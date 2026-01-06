Bencicová jede jako pila. Švýcaři jsou v semifinále a vyhlížejí Česko

DNES, 15:16
Aktuality 0
UNITED CUP - Švýcarští tenisté zastavili v United Cupu rozjetou Argentinu a stali se dalšími semifinalisty letošního ročníku. Na obou bodech proti jihoamerickému výběru se podílela olympijská šampionka Belinda Bencicová (28), která uspěla ve dvouhře a následně i v rozhodujícím mixu. Švýcarsko může být dalším soupeřem českého týmu.
Profily hráčů (7)
Wawrinka Stan
Andreozzi Guido
Bencic Belinda
Carle Maria Lourdes
Paul Jakub
Baez Sebastian
Sierra Solana
Belinda Bencicová je letos v United Cupu neporažena (© PAUL KANE / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Švýcarsko – Argentina 2:1

Bencicová jede v United Cupu jako pila. V singlových zápasech jasně přehrála Léolii Jeanjeanovou, světovou osmičku Jasmine Paoliniovou i ve čtvrtfinálové fázi Solanu Sierraovou. Talentované Argentince toho moc nedovolila a za 78 minut dokráčela k pohodlné výhře 6:2, 6:2.

Rozhodnuto mohlo být již po dvouhrách. Veterán a hrající kapitán Stan Wawrinka však nenašel recept na rozjetého Sebastiána Báeze, který po výsledku 7:5, 6:4 srovnal skóre a vynutil si rozhodující smíšenou čtyřhru.

Argentinec chytl v australském Perthu výbornou formu a vůbec nepůsobí jako antukový specialista. Letos je dokonce zatím neporažen. Před trojnásobným grandslamovým šampionem Wawrinkou, který po sezoně ukončí kariéru, porazil i Jaumeho Munara a člena TOP 10 Taylora Fritze.

O dalším semifinalistovi United Cupu musel rozhodnout mix. Opět dostali důvěru Bencicová s Jakubem Paulem a zvládli i třetí utkání na turnaji. Proti Maríe Lourdes Carléové a Guidovi Andreozzimu dominovali 6:3, 6:3.

Už o pár hodin dříve poznal Perth prvního semifinalistu letošní edice. Tím se staly Spojené státy a dalšího soupeře se obhájce titulu dozví po skončení pátečního duelu mezi Polskem a domácí Austrálií. Švýcaři poznají semifinálového protivníka už ve čtvrtek, kdy bude Česko plnit roli mírného favorita proti Belgii.

Zatímco Spojené státy ovládly dva z předchozích tří ročníků, Švýcarsko vůbec poprvé v historii United Cupu překročilo skupinovou fázi. Soutěže smíšených družstev se Švýcaři účastní potřetí.

Američané se stali prvními semifinalisty

Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pavouk

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist