenagerku Iyengarovou.

Proti Američance byla obrovskou favoritkou a na kurtu se to potvrdilo. Viďmanová prohrála jen 13 bodů na vlastním podání, nečelila ani jedné brejkbolové hrozbě a v obou setech dominovala. Na returnu si vypracovala osm šancí na brejk a polovinu z nich proměnila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Viďmanová nedávno ukončila studium na univerzitě v USA a začala se naplno věnovat profesionálnímu tenisu. Od začátku loňské sezony posbírala už sedm titulů a letos triumfovala třikrát, přičemž už se prosadila i na větších akcích ITF a debutovala v TOP 200 světového pořadí.

Posunem do nejlepší dvoustovky si zajistila starty na grandslamových turnajích a na US Open hraje svůj první dospělý major. Ve druhém kole kvalifikace ve Flushing Meadows narazí na nasazenou devítku a bývalou světovou dvaadvacítku Shuai Zhang z Číny. V další fázi doplnila krajanky Terezu Valentovou a Dominiku Šalkovou.

