Bencicová jede jako pila. Švýcaři jsou v semifinále a vyhlížejí Česko
Švýcarsko – Argentina 2:1
Bencicová jede v United Cupu jako pila. V singlových zápasech jasně přehrála Léolii Jeanjeanovou, světovou osmičku Jasmine Paoliniovou i ve čtvrtfinálové fázi Solanu Sierraovou. Talentované Argentince toho moc nedovolila a za 78 minut dokráčela k pohodlné výhře 6:2, 6:2.
Rozhodnuto mohlo být již po dvouhrách. Veterán a hrající kapitán Stan Wawrinka však nenašel recept na rozjetého Sebastiána Báeze, který po výsledku 7:5, 6:4 srovnal skóre a vynutil si rozhodující smíšenou čtyřhru.
Argentinec chytl v australském Perthu výbornou formu a vůbec nepůsobí jako antukový specialista. Letos je dokonce zatím neporažen. Před trojnásobným grandslamovým šampionem Wawrinkou, který po sezoně ukončí kariéru, porazil i Jaumeho Munara a člena TOP 10 Taylora Fritze.
O dalším semifinalistovi United Cupu musel rozhodnout mix. Opět dostali důvěru Bencicová s Jakubem Paulem a zvládli i třetí utkání na turnaji. Proti Maríe Lourdes Carléové a Guidovi Andreozzimu dominovali 6:3, 6:3.
Už o pár hodin dříve poznal Perth prvního semifinalistu letošní edice. Tím se staly Spojené státy a dalšího soupeře se obhájce titulu dozví po skončení pátečního duelu mezi Polskem a domácí Austrálií. Švýcaři poznají semifinálového protivníka už ve čtvrtek, kdy bude Česko plnit roli mírného favorita proti Belgii.
Zatímco Spojené státy ovládly dva z předchozích tří ročníků, Švýcarsko vůbec poprvé v historii United Cupu překročilo skupinovou fázi. Soutěže smíšených družstev se Švýcaři účastní potřetí.
Američané se stali prvními semifinalisty
